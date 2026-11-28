El Teatro Garnelo acogerá el próximo 23 de enero, a las 20.00 de la tarde, una gala lírica protagonizada por la soprano Ainhoa Arteta, el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo. El espectáculo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, ofrecerá un recorrido por algunas de las grandes composiciones de la tradición musical europea y española, con un repertorio que combinará ópera, zarzuela y canción de cámara.La actuación reunirá sobre el escenario a dos intérpretes vocales acompañados por el maestro Víctor Carbajo al piano. El programa permitirá disfrutar de diferentes estilos y sensibilidades musicales a través de composiciones de autores como Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart y Giacomo Puccini, junto a obras representativas de la música española.La organización ha previsto una duración aproximada de una hora y treinta minutos para esta velada, que combinará distintas expresiones del repertorio lírico italiano y español. Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma, en el Centro Cultural Antonio Carpio y en la propia taquilla del teatro.La presencia de Ainhoa Arteta constituye uno de los principales atractivos de esta cita musical. La soprano, que ha desarrollado una extensa trayectoria internacional, ha actuado en algunos de los escenarios operísticos más importantes del mundo y ha interpretado numerosos personajes protagonistas del repertorio clásico. Su carrera comprende tanto grandes producciones de ópera como recitales y conciertos junto a reconocidos directores de orquesta y pianistas.Su vinculación con la música comenzó durante la infancia. Con apenas cinco años escuchó cantar a María Callas, una experiencia que despertó su interés por la ópera. Sus primeros pasos musicales tuvieron lugar en la Coral Eresoinka, dirigida por su padre, y a los doce años ingresó en el Conservatorio de San Sebastián para continuar su formación.A los dieciocho años se trasladó a Italia, donde recibió clases de Ettore Campogalliani, maestro que también participó en la formación de Luciano Pavarotti y Mirella Freni. Posteriormente, Arteta se instaló en Nueva York, donde amplió sus conocimientos interpretativos en el Actor's Studio. A lo largo de su trayectoria también contó con el asesoramiento de la maestra Ruth Falcon, fallecida el 9 de octubre de 2020 a los 77 años, a quien consideraba una de sus principales mentoras y referentes.Entre los primeros hitos de su carrera figura su debut interpretando el personaje de Mimí en, de Giacomo Puccini, vinculado al Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York. A este comienzo se sumó el reconocimiento obtenido en el Concours International de Voix d'Opéra de París, dos acontecimientos que marcaron el inicio de su proyección internacional.Desde entonces, la soprano ha cantado en escenarios como el Metropolitan Opera y el Carnegie Hall de Nueva York, el Covent Garden de Londres, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el Teatro de Bellas Artes de México, el Musikverein de Viena, la Scala de Milán, el Teatro Bolshói de Moscú, el Teatro de San Carlo de Nápoles, la Arena de Verona y la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf.Su trayectoria también comprende actuaciones en el Teatro Real de Madrid y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, entre otros espacios. En ellos ha dado vida a personajes de óperas comoEntre sus interpretaciones más destacadas se encuentra su participación enjunto a Plácido Domingo, tanto en la Ópera de San Francisco como en el Teatro Real. También ha intervenido en producciones deen el Metropolitan Opera y la Scala de Milán, así como enen La Coruña y enen el Gran Teatre del Liceu.A estas actuaciones se suman sus trabajos enen la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, además del estreno en París de. Su repertorio incluye igualmente producciones deen la Ópera de Oviedo yen el Teatro Real.Más allá del ámbito estrictamente operístico, Arteta ha mantenido una intensa actividad concertística. En este terreno ha colaborado con directores como Sir Neville Marriner, Christian Badea y Pablo González, además de compartir escenario con pianistas como Marco Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Malcolm Martineau y Javier Carmena. Esta faceta de su carrera le ha permitido abordar distintos repertorios y formatos musicales, desde grandes producciones escénicas hasta recitales de carácter más íntimo.Su trayectoria artística ha sido reconocida con numerosas distinciones. Entre ellas figuran la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el premio de la Hispanic Society of America por su contribución a las artes, el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid y el reconocimiento de Vasca Universal.La soprano también ha recibido la Medalla de Oro de la Asociación de Amigos de la Ópera de Lleida, la Medalla de Oro del Palau de la Música de Valencia, el Premio Enric Granados, el Premio Ondas a la labor más notoria en música clásica, el Premio Ópera Actual y el Premio Federico Romero de la Fundación Autor por su carrera de proyección internacional.A estos galardones se añaden el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, el Premio Txapeldun 2019, el Premio Ama Mayor concedido en 2022 por la asociación ACAZ de La Solana, en Ciudad Real, y el Premio Mujeres World Fest, recibido en 2023. Asimismo, ha sido distinguida como doctora honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos y, en 2024, fue nombrada académica de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España.Arteta también ha desarrollado una actividad artística fuera de los escenarios habituales de la música clásica. Entre sus experiencias figura una actuación en la Casa Blanca, así como su participación en el ámbito cinematográfico al poner voz al tema principal de la película, dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Michelle Jenner, Adriana Torrebejano, Luis Tosar y Jaime Lorente.La gala prevista en el Teatro Garnelo permitirá escuchar a la soprano en compañía del barítono Luis Santana y del pianista Víctor Carbajo, en un programa que reunirá composiciones del repertorio operístico, la zarzuela y la canción de cámara. El concierto tendrá lugar el sábado 23 de enero de 2027, a partir de las 20.00 horas, con entradas disponibles por 20 euros en los puntos de venta habilitados.