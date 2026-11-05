El Ayuntamiento de Montilla recibe uno de los premios a los mejores servicios sociales de España



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

El Ayuntamiento de Montilla ha recibido esta mañana uno de los premios concedidos por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en la modalidad de Institución Pública, tras situarse entre los cinco consistorios españoles con las mejores puntuaciones en el Índice DEC local de Servicios Sociales.La distinción, de la que, se ha entregado durante el XXXIII Congreso anual de la entidad, que se celebra hoy y mañana en el Centro Cívico La Serna, y reconoce también la labor desarrollada por los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Fuenlabrada y Barcelona.El galardón ha sido recogido por Carmen Galisteo, directora del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena", en representación del Ayuntamiento de Montilla. El reconocimiento sitúa a la localidad cordobesa junto a cuatro grandes ciudades españolas y adquiere una especial relevancia por ser el único municipio de menor tamaño incluido en este grupo de cinco administraciones locales.La concesión del premio responde a los resultados obtenidos en el Índice DEC, un instrumento que evalúa los servicios sociales a partir de tres grandes ámbitos: la garantía de derechos, la inversión económica y la cobertura de las prestaciones. En el caso de Montilla, la valoración contempla distintos aspectos de la organización municipal y de los recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía.Entre los elementos destacados figuran la inversión por habitante destinada a los servicios sociales, la estructura organizativa del área municipal y la atención que se presta a través de la ayuda a domicilio. Esta última comprende tanto los servicios vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia como aquellos que gestiona directamente el Consistorio, junto a la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia social.El reconocimiento había sido anunciado días atrás por el alcalde, Rafael Llamas, quien felicitó a los profesionales municipales y subrayó el significado de una distinción concedida por una asociación integrada por personas que conocen directamente el funcionamiento de estos servicios. En este sentido, el regidor señaló que “es un galardón que viene avalado por las personas que trabajan día a día con sus vecinos, dando un servicio esencial”.Llamas relacionó los resultados obtenidos con la continuidad de las políticas sociales desarrolladas en Montilla a lo largo de diferentes mandatos municipales. El alcalde defendió la importancia de mantener este compromiso institucional con independencia de los cambios en los equipos de Gobierno y destacó la contribución de los servicios sociales a la inclusión, la igualdad y la justicia social.Asimismo, el primer edil puso el acento en la labor preventiva que desempeñan los Servicios Sociales Comunitarios y en la cercanía de sus profesionales a las familias que necesitan apoyo. A este respecto, afirmó que “una ciudad también se define por lo que pasa, pero también por lo que no pasa”, al referirse a la importancia de anticiparse a las dificultades y proporcionar respuestas antes de que determinadas situaciones puedan agravarse.Por su parte, Carmen Galisteo, que esta mañana ha recogido personalmente el reconocimiento, ya había expresado la satisfacción del equipo profesional del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena". La directora manifestó que “nosotros trabajamos por deber y por responsabilidad, pero cuando te reconocen el trabajo y a este nivel, la verdad es que es muy satisfactorio para todo el equipo”.La responsable técnica explicó que los resultados alcanzados por Montilla responden a diferentes factores, entre los que destacó el compromiso institucional mantenido durante años, el respaldo a los profesionales y la atención prestada al cuidado de los propios equipos de trabajo. También resaltó la cobertura de la ayuda a domicilio y la capacidad de los servicios municipales para ofrecer respuestas rápidas y eficaces a quienes atraviesan situaciones de urgencia o emergencia social.Galisteo precisó, además, que el premio no tiene dotación económica, ya que su finalidad consiste en reconocer el trabajo realizado por las administraciones locales y sus profesionales. En este sentido, consideró que la distinción supone un estímulo para continuar mejorando la atención que se presta a la ciudadanía desde los servicios sociales municipales.La entrega de los galardones se ha desarrollado en el marco del XXXIII Congreso anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, inaugurado esta mañana por la primera teniente de alcalde, Mónica Sebastián, junto al presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.El acto ha contado con la presencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como de representantes de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Barcelona, que también han recogido sus respectivos reconocimientos.Entre las instituciones distinguidas figura igualmente el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ya había recibido premios de esta asociación en anteriores ediciones por su trayectoria en el ámbito de los servicios sociales. Su primera teniente de alcalde, Mónica Sebastián, agradeció el reconocimiento y señaló que “pone en valor el inmenso trabajo que realizan los y las profesionales de Fuenlabrada, una ciudad que siempre ha sido pionera y referente en materia de servicios sociales”.Además de los cinco ayuntamientos reconocidos en la modalidad de Institución Pública, la asociación ha distinguido al ministro Pablo Bustinduy en la categoría de Personas de Relevancia en la Justicia Social. También han sido premiados el político y economista Joaquín Almunia, por su Trayectoria en Servicios Sociales, y el Grupo PRISA, en la modalidad de Medios de Comunicación.El congreso reúne durante estas dos jornadas a profesionales de los servicios sociales procedentes de distintos puntos de España. Su programa incluye varias mesas redondas dedicadas a analizar los veinte años del Sistema de Atención a la Dependencia y los nuevos retos que plantea la reforma de la legislación, especialmente en lo relativo a la financiación y a las mejoras necesarias para su funcionamiento.Las sesiones también abordarán el futuro del sistema de atención social, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día y la atención residencial. A estas cuestiones se sumarán debates sobre la innovación tecnológica y el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el ámbito de los cuidados.