El Ayuntamiento recibirá mañana un reconocimiento estatal por la excelencia de sus servicios sociales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla recibirá mañana el reconocimiento de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales por la excelencia de sus servicios sociales. La distinción, que se entregará en el marco del congreso estatal de la entidad, sitúa al municipio junto a Barcelona, Vitoria, Valladolid y Fuenlabrada, las otras cuatro ciudades reconocidas por la calidad de su atención social.Montilla es el único municipio de menor tamaño incluido en este grupo de cinco ciudades. El reconocimiento se basa en el Índice DEC, que evalúa la garantía de derechos, la inversión económica y la cobertura de los servicios, y destaca distintos aspectos de la organización y de las prestaciones que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía.Entre los elementos valorados en el caso montillano figuran la inversión por habitante, la estructura organizativa del área y la atención que se presta mediante la ayuda a domicilio. Esta cobertura comprende tanto el ámbito de la dependencia como el servicio municipal, a los que se suma la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia social.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, felicitó al personal municipal y destacó el valor de una distinción concedida por profesionales que conocen directamente el funcionamiento de estos servicios. En ese sentido, señaló que “es un galardón que viene avalado por las personas que trabajan día a día con sus vecinos, dando un servicio esencial”.Llamas vinculó la trayectoria del municipio con una apuesta sostenida por las políticas sociales a lo largo de distintos mandatos. El alcalde defendió su continuidad como parte de la actuación municipal, con independencia de los cambios en los equipos de Gobierno, y resaltó su contribución a la inclusión, la igualdad y la justicia social.La prevención y la cercanía a las familias que necesitan apoyo fueron otros de los aspectos que subrayó el regidor al referirse a los Servicios Sociales Comunitarios. Llamas afirmó que “una ciudad también se define por lo que pasa, pero también por lo que no pasa”, en referencia a la importancia de anticiparse a las dificultades y ofrecer respuestas antes de que determinadas situaciones se agraven.Por su parte, la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena" del Ayuntamiento de Montilla, Carmen Galisteo, expresó la satisfacción del equipo por el reconocimiento. “Nosotros trabajamos por deber y por responsabilidad, pero cuando te reconocen el trabajo y a este nivel, la verdad es que es muy satisfactorio para todo el equipo”, indicó.Galisteo explicó que el resultado responde a varios factores, entre ellos el compromiso institucional mantenido durante años, el respaldo al personal técnico y el cuidado de los equipos profesionales. Asimismo, destacó la cobertura de la ayuda a domicilio y la capacidad de ofrecer respuestas rápidas y eficaces a las personas que atraviesan situaciones de urgencia o emergencia social.La responsable técnica precisó que el galardón no cuenta con dotación económica. Su finalidad es reconocer el trabajo realizado y, según señaló, supone un estímulo para continuar mejorando la atención que se ofrece desde los servicios sociales municipales.