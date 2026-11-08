Samuel Ruiz Herrador y María del Mar Marqués suben al podio del Cross Internacional de Itálica



FOTOGRAFÍA: CLUB NERJA ATLETISMO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB NERJA ATLETISMO

Los atletas montillanos Samuel Ruiz Herrador y María del Mar Marqués Córdoba han conquistado esta mañana la medalla de plata en la prueba de Relevo Mixto del XLIV Cross Internacional de Itálica, celebrado en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce. Ambos deportistas, integrantes del Club Trops-Cueva de Nerja, han formado parte de un equipo de cuatro corredores que ha conseguido subir al segundo escalón del podio en una de las grandes citas del calendario internacional de campo a través.El conjunto también ha contado con la participación de Carlos Salcedo Sánchez y de la atleta gaditana María Flores. Los cuatro corredores pertenecen al Equipo Despega, un proyecto de entrenamiento y asesoría nutricional personalizada que dirige el propio Carlos Salcedo Sánchez y que mantiene una estrecha vinculación con Montilla, donde tiene establecida su sede de entrenamientos.De hecho, esta iniciativa colabora con el Club Atletismo Montilla y presta sus servicios tanto a corredores de base como a deportistas de alto rendimiento. Su propuesta combina la planificación de los entrenamientos con el asesoramiento nutricional y está, según explican sus responsables, “diseñado para ayudar a cada persona a alcanzar sus objetivos deportivos, sin importar su nivel, edad o experiencia”.En ese sentido, el proyecto pone especial atención en la mejora del rendimiento deportivo, la prevención de lesiones y el acompañamiento de los corredores durante su preparación. Todo ello dentro de una estructura colectiva que busca favorecer la convivencia entre atletas de diferentes edades y niveles de experiencia. La medalla de plata conseguida esta mañana en Santiponce supone un destacado resultado competitivo para cuatro de sus integrantes, entre ellos los montillanos Samuel Ruiz Herrador y María del Mar Marqués Córdoba.El éxito de ambos deportistas se ha producido en una edición especialmente participativa del Cross Internacional de Itálica, que ha alcanzado este año su cuadragésima cuarta convocatoria. La competición, organizada por la Diputación de Sevilla, ha reunido a 5.057 atletas inscritos en sus distintas categorías, una cifra que constituye el récord histórico de participación del evento. Además, cuatro de las pruebas habían agotado sus dorsales antes de su celebración y la modalidad de relevos había registrado la inscripción de 50 equipos.La jornada deportiva ha tenido como escenario uno de los espacios arqueológicos más singulares de Andalucía. El circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica ha permitido a los participantes recorrer un entorno marcado por los vestigios de la antigua ciudad romana, con el anfiteatro y la calzada romana como algunos de sus elementos más representativos. De este modo, la competición ha vuelto a combinar el atractivo deportivo del campo a través con el patrimonio histórico de Santiponce.Por otro lado, el programa de esta cuadragésima cuarta edición comenzó ayer sábado con la celebración del Cross Popular Largo Mixto Nocturno, mientras que la jornada de hoy domingo ha concentrado las pruebas de categorías inferiores, las carreras populares y las dos competiciones internacionales que han reunido a algunas de las principales figuras del atletismo mundial.En la carrera internacional masculina, el gran protagonista ha sido Rodrigue Kwizera, que ha logrado su tercera victoria en Itálica después de los triunfos conseguidos en 2021 y 2023. El atleta de origen burundés, que obtuvo la nacionalidad española el pasado mes de julio, ha completado los 9.550 metros del recorrido en 27 minutos y 36 segundos, después de mantener un intenso enfrentamiento deportivo con varios de los principales especialistas africanos.Y es que el keniano Charles Kiboino, campeón nacional de los 10.000 metros y de apenas 19 años, ha puesto a prueba al vencedor en el tramo final de la competición. Pese al ataque inicial de Kwizera, Kiboino ha conseguido responder y situarse por delante en la última curva, antes de que el corredor español lograra imponerse en la llegada situada bajo el arco del triunfo romano. La diferencia entre ambos ha sido de apenas un segundo, mientras que otro atleta keniano, Frankline Kibet, campeón mundial de campo a través en categoría de menores de veinte años, ha completado el podio a dos segundos del ganador.Con este resultado, Kwizera ha igualado el registro histórico del etíope Kenenisa Bekele, que también consiguió tres victorias en Santiponce, concretamente en las ediciones de 2003, 2004 y 2007. Ambos son los únicos corredores que han alcanzado esa cifra de triunfos en la trayectoria de la competición sevillana.Además, la victoria supone el primer triunfo de Kwizera en una prueba de campo a través como corredor español. El atleta, de 27 años y residente en Castellón, había establecido recientemente en Valencia un récord de España de medio maratón, con una marca de 58 minutos y 3 segundos. A ello se añade que ha conquistado durante cuatro temporadas consecutivas el circuito mundial de campo a través de World Athletics, del que forma parte la prueba de Itálica. Actualmente, se encuentra a la espera de la autorización del organismo internacional para participar en el Campeonato de Europa de campo a través, previsto para diciembre en Belgrado.En cuanto al resto de participantes, el keniano Denis Kemboi también ha ocupado las primeras posiciones, junto a los españoles Thierry Ndikumwenayo, que cuenta con dos victorias anteriores en Itálica, y Miguel Ángel Martínez Chazarra. Este último ha conseguido superar a Ndikumwenayo en los metros finales, mientras que el etíope Berihu Aregawi, tres veces subcampeón mundial de campo a través, ha terminado en la novena posición, a menos de un minuto del vencedor.La representación española también ha tenido una presencia destacada entre los veinte primeros clasificados, con Juan Antonio Pérez en la decimocuarta posición, Zakaria Boufaljat en la decimosexta, Brahim El Ourzadi en la decimoséptima, Jaime Migallón en la decimoctava, Ciro Martín en la decimonovena y Víctor Ruiz en la vigésima. Por su parte, Dani Arce ha concluido en el puesto 35, con un registro inferior a los treinta minutos, mientras que Aarón Las Heras no ha podido tomar la salida debido a una lesión.En la competición internacional femenina, la victoria ha correspondido a la etíope Likina Amebaw, residente desde hace años en la localidad abulense de Peguerinos. La corredora ha completado la prueba en 30 minutos y 41 segundos, después de lanzar un ataque a falta de dos kilómetros y medio para la meta que le ha permitido distanciarse de sus principales rivales.La ugandesa Charity Cherop, campeona mundial de 5.000 metros en categoría de menores de veinte años, ha conseguido la segunda posición, a ocho segundos de la vencedora. El tercer puesto ha sido para la keniana Cynthia Chepkirui, de 18 años, que ha cruzado la meta a dieciséis segundos de Amebaw.La atleta etíope ha mejorado así el tercer puesto obtenido en la edición anterior y ha incorporado esta victoria a una trayectoria que incluye triunfos en las pruebas de Albufeira, Cáceres, Soria y Amorebieta, esta última disputada la semana pasada.Entre las corredoras españolas, la sevillana Carolina Robles ha logrado la mejor clasificación nacional al finalizar en octava posición, a dos minutos y diez segundos de la ganadora. Robles ha superado en los metros finales a la onubense María Forero, que se había mantenido durante buena parte de la carrera en el grupo de cabeza y que finalmente ha ocupado el noveno puesto, quince segundos después de su compatriota.De igual modo, Marta Serrano ha alcanzado la undécima posición, mientras que otras cuatro españolas han conseguido finalizar entre las veinte primeras clasificadas: Ángela Viciosa, decimocuarta; Carla Gallardo, decimoquinta; María Barbero, decimoséptima; y Laura Priego, decimonovena. El resultado de Carolina Robles también la ha situado como segunda mejor corredora europea, únicamente por detrás de la neerlandesa Amina Maatoug.El Cross Internacional de Itálica ha completado así una nueva edición marcada por la elevada participación y por la presencia de destacados especialistas internacionales, en un escenario que aspira a incorporarse a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La prueba ha vuelto a situar a Santiponce como punto de encuentro de corredores de diferentes categorías y procedencias, desde los participantes en las competiciones populares hasta los atletas de mayor nivel competitivo.El diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, ha expresado su satisfacción por el desarrollo de las dos jornadas deportivas. En relación con la competición celebrada esta mañana, ha asegurado que “nos sentimos muy contentos por la alta participación deportiva, la calidad del espectáculo de campo a través que se nos ha brindado y el apoyo del público sevillano, que siempre avala con su asistencia y con su apoyo este cross, sumando así definitivamente a la alta consideración de Itálica en el ámbito atlético nacional e internacional”.