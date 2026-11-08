Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (15)

“Dado que el ser humano no puede vivir sin esperanza, aquel que se la haya destrozado completamente odia la vida” .

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“Cuando el ser humano ya no está alegre y no ve ningún sentido para interesarse por la vida, siente que, aun estando vivo, su alma está muerta; entonces se aburre y empieza a odiar la vida y a desear destruirla” .

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“La fe y el amor a la vida defraudados hacen cínico y destructivo al ser humano”.

“ Parece que el grado de destructividad es proporcional al bloqueo que sufre el despliegue de las posibilidades humanas” .

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“Si el ser humano posee un potencial de violencia destructiva y sádica, se debe precisamente a que es un ser humano y no una cosa, y a que intenta destruir la vida cuando no puede crearla” .

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“Desde el punto de vista psicológico, la destructividad es la alternativa a la esperanza, exactamente igual que la atracción por lo muerto es la alternativa al amor y a la vida”.

“En el proceso social actual, hasta el ser humano se transforma en una parte de la maquinaria total, bien engrasado y puesto a punto; sí, pero inactivo, falto de vida y pobre de sentimientos” .

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“La sociedad industrial desprecia a la naturaleza, así como todo lo que no han elaborado las máquinas (y a todos los seres humanos que no producen máquinas)” .

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“El sueño de ser amos independientes de nuestras vidas acaba cuando nos damos cuenta de que somos engranajes de una máquina burocrática”.

“El niño debe ‘realizarse a sí mismo’. Pero desde el primer día de su vida, la conformidad le inspira un respeto profundo; tiene miedo de ser ‘diferente’ y no pertenecer al rebaño” .

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“El ser humano no es bueno ni malo. Quien crea en su bondad ilimitada verá todos los hechos bajo una luz rosada y al final sufrirá una amarga decepción. Quien crea en el otro extremo acabará siendo un cínico, ciego a las muchas posibilidades de bondad en sí mismo y en los otros”.

“La vida solo tiene un sentido: la realización de la vida misma” .

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“Mientras alguien crea que su ideal y el fin de su existencia están fuera de él, sea en las nubes, en el pasado o en el futuro, vive fuera de sí mismo” .

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“Tenemos miedo a morir en la medida en que vivimos en el modo de existencia del tener. Pero no es de morir de lo que tiene uno miedo, sino de perder lo que tiene: el cuerpo, el ego, los bienes y la identidad; el miedo de mirar al abismo de la no-identidad”.



FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ / AURELIANO SÁINZFOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Es casi una obviedad decir que vivimos con el sentimiento de que nos encontramos en un entorno caótico, en el que el odio, la violencia y la mentira parecen campear a sus anchas, como si fueran lo más natural del mundo. Ante tanto desconcierto, quizás una alternativa que se presenta es la de alejarse de la omnipresencia de los móviles y dedicar cierto tiempo a la lectura y a la reflexión de lo que nos han dicho aquellos autores que han dejado una profunda huella a partir de sus escritos.Y no me cabe la menor duda de que entre ellos se encuentra el psicólogo y psicoanalista de origen alemán Erich Fromm, cuyas principales obras se reeditan de manera habitual, puesto que mantienen la vigencia desde los tiempos de su publicación.Personalmente, tengo que decir que este autor se encuentra entre los que he leído con mayor avidez y entusiasmo, por lo que se me hace un tanto difícil seleccionar la lectura de sus numerosas publicaciones. No obstante, de su extensa producción destacaría, etcétera. Para acercarnos a su pensamiento, he seleccionado un conjunto de frases o de aforismos que en su mayoría pertenecen a los libros indicados y que muestro en pequeños grupos.Habría que apuntar, tal como nos indica Erich Fromm, que uno de los rasgos más significativos del tiempo actual es el desencanto, la pérdida de ilusiones y la desesperanza con la que se mira tanto al presente como al futuro.El abandono de toda esperanza despierta en el ser humano pasiones y sentimientos negativos, entre los que se encuentran la tendencia a la pasividad y el resentimiento, llegando, como he indicado, a tendencias destructivas de diversa índole en los casos más acentuados.No dejan de ser, por tanto, patéticas e irritantes frases banales, tan habituales en nuestro entorno, cuando no dejamos de ver el crecimiento insultante de unos pocos a costa del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.Otro de los problemas del hombre contemporáneo, según Erich Fromm, es que ha terminado formando parte de un engranaje que le conduce a ser un consumidor de bienes, reales o deseados, en vez de formar parte de una sociedad que favorece las capacidades creativas de cada uno de sus miembros para llegar a ser personas plenas.Podría pensarse que este autor era bastante pesimista en su visión con respecto al individuo y al futuro de la humanidad; sin embargo, no era así, puesto que en el fondo de su pensamiento latía una gran confianza en la capacidad del ser humano para optar por una vida creativa que lo hiciera dichoso. No obstante, sabía que toda persona se mueve, desde la infancia, entre dos polos.A pesar de ser laico, Erich Fromm tenía un gran conocimiento de las religiones monoteístas —judaísmo, cristianismo e islamismo—, así como de muchas de las religiones orientales —budismo, hinduismo, jainismo—. Esto hacía que pudiera dirigirse a un sector amplio de lectores de distintas creencias y opiniones. Su visión laica y humanista la podemos encontrar en estas citas:Finalizo este breve recorrido de uno de los grandes pensadores contemporáneos con una cita que podría ser el centro de su pensamiento: “El ser humano no funciona correctamente si solo se satisfacen las necesidades materiales y no aquellas otras necesidades y aptitudes que le son propias, específicamente humanas, como el amor, la ternura, la razón y la alegría”.