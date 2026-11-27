

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida (IU) de Montilla ha apelado al voto para el Frente Amplio y la candidatura conjunta Senado de Progreso de cara a las elecciones generales de este domingo, durante una comparecencia celebrada esta mañana junto a la mesa informativa instalada a las puertas del Centro de Salud de la avenida de Andalucía.La portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, María Luisa Rodas, y el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, han defendido las propuestas de ambas candidaturas y han destacado el trabajo desarrollado durante la campaña electoral, en un encuentro que ha contado con la participación de numerosos militantes y simpatizantes de la formación.María Luisa Rodas, que también concurre como suplente en la candidatura al Senado, ha explicado que IU de Montilla ha querido aprovechar la última jornada de campaña para reforzar la información dirigida a los ciudadanos sobre el proyecto político del Frente Amplio y de Senado de Progreso.En este sentido, la representante municipal ha valorado positivamente el trabajo realizado en la provincia de Córdoba, tanto por Sebastián Pérez, candidato del Frente Amplio al Congreso de los Diputados, como por el resto de integrantes de las listas electorales. Rodas ha asegurado que la coalición afronta la cita con las urnas con optimismo después de una campaña marcada por la presencia de sus representantes en los distintos municipios cordobeses.La portavoz de Izquierda Unida ha destacado que “tanto Sebastián Pérez, nuestro candidato, como todas y cada una de las personas que forman parte de las candidaturas, se han hecho kilómetros, no ha quedado ni un pueblo sin visitar, ni un rincón, ni una propuesta sin hacer”, al tiempo que ha insistido en la importancia de mantener el contacto con los electores hasta el cierre de la campaña.Uno de los asuntos en los que ha puesto especial atención ha sido la candidatura al Senado, al considerar que su composición puede resultar menos conocida entre los votantes. Rodas ha recordado que Izquierda Unida, Sumar y el PSOE concurren conjuntamente a la Cámara Alta bajo la denominación "Senado de Progreso", mientras que en las elecciones al Congreso de los Diputados la coalición utiliza el nombre de Frente Amplio.La edil montillana ha advertido de que una mayoría de las fuerzas de derecha en el Senado podría dificultar la tramitación de determinadas iniciativas parlamentarias. “Si la controlan las fuerzas de la derecha, nos encontramos con un constante bloqueo a cualquier medida legislativa que se tome, como hemos visto en los últimos años”, ha afirmado Rodas, toda vez que ha defendido el respaldo electoral a Senado de Progreso como una vía para facilitar la aprobación de medidas legislativas y afrontar, entre otras cuestiones, el desbloqueo del Poder Judicial.En la parte final de su intervención, María Luisa Rodas también se ha referido al debate electoral celebrado anoche, en el que participó Ada Colau como candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno. La portavoz municipal ha expresado su respaldo a la exalcaldesa de Barcelona y ha reivindicado la participación de las mujeres en las candidaturas progresistas.En concreto, ha manifestado que “ninguna fuerza reaccionaria ni ningún representante del patriarcado nos va a hacer callar”, una afirmación con la que ha querido mostrar su apoyo tanto a Ada Colau como a las mujeres que integran las listas electorales del Frente Amplio, tras el comentario que le dirigió el candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.Por su parte, el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, que forma parte de la candidatura del Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Córdoba, ha coincidido en la valoración positiva de la campaña electoral y ha destacado especialmente la intervención de Ada Colau en el debate celebrado anoche.Sánchez ha asegurado que afrontaba la jornada de cierre de campaña con optimismo y ha defendido que la candidata del Frente Amplio fue la ganadora del debate por el contenido de sus propuestas, su planteamiento feminista y su atención a las necesidades de la clase trabajadora.El regidor de Carcabuey también ha criticado las posiciones defendidas por el Partido Popular y Vox, a los que ha acusado de centrar sus intervenciones en cuestiones relacionadas con la inmigración y el papel de las mujeres, frente a las medidas sociales y económicas que, según ha señalado, plantea su coalición.Uno de los principales argumentos de su intervención ha sido la apelación al voto útil en la provincia de Córdoba. Juan Miguel Sánchez ha sostenido que el respaldo al Frente Amplio puede resultar decisivo en la distribución de los escaños del Congreso de los Diputados, al considerar que la candidatura encabezada por Sebastián Pérez disputa directamente representación al Partido Popular.En este sentido, ha defendido que “votar al Frente Amplio en Córdoba es doblemente útil por dos cuestiones”, antes de explicar que, desde su punto de vista, el resultado electoral puede permitir que la coalición obtenga un diputado en detrimento de las fuerzas de derecha.“No nos lo jugamos con Adelante Andalucía, no nos lo jugamos con el PSOE: nos lo jugamos con la derecha”, ha manifestado el alcalde de Carcabuey, que ha insistido en la importancia que concede al reparto de la representación parlamentaria en la circunscripción cordobesa.El segundo argumento empleado por Sánchez ha estado relacionado con las propuestas sociales y económicas del Frente Amplio. El dirigente ha defendido medidas dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos, mantener la revalorización de las pensiones y continuar incrementando el salario mínimo interprofesional.Asimismo, ha destacado el conocimiento que, a su juicio, tiene Sebastián Pérez de las distintas comarcas cordobesas y de sus problemas específicos, desde las dificultades relacionadas con el abastecimiento de agua en el norte de la provincia hasta las transformaciones que afectan al sector agrario de la Campiña Sur.En relación con este último territorio, el alcalde de Carcabuey ha expresado su preocupación por la expansión de las explotaciones de olivar superintensivo y por la presencia de fondos de inversión en la actividad agrícola. Sánchez ha defendido la necesidad de establecer límites a un modelo que, según ha sostenido, está afectando a los recursos hídricos y a la estructura productiva de la provincia.De igual modo, el representante del Frente Amplio también ha reclamado medidas de protección para el olivar de montaña de Carcabuey y de la Subbética cordobesa, cuya situación ha incorporado a las prioridades agrarias defendidas por su candidatura.Junto a estas propuestas, Juan Miguel Sánchez ha planteado la necesidad de impulsar la industrialización de Córdoba como respuesta a la pérdida de población y a las dificultades que encuentran los jóvenes para desarrollar sus proyectos personales y profesionales en la provincia.En este apartado, ha defendido “una apuesta verdaderamente decidida porque Córdoba no siga perdiendo población, no siga desangrándose y volvamos a ser una provincia puntera y próspera donde nuestros jóvenes se quieran quedar a hacer su proyecto de vida”.El alcalde de Carcabuey ha concluido su intervención solicitando el respaldo electoral para el Frente Amplio, Sebastián Pérez y Ada Colau, así como para la candidatura Senado de Progreso. También ha defendido el trabajo realizado durante la campaña, que ha presentado como una respuesta basada en propuestas políticas frente a las críticas y mensajes de las formaciones de derecha.Finalmente, Sánchez ha expresado su confianza en el resultado de las elecciones del domingo y en la continuidad de las políticas progresistas. “Ya solo confiamos en que el poder soberano del pueblo el domingo quiera que España siga siendo un país de progreso y que no volvamos al blanco y negro”, ha concluido.