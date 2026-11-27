Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERAILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

El último informe PISA nos confirmaba la alarmante situación que presenta el rendimiento de los alumnos de 15 años en determinadas materias básicas, como las ciencias, las matemáticas y la comprensión lectora. No pretendo analizar las causas de estos resultados, pero sí querría insistir en la importancia que la lectura tiene en la formación vital —intelectual y emocional— del ser humano desde su infancia.Pero su aprendizaje no es fácil: se trata de un proceso complejo y gradual en el que deberíamos implicarnos padres, abuelos, profesores… porque, pese a la dificultad que entraña, resulta altamente gratificante además de muy beneficioso para los niños.Y en este sentido, quiero hacer hincapié en la satisfacción que produce en ellos la lectura —o la narración oral— de textos literarios en cuanto que ensanchan su visión del mundo, favorecen el desarrollo de la imaginación e incluso contribuyen eficazmente a fomentar la creatividad.Escribir para el mundo infantil se ha considerado a veces como una actividad secundaria, si bien es cierto que la historia de la literatura (sobre todo en el ámbito de la narración y de la poesía) nos muestra la extraordinaria valía de diversas colecciones de cuentos —muchos de origen popular— y también la de destacados escritores, bien como recopiladores, bien como autores de obras originales.Es el caso que nos ocupa en esta ocasión:es una obra conjunta que reúne las voces de Carmen Mestre y de Carlos Murciano, ambos poetas y narradores de amplia y diversificada trayectoria que en varios momentos han dedicado sus creaciones a la literatura infantil (Carlos Murciano, entre otros galardones, recibió en 1982 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil).El libro, profusamente ilustrado con deliciosos dibujos realizados por varias niñas (entre ellas, Gemma Aguilera Fornés, autora también de la ilustración de la portada), nos remite al mundo de dos hermanas: Carmen y Gemma, protagonistas de las veinte composiciones que se integran en la obra.En ellas compartimos con las niñas su día a día: en el colegio, en la intimidad de su hogar, en la playa, haciendo excursiones, viajando, celebrando un cumpleaños, preparando la Navidad… Pero no están solas: el último poema —“Adiós”— comienza así: “Érase una vez un cuento / donde dos niñas vivían / con un Ángel y crecían / en estatura y talento”.En efecto, desde el comienzo del poemario ya el Ángel nos ha informado de su quehacer cotidiano junto a las niñas: “Soy el ángel encargado / de cuidar a dos hermanas / y estoy todas las mañanas / disponible y a su lado.” Una presencia silenciosa pero activa que vela por ellas, aunque de ninguna manera coarte sus actividades.Se trata de una obra que rebosa ternura y simpatía, que nos muestra la cotidianeidad de dos niñas de hoy, alegres, deportistas, responsables… con las que cualquier niño o niña puede identificarse fácilmente. A ello contribuyen tanto la esmerada edición —excelente disposición gráfica, cuidada tipografía, dibujos sencillos y atractivos…— como los momentos, espacios y situaciones en que se desarrolla cada poema, los sugerentes juegos de palabras e incluso el hecho de que todas las composiciones adoptan la décima como estrofa.Y me detengo en el empleo de esta modalidad porque, lejos de constreñir el poema, su estructura de diez versos octosílabos y la distribución de su rima dotan a cada uno de un ritmo, de una musicalidad peculiar que facilitan la comprensión de cada texto e incluso contribuyen a su memorización.Se acercan las fiestas navideñas y, con toda seguridad, la mayoría de nosotros estará pensando qué pedir en la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos para nuestros pequeños. Por supuesto que un libro —podría ser este que comento— siempre es una magnífica opción.Pero el mejor regalo es, sin duda, dedicarles nuestro tiempo y adentrarlos en el fascinante mundo de la literatura, de la narrativa, de la poesía. Personalmente, suscribo lo que se afirma en la Presentación de este libro —¿son, quizá, palabras del Ángel?—: “Acercar la poesía a la infancia es algo hermoso y me atrevería a decir que también necesario.”Carmen Mestre y Carlos Murciano.Edicions Talaiots.2026.