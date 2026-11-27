El PSOE de Montilla hizo ayer un llamamiento a la participación masiva en las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre, con el objetivo de defender los servicios públicos, avanzar en derechos y garantizar el mantenimiento y la mejora del Estado del Bienestar. La formación socialista trasladó este mensaje durante la visita a la localidad de Emilio Martínez, alcalde de Posadas y candidato número tres del PSOE al Congreso de los Diputados por Córdoba, que estuvo acompañado por el alcalde montillano, Rafael Llamas.Durante su visita a Montilla, Emilio Martínez reivindicó las políticas socialistas como instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y ofrecer protección a la mayoría social. En particular, destacó la importancia de las ayudas al estudio, la defensa de la Ley de Dependencia y el trabajo que desarrollan los profesionales del servicio de ayuda a domicilio.El candidato socialista insistió en la necesidad de concentrar el voto progresista en el PSOE para evitar la dispersión electoral y favorecer una mayoría parlamentaria que impida la formación de un Gobierno integrado por las fuerzas de la derecha y la ultraderecha. En este sentido, Martínez señaló que “necesitamos que esa dispersión de votos de la izquierda se centre en la única fuerza que puede arrebatar un Gobierno formado por la derecha y la ultraderecha”.Asimismo, el alcalde de Posadas dirigió un mensaje especialmente a los electores que todavía no han decidido su voto y que comparten los valores progresistas, a quienes animó a respaldar al Partido Socialista tanto en su candidatura al Congreso de los Diputados como en la coalición de Progreso al Senado.En su intervención, Emilio Martínez también defendió la necesidad de que el resultado de las elecciones se traduzca en políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Así, expresó su deseo de que “ese resultado llene las urnas de políticas progresistas para ayudar a la vida de la gente, a la mayoría social, que es para la que se gobierna y no para unos pocos”.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, mostró su respaldo a la candidatura de Emilio Martínez, de quien destacó especialmente su conocimiento del ámbito municipal y de las necesidades de los ayuntamientos. El regidor montillano afirmó que “estoy convencido de que lo mejor para Montilla es que nuestro candidato Emilio esté en el Congreso de los Diputados”.Llamas defendió igualmente la importancia de preservar unos servicios públicos sólidos y garantizar unas pensiones dignas, una educación pública de calidad y una adecuada atención a las personas en situación de dependencia. A su juicio, estas políticas constituyen elementos fundamentales para proteger a los sectores de la población que necesitan el respaldo de las administraciones públicas.En relación con las pensiones, el alcalde recordó que estas prestaciones representan más de 70 millones de euros anuales para los pensionistas de Montilla, una cantidad que utilizó para ilustrar la repercusión de las políticas sociales en la economía de la localidad.El primer edil también cuestionó las propuestas de reducción de impuestos defendidas por las formaciones de derecha y contrapuso a ellas la necesidad de mantener servicios públicos, medidas de apoyo y mecanismos de protección para los trabajadores y las pequeñas empresas.En este contexto, Rafael Llamas reivindicó la gestión desarrollada durante ocho años de Gobierno socialista y defendió la continuidad de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. El alcalde manifestó que “defenderemos siempre el interés de la clase trabajadora y de las personas que realmente necesitan lo público para mejorar y mantener su calidad de vida”.El PSOE de Montilla reiteró, por último, su llamamiento a la movilización electoral de cara al próximo domingo 29 de noviembre, insistiendo en la importancia de que los votantes progresistas acudan a las urnas. La formación considera que una participación elevada resultará decisiva para respaldar su proyecto político, centrado en la defensa de los servicios públicos, la protección social y la igualdad de oportunidades.