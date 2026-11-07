La montillana María Auxiliadora Llamas Márquez, nueva directora del Museo de Málaga

La montillana María Auxiliadora Llamas Márquez ha sido designada nueva directora del Museo de Málaga, uno de los principales centros expositivos de la capital de la Costa del Sol, tras la jubilación de su anterior responsable, María Morente. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el nombramiento de esta historiadora del arte que actualmente preside el comité ejecutivo del Consejo Internacional de Museos (ICOM) de España y que, hasta ahora, ejercía como conservadora del Museo de Cádiz.La nueva responsable del Museo de Málaga asumirá la dirección de una institución que recibió casi 245.000 visitantes durante el pasado año y que ocupa el segundo puesto entre los museos más visitados de la capital, únicamente por detrás del Museo Picasso. Entre sus principales responsabilidades estarán la gestión de las exposiciones temporales y la conservación y difusión de sus colecciones, especializadas en arqueología y pintura de los siglos XIX y XX.María Auxiliadora Llamas Márquez ha obtenido el puesto mediante un procedimiento de libre designación al que concurrieron cinco aspirantes. La convocatoria, publicada por la Consejería de Cultura el pasado 11 de septiembre, estaba dirigida exclusivamente a funcionarios con una experiencia mínima de tres años y establecía una preferencia por los integrantes del cuerpo de conservadores del patrimonio histórico.Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, la especialista montillana cuenta también con un máster en Museología por esta misma institución académica y otro en Museografía Didáctica e Interactiva por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la gestión museística andaluza, tanto en centros expositivos como en distintos órganos de la Administración autonómica.Su vinculación con el Museo de Málaga se remonta a los primeros años de su carrera. Entre 2005 y 2006 trabajó como catalogadora de la pinacoteca, una experiencia que le permitió conocer directamente los fondos de la institución que ahora pasará a dirigir. Posteriormente, entre 2006 y 2010, desempeñó funciones como ayudante en el Museo de Cádiz, donde también formó parte de la comisión museológica encargada de redactar el Plan Museológico del centro.En 2014 fue nombrada jefa de servicio de Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, una responsabilidad desde la que participó en los trabajos preparatorios para la puesta en funcionamiento del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana. Aquella etapa culminó con la reinauguración del centro en diciembre de 2016, después de su instalación en la sede que actualmente ocupa.Durante su etapa al frente del servicio de Museos de la Administración autonómica, Dora Llamas también intervino en los procesos de apertura del Museo Íbero de Jaén, en 2017, y del Museo Arqueológico de Granada, en 2018. Asimismo, ejerció como secretaria de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles, de la Comisión Andaluza de Museos y de la Comisión Técnica del Museo de Bellas Artes de Sevilla.La trayectoria profesional de la especialista montillana también ha estado vinculada a su localidad natal. No en vano, el Ayuntamiento de Montilla contó con su asesoramiento para la puesta en marcha de la sala expositiva dedicada a El Gran Capitán en el castillo, un proyecto en el que aportó su experiencia en el ámbito de los museos y la gestión del patrimonio histórico.En 2020, Dora Llamas regresó al Museo de Cádiz como asesora técnica y conservadora, una responsabilidad que ha compatibilizado desde 2023 con la presidencia del comité ejecutivo de ICOM España. Desde este organismo, integrado en el Consejo Internacional de Museos, ha desarrollado una actividad vinculada a la organización y el funcionamiento de las instituciones museísticas.Su participación en organismos especializados también incluye el grupo de trabajo del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dedicado a la conservación preventiva en exposiciones temporales. Además, ha ejercido como copresidenta del grupo de trabajo sobre los Estatutos y el Reglamento del Consejo Internacional de Museos.Miembro de la Asociación Española de Museólogos desde 2002, Dora Llamas Márquez también ha sido vocal del Consejo Asesor del Observatorio de Museos de España. Estas responsabilidades se suman a su experiencia en diferentes comisiones técnicas y órganos consultivos relacionados con la conservación, la protección y la gestión del patrimonio cultural.Junto a su actividad profesional en el ámbito museístico, Dora Llamas mantiene una vinculación personal con la música. No en vano, es clarinetista de la Banda de Música "Maestro Dueñas" de El Puerto de Santa María, una faceta que compagina con sus responsabilidades en el sector cultural.Tras la publicación oficial de su nombramiento, la nueva directora se incorporará en próximas fechas al Museo de Málaga, que afronta la conmemoración del décimo aniversario de su reinauguración en el Palacio de la Aduana. La efeméride se cumplirá en diciembre, cuando se alcanzarán diez años desde la apertura de esta sede, en la que el centro ha combinado las exposiciones de carácter histórico con propuestas dedicadas al arte contemporáneo.María Auxiliadora Llamas Márquez asumirá así la dirección de una institución que ya conoce por su experiencia como catalogadora y por su participación en los trabajos previos a la apertura de 2016. Entre sus nuevas responsabilidades figurarán la programación expositiva, la gestión de sus colecciones y el mantenimiento y la mejora de las cifras de visitantes alcanzadas por el museo.