Luis Planas reivindica en Montilla las políticas progresistas del Gobierno de España

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió ayer en Montilla la regulación del mercado del aceite de oliva y presentó las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como una elección entre el «progreso» y el «regreso». El dirigente socialista participó en un encuentro con militantes del PSOE junto al cabeza de lista de esta formación por Córdoba al Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Antes de este encuentro, Planas mantuvo unay visitó sus nuevas instalaciones. Durante su intervención ante los militantes socialistas, sostuvo que el PSOE aspira a continuar las políticas desarrolladas durante los últimos ocho años en materia económica y social, servicios públicos, libertades y derechos de la ciudadanía.En relación con la cita electoral, el ministro señaló que «la pregunta es muy sencilla: ¿es progreso o regreso?». A continuación, explicó su posición sobre la continuidad de la acción del Gobierno: «Progreso si queremos continuar llevando a cabo la tarea que hemos llevado a cabo en los últimos ocho años de avance de España en todos los sentidos, económico, social y también desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios públicos».Planas contrapuso ese planteamiento a las propuestas del PP y Vox, que, a su juicio, supondrían «regresar 50 años». Asimismo, defendió que los socialistas seguirán trabajando por «la vía del progreso» y expresó su confianza en que el PSOE vuelva a obtener el respaldo de la ciudadanía el 29 de noviembre.El titular de Agricultura resumió su posición mediante otra pregunta: «¿Qué queremos? ¿Una España que progrese para todos o que algunos consigan una España que les beneficie más a ellos?». En su intervención reivindicó un modelo de país basado en el avance económico y social, el respeto entre ciudadanos y la defensa de las libertades.En el ámbito agrario, Planas prestó especial atención a la medida de regulación del mercado del aceite de oliva, cuya resolución se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Según explicó, esta herramienta cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y responde a una norma aprobada anteriormente. Su propósito es estabilizar el mercado, favorecer una remuneración adecuada para los productores y contribuir a mantener precios razonables para los consumidores.El ministro puso el foco en la situación del olivar tradicional, cuyos costes de producción son diferentes a los de las explotaciones intensivas y superintensivas. Advirtió de las dificultades que pueden afrontar estos agricultores cuando los precios en origen descienden por debajo de determinados niveles y defendió la necesidad de proteger su capacidad para cubrir los gastos de producción.«Yo como ministro tengo que asegurar, de un lado, que el productor primario y el agricultor tiene y cubre sus costes de producción», señaló Planas, quien añadió que la estabilidad del mercado también debe permitir que los ciudadanos adquieran alimentos a precios razonables. Recordó, además, que las organizaciones agrarias habían solicitado al Gobierno la adopción de esta medida para afrontar las diferencias entre campañas y evitar caídas pronunciadas de precios.Sobre las previsiones del sector, el ministro indicó que España cuenta con un aforo de 1.602.000 toneladas de aceite de oliva, a las que se suman 537.400 toneladas de existencias de enlace. En ese escenario, insistió en la conveniencia de evitar descensos excesivos de los precios en origen, especialmente perjudiciales para el olivar tradicional.Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral, reivindicó la presencia de Planas en Montilla y afirmó que los socialistas constituyen «el equipo más útil en la defensa de los derechos de los cordobeses y de las cordobesas». También aseguró que su partido encara el 29 de noviembre con el propósito de defender las políticas impulsadas desde el Gobierno de España y plantear «esa defensa de lo que queremos construir con la España que viene».Mayoral destacó las medidas del Ejecutivo en materia laboral y de pensiones, así como el compromiso de continuar incrementando el Salario Mínimo Interprofesional y mantener la revalorización de las pensiones. «Venimos a reflexionar, a hablar no solamente de lo que hemos hecho, sino de lo que queremos conseguir cuando volvamos a revalidar el Gobierno de España», afirmó.El candidato socialista subrayó igualmente la labor de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura y en el conjunto del Gobierno. En referencia a las políticas del Consejo de Ministros, sostuvo que «se están haciendo y se van a seguir haciendo después del 29 de noviembre».El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, consideró que en las próximas elecciones «se va a decidir el futuro de nuestro país» y defendió que el PSOE tiene «mucho que decir» por las políticas que, según afirmó, han contribuido a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. También aseguró que el proyecto de su partido para España «es el proyecto que España necesita».Llamas contrapuso la defensa de las pensiones, la clase trabajadora y los servicios públicos básicos, entre los que citó la educación, la dependencia y la sanidad, a otras políticas que identificó con «sacrificios». «Los socialistas estamos con más ganas que nunca», afirmó el regidor, quien destacó la importancia de la agricultura para el territorio cordobés y el papel del Gobierno de España en las negociaciones europeas sobre el futuro del sector.