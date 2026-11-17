

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)

Laha incorporado nuevos detalles sobre la actividad empresarial de Deplan-Works, una sociedad que llegó a contar con una oficina en la avenida de Andalucía de Montilla y que declaró una facturación superior a 3,7 millones de euros entre 2018 y 2023.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina las relaciones societarias y las operaciones inmobiliarias de esta mercantil, administrada por un empresario montillano vinculado al deporte y al ámbito cofrade, sobre la que Cristian Corvillo habría ejercido una notable influencia, según los investigadores.El contenido del informe, publicado por diversos medios de comunicación, aporta nuevos detalles sobre las conexiones de esta sociedad con otros empresarios de Montilla, así como en determinadas compraventas inmobiliarias, transferencias económicas y movimientos de participaciones que forman parte de las pesquisas. Las actuaciones se enmarcan en una pieza de la investigación que permanece bajo secreto y cuyos indicios y conclusiones policiales deberán ser valorados por Ismael Moreno, juez instructor de la Audiencia Nacional.Deplan-Works fue constituida el 29 de junio de 2015 por uno de los dos empresarios montillanos detenidos en el operativo desarrollado en el marco del caso Koldo. Su administrador, que se encontraba en Málaga en el momento de su detención, es una persona conocida en la localidad por su vinculación con el mundo del deporte y las cofradías. La empresa llegó a disponer de una oficina en la avenida de Andalucía de Montilla, aunque el establecimiento no presenta actividad desde hace meses.La Guardia Civil considera que Cristian Corvillo, también vinculado familiarmente a Montilla, tenía una influencia significativa sobre esta compañía, hasta el punto de que los investigadores identifican una «presunta ascendencia» sobre su funcionamiento y sobre determinadas operaciones económicas. Esta apreciación forma parte de la hipótesis policial, que trata de determinar el verdadero alcance de las relaciones entre Corvillo y las sociedades examinadas.Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil reflejan que Deplan-Works declaró unos ingresos de 3.705.242 euros entre 2018 y 2023, un periodo que coincide con el desarrollo de los contactos documentados entre Cristian Corvillo, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.La facturación de la compañía ascendió a 306.822 euros en 2018 y a 466.969 euros en 2019. Posteriormente, alcanzó los 820.741 euros en 2020 y los 999.550 euros en 2021, el ejercicio con mayores ingresos de los analizados. En los dos años siguientes, las cifras fueron de 675.252 euros en 2022 y de 435.908 euros en 2023. Estos importes contrastan con los 344.714 euros que la sociedad había facturado conjuntamente durante 2016 y 2017.El análisis de esta evolución económica se integra en las diligencias relacionadas con las posibles influencias sobre contrataciones públicas y con los movimientos de fondos entre las sociedades investigadas. La UCO distingue dos etapas en las relaciones de Corvillo con el entorno del antiguo Ministerio de Transportes, tomando como referencia las comunicaciones y reuniones documentadas por los agentes.Durante la primera etapa, comprendida entre 2018 y 2021, los investigadores sitúan la interlocución de Corvillo principalmente en Koldo García, entonces asesor de Ábalos. Según el informe policial, fue con él con quien «mantiene los primeros contactos, y a través del cual canaliza sus intereses, vinculados a la contratación pública y al ámbito político».El primer intercambio de mensajes de WhatsApp localizado entre ambos se produjo el 25 de septiembre de 2018. Posteriormente, el 5 de noviembre de aquel año, mantuvieron un encuentro presencial en el que abordaron, entre otras cuestiones, asuntos relacionados con el Grupo Azvi, especializado en la construcción de infraestructuras, concesiones y transporte ferroviario.La segunda etapa se caracteriza por la ampliación de esos contactos al propio José Luis Ábalos. Los investigadores sostienen que la relación fue evolucionando hasta establecerse una comunicación directa entre el exministro y Corvillo, «llegando a constatarse una interlocución directa entre ambos, al menos, hasta el momento en el que se producen las actuaciones de 2024».La investigación trata de esclarecer si Corvillo pudo utilizar esas relaciones para influir en procedimientos de contratación promovidos por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, particularmente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).Otro de los aspectos que examina la Guardia Civil afecta directamente al entorno empresarial montillano y, en particular, a la participación que llegó a mantener en Deplan-Works la hija de un reconocido empresario local dedicado al sector de la electricidad industrial, también detenido en el marco de esta investigación.Se trata de una arquitecta que llegó a ser finalista del Premio a la Mujer Empresaria Cordobesa concedido por la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba. Según los movimientos societarios analizados por la UCO, en marzo de 2021 adquirió participaciones de Deplan-Works por un importe de 2.040 euros.Dos años y ocho meses después, en noviembre de 2023, transmitió esas participaciones al administrador y fundador de la compañía, el empresario montillano vinculado al ámbito deportivo y cofrade. La operación se formalizó por 18.000 euros, una cantidad superior a la que había desembolsado inicialmente para adquirirlas.La Guardia Civil presta atención a estos movimientos de capital dentro de su análisis de las relaciones patrimoniales y empresariales de las personas investigadas, así como a las conexiones de Deplan-Works con otras mercantiles que aparecen en las diligencias.Entre ellas figura Los Molinos 2025, una sociedad cuya sede se encuentra en el polígono industrial Llanos de Jarata de Montilla y que también aparece vinculada a varias operaciones inmobiliarias examinadas por los investigadores.De acuerdo con la reconstrucción realizada por la UCO, de la que se han hecho eco diversos medios de comunicación, Deplan-Works adquirió en noviembre de 2020 un terreno que posteriormente transmitió a Los Molinos 2025. Un mes después, en diciembre de aquel año, la primera sociedad, representada por su administrador, compró por 187.000 euros un edificio situado en la calle Fuentes, en pleno Barrio de la Cruz de Montilla.Este inmueble también acabaría siendo transmitido a Los Molinos 2025, una circunstancia que ha llevado a los investigadores a examinar las conexiones económicas y societarias entre ambas compañías. La UCO también ha identificado pagos realizados por Deplan-Works a Los Molinos 2025 por un importe de 56.411 euros. Estas operaciones aparecen reflejadas bajo el concepto de «cancelación futura ampliación de capital».Los investigadores relacionan dichos movimientos con la recuperación, por parte del administrador de Deplan-Works, de las participaciones que anteriormente habían pertenecido a la hija del empresario montillano del sector eléctrico. La Guardia Civil analiza estas operaciones dentro del conjunto de relaciones patrimoniales que trata de reconstruir.Las pesquisas también conectan Deplan-Works con Esperança Colossal Unipessoal Lda, una sociedad portuguesa vinculada al mismo empresario montillano que administraba la primera mercantil y que aparece relacionada con la financiación recibida por Andrea de la Torre, entonces pareja de José Luis Ábalos.Desde una cuenta bancaria de Esperança Colossal se transfirieron 65.000 euros a Andrea de la Torre el 12 de febrero de 2024. La operación, identificada como un préstamo, forma parte de las diligencias que investigan la procedencia del dinero utilizado posteriormente para adquirir dos inmuebles en Madrid.La compraventa se formalizó el 19 de abril de 2024 por 125.000 euros y comprendió un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento situados en un mismo edificio del distrito madrileño de Vallecas. La UCO relaciona la financiación de esta adquisición con los contactos mantenidos por Corvillo y con los movimientos económicos de las sociedades examinadas.Los investigadores consideran que Esperança Colossal, al igual que otras compañías que aparecen en las diligencias, podría haber estado formalmente en manos de terceras personas mientras Corvillo mantenía una capacidad efectiva de influencia o control sobre determinadas decisiones. En el caso de la sociedad portuguesa, la UCO sostiene que su verdadero control habría correspondido a Corvillo, una hipótesis que continúa sometida a investigación judicial.En total, los agentes rastrean las relaciones de una quincena de sociedades conectadas con Cristian Corvillo, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos. Entre las mercantiles examinadas figuran Deplan-Works, Corvillo Energy, Drive Business Group y Esperança Colossal, además de otras empresas relacionadas con personas próximas a los investigados.La mayoría de las compañías identificadas en este entramado carecen de cuentas públicas, lo que lleva a los investigadores a reconstruir sus movimientos a partir de la documentación societaria, las operaciones económicas y las comunicaciones incorporadas a las diligencias.El informe también recoge una conversación entre Cristian Corvillo y Víctor de Aldama que la Guardia Civil considera relevante por el grado de vinculación que atribuye al primero con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por las referencias a una posible interlocución directa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.En esa comunicación, Corvillo aseguró que tenía previsto reunirse a solas con Sánchez en Córdoba el 20 de abril de 2023. Al día siguiente, trasladó a Aldama que el encuentro se había producido y realizó una valoración muy positiva de la conversación, al señalar que había ido «de lujo lujo».Según las comunicaciones analizadas por los investigadores, durante ese supuesto encuentro se habrían abordado tanto cuestiones personales como asuntos relacionados con José Luis Ábalos. La Guardia Civil incorpora estas referencias a su reconstrucción de los contactos políticos que Corvillo decía mantener.En relación con los vínculos de Cristian Corvillo con Pedro Sánchez, fuentes conocedoras del caso han asegurado aque, pese a que numerosos medios de comunicación lo presentan como el «exchófer de Pedro Sánchez», no desempeñó esas funciones de manera habitual. Según las mismas fuentes, su participación como conductor del actual presidente del Gobierno se habría limitado a ocasiones muy puntuales, coincidiendo con visitas de Sánchez a la capital cordobesa y para desplazamientos de muy corta distancia.Estas precisiones resultan relevantes en el contexto de una investigación en la que la UCO examina la naturaleza de las relaciones personales y políticas de Corvillo y la posible utilización de esos contactos para intervenir en asuntos relacionados con la contratación pública.Las nuevas informaciones amplían los datos conocidos sobre los dos empresarios de Montilla que fueron detenidos en el operativo desarrollado por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por orden judicial. Las actuaciones incluyeron registros en sedes empresariales de Sevilla y Montilla, entre ellas las instalaciones vinculadas a una de las sociedades investigadas en la avenida de Andalucía.La investigación continúa en fase de instrucción y trata de determinar el alcance de las relaciones económicas y societarias documentadas, así como su eventual conexión con las presuntas irregularidades investigadas. Las conclusiones expuestas por la UCO constituyen apreciaciones policiales pendientes de valoración judicial y no suponen hechos acreditados por sentencia. Todas las personas investigadas mantienen íntegramente su derecho a la presunción de inocencia.