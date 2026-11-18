Los atletas montillanos conquistaron este domingo seis medallas, cinco de oro y una de plata, en la décima edición del Lechón Cross, una carrera popular celebrada en Cardeña e incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de Córdoba 2026.La competición, organizada por el Ayuntamiento de Cardeña, reunió a numerosos corredores en una jornada en la que los representantes del Club Atletismo Montilla y del Atlético Gran Capitán destacaron tanto en las categorías inferiores como en las pruebas de veteranos.La cita deportiva se desarrolló sobre un circuito que combinó tramos urbanos y del extrarradio de Cardeña, con salida y llegada en la calle Feria. Los participantes de la prueba absoluta tuvieron que completar dos vueltas a un recorrido de 11.200 metros, en una edición que duplicó el número de inscritos y que coincidió con la celebración de la SP Running Series AJE Córdoba.En cuanto a la participación montillana, los deportistas más jóvenes del Club Atletismo Montilla ofrecieron una excelente actuación, con tres victorias en sus respectivas categorías. Paula Cárdenas Algaba consiguió la primera posición en sub-10 femenina, mientras que Julia Vera Muñoz hizo lo propio en sub-12 femenina. Por su parte, Igor Ruiz Herrador completó los éxitos de la cantera al imponerse en sub-16 masculina, sumando así el tercer oro para la representación local.De igual modo, las atletas veteranas protagonizaron algunos de los resultados más destacados de la jornada. María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, se proclamó vencedora en la categoría máster A femenina, con una marca de 56 minutos y un segundo. Su actuación adquirió especial relevancia en la clasificación general exclusivamente femenina de los 11.200 metros, donde consiguió la segunda posición absoluta, únicamente superada por Inmaculada Rivera González.La corredora del Club Indea se adjudicó la victoria femenina con un registro de 50 minutos y 30 segundos, mientras que María José Márquez Lara cruzó la línea de meta con un tiempo de 56 minutos y un segundo. El tercer puesto absoluto fue para otra representante montillana, Ana Herrador Luque, del Club Atletismo Montilla, que completó el recorrido en 56 minutos y 45 segundos.Además de subir al tercer escalón del podio femenino, Ana Herrador Luque consiguió la victoria en la categoría máster E femenina, lo que le permitió sumar otra medalla de oro al balance de los clubes montillanos. Por detrás de las tres primeras clasificadas de la prueba absoluta finalizó Toñi del Pino, que ocupó la cuarta posición con un registro de 57 minutos y cuatro segundos.Conviene precisar que los puestos generales recogidos en las clasificaciones por categorías sitúan a María José Márquez Lara en la vigesimoctava posición y a Ana Herrador Luque en la trigésima primera. Sin embargo, en la clasificación general exclusivamente femenina de los 11.200 metros, ambas corredoras ocuparon la segunda y la tercera posición, respectivamente, convirtiéndose en dos de las grandes protagonistas de la carrera.Por otro lado, Javier Mesa Herrador, representante del Atlético Gran Capitán, también consiguió subir al podio en su categoría. El atleta montillano obtuvo la segunda posición en máster D masculina y terminó noveno en la clasificación general recogida en los resultados por categorías, una actuación que aportó la única medalla de plata al balance de los deportistas locales.En cuanto a la competición masculina absoluta, el triunfo correspondió a José Manuel Urea Guzmán, atleta natural de Adamuz y perteneciente al club Bikerun, que completó los 11.200 metros en 39 minutos y 52 segundos. El corredor consiguió imponerse con una ventaja de 36 segundos sobre Antonio Jesús Montilla Aljama, del Club Trotasierra Hornachuelos, que finalizó segundo con un tiempo de 40 minutos y 28 segundos.La tercera posición fue para Juan Jesús Reca Santamaría, que detuvo el cronómetro en 40 minutos y 43 segundos, mientras que José Antonio Rubio concluyó cuarto, apenas cinco segundos después, con una marca de 40 minutos y 48 segundos. De esta forma, los primeros puestos de la clasificación masculina quedaron definidos por unas diferencias relativamente reducidas entre los corredores que ocuparon las posiciones de cabeza.En definitiva, la representación montillana cerró su participación en el décimo Lechón Cross con seis medallas en las distintas categorías: cinco primeros puestos, obtenidos por Paula Cárdenas Algaba, Julia Vera Muñoz, Igor Ruiz Herrador, María José Márquez Lara y Ana Herrador Luque, y una segunda posición, conseguida por Javier Mesa Herrador. A estos resultados se añadieron los dos puestos de podio de María José Márquez Lara y Ana Herrador Luque en la clasificación general femenina de la prueba de 11.200 metros.La décima edición del Lechón Cross confirmó, además, el crecimiento de una competición que este año duplicó su participación, en un circuito provincial que se encamina a superar su récord histórico de corredores. Tras las tres carreras celebradas durante el fin de semana, el calendario continuará el próximo domingo con la trigésima quinta edición de la Cañada Real Soriana, una prueba de once kilómetros que se disputará a partir de las 10.00 de la mañana en la barriada cordobesa de Villarrubia.