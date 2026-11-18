

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo acogerá el próximo domingo, a partir de las 12.30 del mediodía, el tradicional concierto que la Banda de Música Pascual Marquina ofrece cada año en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. La actuación tendrá como protagonistas las composiciones de Manuel de Falla, Carl Maria von Weber y Nicolái Rimski-Kórsakov, en un programa que prestará especial atención a dos importantes efemérides musicales.La cita, que se celebra desde 1985, constituye una de las actividades más consolidadas de la formación montillana. De hecho, el colectivo que preside José María Córdoba destaca que, desde su primera edición, se ha convertido en “una de las citas musicales más esperadas por los amantes de la música de nuestra ciudad y, sin duda, por los miembros de nuestra formación”.El concierto de este año concederá un protagonismo especial a Manuel de Falla (1876-1946), coincidiendo con el 150.º aniversario de su nacimiento. El compositor gaditano, considerado una de las grandes figuras de la música española, estará representado por varios números pertenecientes a algunas de sus creaciones más conocidas, entre ellasEstas tres obras, que forman parte del repertorio clásico español y han alcanzado reconocimiento internacional, comparten la presencia de elementos procedentes del folclore andaluz. Su inclusión permitirá que el público asistente disfrute de diferentes composiciones en las que Manuel de Falla incorporó el carácter de la música popular de Andalucía a su lenguaje musical.Junto al homenaje al compositor gaditano, la Banda de Música Pascual Marquina recordará el bicentenario del fallecimiento de Carl Maria von Weber (1786-1826), una figura fundamental en el desarrollo de la ópera romántica alemana y uno de los autores más influyentes de su época.Precisamente, el concierto comenzará con la obertura de, considerada la obra maestra del compositor alemán y una de sus óperas más populares. La pieza destaca por una instrumentación brillante y descriptiva, características que estarán presentes en el arranque de la actuación prevista en el Teatro Garnelo.El programa se completará con música del compositor ruso Nicolái Rimski-Kórsakov (1844-1908), concretamente con su célebre. Se trata de una composición estructurada en cinco movimientos, inspirada en las melodías y los ritmos de la música regional española, que el autor incorporó a una partitura dedicada a explorar esa tradición musical.De esta manera, el concierto reunirá obras de tres compositores de distintas procedencias y épocas, con una presencia destacada de la música española, tanto a través de las creaciones de Manuel de Falla como de la interpretación que Rimski-Kórsakov realizó de sus melodías y ritmos tradicionales.Desde la Banda de Música Pascual Marquina también se pone de manifiesto la importancia de estas actuaciones para acercar el repertorio clásico a la población de municipios y pequeñas ciudades. En este sentido, la entidad que preside José María Córdoba señala que “uno de los papeles fundamentales de las bandas de música en los pueblos y pequeñas ciudades es el acercamiento de este tipo de música a núcleos de población en los que, de no ser así, no sería fácil tener acceso a tal deleite, promoviendo además su conocimiento y enriqueciendo su plano cultural”.Las entradas para asistir al concierto de Santa Cecilia tendrán un precio de 3 euros yo en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio. Asimismo, las localidades que continúen disponibles se pondrán a la venta en la taquilla del propio Teatro Garnelo el día de la actuación, desde una hora antes de su comienzo y hasta completar el aforo.