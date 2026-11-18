ha situado suentre los veinte mejores vinos del mundo en el Top 100 de 2026 que elabora la prestigiosa revista estadounidense. Esta distinción internacional reconoce la calidad de uno de los vinos más emblemáticos de la firma montillana y vuelve a situar a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles entre las grandes referencias del panorama vitivinícola mundial.La clasificación que publica anualmentereúne cien vinos seleccionados entre las referencias más destacadas del mercado internacional. Para elaborar esta relación, la publicación tiene en cuenta diferentes criterios relacionados con la excelencia enológica, la personalidad de cada vino, su capacidad para emocionar, su relevancia comercial y la representación de su territorio de origen. En este contexto, la vigésima posición alcanzada por elsupone un reconocimiento a las características de los vinos elaborados con uva Pedro Ximénez en Montilla.El vino distinguido por la publicación estadounidense se elabora exclusivamente con uvas de la variedad Pedro Ximénez, sometidas al tradicional proceso de asoleo. Este procedimiento forma parte de una técnica de elaboración que Bodegas Alvear ha mantenido a lo largo de generaciones y que permite obtener un vino dulce con una marcada personalidad, tanto por su concentración como por la complejidad de sus aromas.En concreto, elpresenta un perfil aromático en el que destacan las notas de pasas, higos secos, dátiles, miel, cacao, café tostado y especias dulces. A estas características se añade una frescura que contribuye a equilibrar su intensidad y a prolongar las sensaciones en boca, configurando un conjunto que ha convertido a este Pedro Ximénez en una de las elaboraciones más representativas de la bodega montillana.La trayectoria de este vino está estrechamente vinculada a la historia de Bodegas Alvear, una firma fundada en 1729 que ha transmitido sus conocimientos sobre la elaboración de vinos de Pedro Ximénez de generación en generación. A lo largo de casi tres siglos, la familia Alvear ha conservado procedimientos tradicionales que forman parte del patrimonio vitivinícola de Montilla, al tiempo que ha incorporado la innovación a su actividad para mantener la calidad de sus elaboraciones.El reconocimiento dese suma, además, a otras distinciones internacionales que ha recibido este mismo vino. Una de las más destacadas se produjo en 2015, cuando el crítico enológico Robert Parker otorgó 98 puntos alen su publicación especializada, una calificación que volvió a poner de relieve la calidad de los vinos dulces elaborados por la firma montillana.En aquella ocasión, Parker destacó especialmente las características organolépticas de este Pedro Ximénez, del que subrayó su color ámbar oscuro y sus aromas de higos, caramelo, miel y café. El crítico estadounidense describió elcomo un vino «denso, dulce, intenso y goloso con una increíblemente untosa textura» y consideró que se trataba de «un vino para disfrutar tranquilamente después de una buena comida».La calificación de 98 puntos concedida en 2015 adquirió una especial relevancia por la influencia internacional de, una publicación con una notable presencia en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Asia. No era, sin embargo, la primera ocasión en la que Robert Parker distinguía una elaboración de Bodegas Alvear, cuyos vinos ya habían alcanzado puntuaciones sobresalientes en anteriores valoraciones.De hecho, en noviembre de 2013, el crítico estadounidense había concedido la máxima puntuación posible, 100 puntos, alde Alvear. Posteriormente, la añada de 2014 de este mismo vino obtuvo una valoración de 96 puntos., hasta 25 vinos de la histórica bodega montillana habían recibido calificaciones superiores a 90 puntos a lo largo de la trayectoria profesional de Parker.Estos antecedentes permiten contextualizar la presencia delen la selección de los mejores vinos del mundo correspondiente a 2026. La nueva distinción procede de otra de las publicaciones internacionales especializadas en el sector,, cuya clasificación anual incorpora referencias de diferentes procedencias y estilos, seleccionadas por sus características enológicas y su posición en el mercado.Para Bodegas Alvear, la inclusión de suentre los veinte primeros puestos de esta clasificación representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y al trabajo desarrollado para conservar las técnicas tradicionales de elaboración de los vinos de Pedro Ximénez. La firma, considerada la bodega más antigua de Andalucía, mantiene así su presencia entre las casas vinícolas españolas que han recibido distinciones de alcance internacional.La vigésima posición conseguida por este vino también supone una nueva oportunidad de proyección para la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, estrechamente vinculada a la variedad Pedro Ximénez y a las elaboraciones que han definido históricamente la identidad vitivinícola de esta zona de la provincia de Córdoba. Su presencia en el Top 100 decontribuye a dar visibilidad internacional a la singularidad de estos vinos y al territorio en el que se elaboran.