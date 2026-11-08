Cuatro años de esfuerzo llevan al Atlético Gran Capitán a lo más alto del podio colectivo en Periana



FOTOGRAFÍA: C.D. ATLÉTICO GRAN CAPITÁN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. ATLÉTICO GRAN CAPITÁN

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán de Montilla recibió ayer el reconocimiento como entidad con mayor participación en la IV Travesía de Resistencia del Aceite Verdial, celebrada en la localidad malagueña de Periana. La distinción llegó después de que siete integrantes del club, acompañados por otro deportista montillano, completaran un exigente recorrido de montaña por distintos municipios de la comarca de la Axarquía.La expedición del Atlético Gran Capitán estuvo formada por Antonio Cruz, Piedad Riobóo, Miguel Marqués, Valerio López, David Barbero, Antonio M. Monserrat y María del Mar Lara, a quienes se sumó el también montillano Rafa Campaña. Los ocho deportistas afrontaron conjuntamente una jornada que comenzó de madrugada, con el traslado desde Periana hasta Riogordo, municipio donde se encontraba el punto de partida del itinerario a pie.Por delante tenían un recorrido de 47,6 kilómetros, con un desnivel positivo de 2.026 metros, que discurrió por los términos municipales de Riogordo, Alfarnatejo, Alfarnate y Periana. El trazado atravesó algunos de los enclaves más representativos de la Alta Axarquía, entre ellos el Pico del Vilo y los Baños de Vilo, antes de alcanzar la línea de meta situada en Periana.La prueba, organizada por el Club Deportivo Perianda, formaba parte del calendario oficial de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. Aunque esta cuarta edición no era puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, mantuvo las características propias de esta modalidad, tanto por la distancia como por las condiciones del recorrido. La organización trabaja para que la travesía pueda incorporarse a la Copa Andaluza en 2027.A diferencia de otras disciplinas deportivas, la Travesía de Resistencia del Aceite Verdial tiene carácter no competitivo y concede especial importancia a la participación, la convivencia y el compañerismo entre las entidades participantes. En esta ocasión, el Atlético Gran Capitán recibió el primer reconocimiento destinado a los clubes con mayor representación, gracias a la presencia de sus siete integrantes y de Rafa Campaña.La distinción tiene un significado especial para la entidad montillana, que acumulaba cuatro temporadas participando de manera continuada en travesías de resistencia y aspirando a alcanzar el primer puesto del podio colectivo. Durante este periodo, distintos integrantes del club han tomado parte en numerosas pruebas de montaña, consolidando su presencia en esta modalidad deportiva.El presidente del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, José Antonio Marqués Vilaplana, reconoció que "llevábamos cuatro años buscando un momento como este. Aunque la prueba no puntuaba para la Copa Andaluza, completar casi 48 kilómetros y conseguir este reconocimiento con ocho deportistas tiene muchísimo mérito. Ver al equipo representar al club y a Montilla, y disfrutar después en el pódium, hace que todo el trabajo merezca la pena".El reconocimiento conseguido en Periana también está relacionado con la trayectoria de varios deportistas del Atlético Gran Capitán en la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia. Entre ellos destaca Antonio Cruz, que ha completado en dos ocasiones todas las pruebas que integraban esta competición, alcanzando la condición deen las temporadas 2023 y 2024.Por su parte, José Antonio Marqués Vilaplana también consiguió finalizar todas las pruebas de la Copa Andaluza en 2024, mientras que Piedad Riobóo obtuvo esa misma condición en la edición de 2025. Estas participaciones, junto con la presencia continuada de otros socios en las travesías de resistencia, han contribuido a incrementar la representación del club montillano en las actividades de montaña.El reconocimiento colectivo obtenido en Periana se suma, además, a otros dos resultados recientes de deportistas del Atlético Gran Capitán en diferentes competiciones. El primero de ellos llegó el pasado 31 de octubre, cuando Milagros Casado consiguió la segunda posición de la clasificación general femenina en la Carrera Monumentos, Aceite y Piedra, disputada en la localidad jiennense de Porcuna. La corredora del club montillano completó aquella prueba con un tiempo de 25 minutos y 20 segundos, que le permitió subir al segundo escalón del podio absoluto femenino.Un día después, el domingo 1 de noviembre, David Jiménez Benavente consiguió igualmente la segunda posición de la clasificación general absoluta en la distancia larga del Trail Castillo de Anzur. El representante del Atlético Gran Capitán completó los 26 kilómetros del recorrido con un registro de 2 horas, 17 minutos y 42 segundos.De este modo, el Atlético Gran Capitán ha sumado en apenas dos fines de semana un reconocimiento colectivo en una travesía de resistencia y dos segundos puestos absolutos en competiciones de carrera por montaña. La entidad ha felicitado a los ocho participantes en la prueba de Periana por su esfuerzo y compañerismo, al tiempo que mantiene su actividad en las travesías de resistencia y en las restantes modalidades deportivas que desarrolla el club.