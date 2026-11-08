El Señor de la Santa Cena recupera su policromía original tras su restauración

El Señor de la Santa Cena volvió ayer al culto en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción tras la restauración realizada por el montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez y el lucentino Manuel Espejo Mármol. La intervención ha permitido solucionar importantes problemas estructurales, recuperar buena parte de los matices originales de su policromía y mejorar la estabilidad de esta imagen, realizada en 1960 por el escultor malagueño Pedro Pérez Hidalgo.El regreso de la imagen titular de la Hermandad de la Santa Cena tuvo lugar ayer sábado, 7 de noviembre, durante una jornada que comenzó a las 19:30 horas con una misa de acción de gracias y continuó con la presentación pública del resultado de los trabajos. De este modo, la corporación del barrio del Gran Capitán recuperó una de sus principales referencias devocionales, que permanecía retirada del culto desde después de la pasada Semana Santa.La restauración ha contado con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba, mediante una subvención superior a los 10.000 euros concedida a través de la convocatoria de ayudas destinadas a la conservación y restauración del patrimonio cofrade correspondiente al ejercicio 2025.Uno de los principales problemas que presentaba la talla se encontraba en la unión de la mascarilla con el resto de la escultura. El ensamblaje mostraba una separación considerable que comprometía su estabilidad y suponía un riesgo de desprendimiento durante los traslados y las salidas procesionales. A esta circunstancia se sumaba el debilitamiento de la madera como consecuencia de un antiguo ataque de insectos xilófagos que, aunque ya se encontraba inactivo, había ocasionado importantes daños en el soporte.Para corregir estas alteraciones, Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Manuel Espejo Mármol retiraron los antiguos refuerzos de pasta y papel encolado incorporados en intervenciones anteriores. Posteriormente, procedieron a consolidar y reconstruir las zonas afectadas del soporte y realizaron un nuevo ensamblaje de la mascarilla. Los trabajos también incluyeron una revisión del sistema de anclaje de la escultura a su peana, con el objetivo de mejorar las condiciones de estabilidad y seguridad del conjunto.La recuperación de la policromía ha constituido otro de los aspectos fundamentales de la intervención. A lo largo de su historia, la imagen había sido objeto de distintas actuaciones, especialmente después de los daños ocasionados por el derrumbe de la cubierta del templo que la custodia. Aquellas reparaciones supusieron la incorporación de numerosos repintes y nuevas aplicaciones de pan de oro sobre las superficies doradas originales, que habían modificado progresivamente la apariencia cromática de la escultura.Los restauradores han eliminado la suciedad acumulada y retirado los repintes que ocultaban la policromía del rostro, una operación que ha permitido recuperar sus matices y valores originales. Una intervención similar se ha desarrollado en las manos, donde la eliminación de las capas superpuestas ha facilitado la recuperación visual de la policromía conservada, además de permitir la reintegración de las numerosas pérdidas que presentaban estas superficies.El tratamiento aplicado a la túnica y al manto ha seguido, sin embargo, un criterio diferente. En estas zonas, los especialistas han optado por respetar las distintas fases históricas de la imagen, conservando las sucesivas aplicaciones de oro que forman parte de su evolución material.Para armonizar las superficies y reintegrar las pérdidas existentes se ha utilizado mica, un pigmento dorado reversible que permite conseguir una lectura visual más uniforme sin ocultar los testimonios de las intervenciones realizadas con anterioridad.La restauración también ha comprendido la incorporación de nuevos sistemas de sujeción para algunos de los atributos de la imagen. En concreto, se ha realizado un nuevo sistema para las potencias, obra de José Redondo, y otro para el cáliz, elaborado por Antonio Casado. Estas actuaciones tienen como finalidad mejorar la colocación y estabilidad de ambos elementos, que forman parte de la iconografía del Señor de la Santa Cena.La intervención se suma a otros proyectos de conservación y restauración desarrollados por Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Manuel Espejo Mármol, cuya actividad profesional tiene su sede en Montilla y se extiende por diferentes municipios de la provincia de Córdoba.Entre sus trabajos más recientes figuran las restauraciones del Santísimo Cristo de la Misericordia, en Montilla; Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Montemayor; Nuestra Señora de la Soledad, de La Rambla; y Santa Marina de Aguas Santas, patrona de Fernán Núñez.Ambos profesionales también han intervenido en distintas imágenes de Lucena, entre ellas Nuestra Señora de las Angustias, el Santísimo Cristo del Buen Fin, Nuestra Señora de la Pasión y Ánimas y la Virgen del Rosario de la parroquia de Santo Domingo. Su trayectoria está vinculada principalmente a la conservación del patrimonio artístico y devocional de hermandades y corporaciones religiosas de Montilla y de otros municipios cordobeses.El Señor de la Santa Cena es una obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo, realizada en 1960 para la hermandad montillana, aunque tuvo que ser concluida y policromada en los Talleres Salesianos de la Trinidad, en Sevilla, por el director de la escuela, José María Geronés. La escultura fue donada por Francisco de Alvear, conde de la Cortina, y recibió la bendición el 21 de febrero de aquel mismo año.Durante aquella ceremonia actuaron como padrinos José María Alvear y Pilar Dávila, un matrimonio que quedó vinculado de este modo a los primeros momentos de la historia de la imagen. Su primera estación de penitencia tuvo lugar el Lunes Santo de 1960, mientras que, en la actualidad, el Señor de la Santa Cena procesiona cada Martes Santo formando parte del conjunto escultórico que representa el pasaje evangélico de la institución de la Eucaristía.Entre los atributos que acompañan a la imagen se encuentran un cáliz realizado en 1993 y unas potencias estrenadas en 1996. Ambos elementos han sido objeto de mejoras en sus sistemas de sujeción durante una restauración que ha abordado conjuntamente las necesidades estructurales y estéticas de una talla con más de seis décadas de historia en la Semana Santa montillana.