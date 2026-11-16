Trasladan de urgencia al Hospital de Montilla a un motorista herido en un accidente de tráfico



FOTOGRAFÍA: EMILIO POLONIO CRUZ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: EMILIO POLONIO CRUZ

Un motorista ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico que se ha registrado poco después de las 14.30 horas de este lunes en el kilómetro 47 de la carretera nacional N-331, a la altura del Hotel Don Gonzalo, junto al Hospital Comarcal de Montilla. El siniestro se ha producido tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en las inmediaciones del acceso a la Vereda de Panchía.Según han confirmado afuentes del 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el accidente ha movilizado de inmediato a varios servicios de emergencia, que se han desplazado hasta el lugar para atender a las personas implicadas en el siniestro. Aunque por el momento se desconoce el estado del motorista, vecino de Montilla, varios testigos presenciales han asegurado que revestiría gravedad como consecuencia del impacto con el turismo.Entre los efectivos que han acudido a la zona se encuentran agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y personal médico, que ha intervenido para prestar asistencia sanitaria a la persona herida.Tal y como han asegurado varios testigos, el vehículo implicado, un turismo marca BMW, presenta un golpe en la puerta del conductor, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión.Por su parte, los profesionales sanitarios han atendido al motorista en el lugar del accidente y han tratado de estabilizarlo antes de proceder a su evacuación. Tras una primera valoración, el personal médico ha decretado su traslado urgente hasta el Hospital Comarcal de Montilla, situado a escasos metros del punto donde se ha registrado el siniestro.El accidente también ha provocado retenciones de tráfico en este tramo de la carretera nacional N-331. Según las mismas fuentes próximas a la investigación, las dificultades para la circulación se han producido mientras los efectivos sanitarios trabajaban para estabilizar a la persona herida y los servicios de emergencia intervenían en la zona.