El Apedem encadena su segunda victoria consecutiva y se aleja de los puestos de descenso

El Club Deportivo Apedem consiguió ayer su primera victoria de la temporada como local tras imponerse por 1-0 al Peña Los Leones, en un encuentro en el que el conjunto montillano mostró una notable solidez defensiva y supo aprovechar sus oportunidades para sumar tres puntos de enorme importancia.El triunfo, segundo consecutivo para los hombres que dirige Rafael Garrido, permite al equipo tomar aire en la clasificación, alcanzar la zona media de la tabla y ampliar hasta los seis puntos su distancia respecto a los puestos de descenso.El conjunto montillano afrontó el encuentro con la intención de prolongar las buenas sensaciones de la jornada anterior y, desde los primeros compases, trató de imponer su juego mediante el control del balón. Durante buena parte del primer tiempo, el Club Deportivo Apedem llevó la iniciativa, encontró espacios por las bandas y consiguió generar numerosas aproximaciones peligrosas al área rival. La circulación del balón y la capacidad para llegar a posiciones de remate permitieron a los locales mantener el protagonismo ofensivo, aunque sin encontrar el camino del gol.En este sentido, Rafael Garrido destacó tras el encuentro la importancia de la victoria para las aspiraciones de su equipo, "que es la salvación". El entrenador cordobés valoró especialmente la capacidad de sus jugadores para enlazar dos resultados positivos y mantener su portería a cero. Asimismo, reconoció la propuesta futbolística del Peña Los Leones, un adversario que también trató de hacerse con el control del balón y que obligó a los montillanos a mantener la concentración durante todo el encuentro.Sin embargo, el Peña Los Leones logró equilibrar las fuerzas en el tramo final del primer periodo. El conjunto visitante adelantó sus posiciones y comenzó a inquietar a la defensa montillana, hasta disponer de una ocasión especialmente clara que pudo cambiar el desarrollo del encuentro. La falta de acierto de los visitantes permitió al Club Deportivo Apedem mantener su portería a cero y alcanzar el descanso con el marcador todavía sin estrenar.Tras la reanudación, el equipo de Rafael Garrido recuperó el control de la posesión y continuó buscando la manera de superar la resistencia del Peña Los Leones. El partido mantenía su igualdad en el marcador, aunque los locales seguían mostrando una mayor capacidad para manejar el balón y llevar la iniciativa. Fue entonces cuando la entrada de Aarón resultó decisiva para romper el equilibrio.Y es que el futbolista montillano protagonizó una acción individual que terminó con un penalti a favor del Club Deportivo Apedem. Álex Hierro asumió la responsabilidad desde los once metros y transformó la pena máxima con acierto, estableciendo el 1-0 que terminaría convirtiéndose en el resultado definitivo. El tanto recompensaba la insistencia del conjunto local y abría una nueva fase del encuentro, en la que resultaba fundamental proteger la ventaja adquirida.Precisamente, Garrido hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar la eficacia ofensiva de su plantilla, consciente de que la igualdad existente en la competición obliga a aprovechar cada oportunidad. El entrenador reconoció que "en esta categoría hay que aprovechar todas las oportunidades de gol que se presentan" y aseguró que su equipo todavía tiene margen de mejora a la hora de transformar en goles las ocasiones que genera. De hecho, el técnico insistió en que "es una liga superigualada en la que cualquier despiste, cualquier error, es castigado".A partir del tanto de Álex Hierro, el Club Deportivo Apedem ofreció una buena respuesta colectiva. Los jugadores supieron juntar las líneas, reducir los espacios y mantener la concentración defensiva frente a los intentos del Peña Los Leones por restablecer la igualdad. El equipo montillano tuvo que soportar la presión visitante, pero consiguió hacerlo sin conceder el gol del empate. Además, no renunció a buscar una segunda diana mediante acciones de contragolpe que amenazaban con sentenciar el partido.En este sentido, la victoria también puso de manifiesto el trabajo que viene desarrollando durante toda la semana el cuerpo técnico encabezado por el entrenador cordobés Rafael Garrido, cuya dedicación para mejorar el rendimiento de la plantilla merece especial reconocimiento.La organización defensiva, el compromiso colectivo y la capacidad del equipo para adaptarse a las distintas situaciones del encuentro reflejaron una evolución positiva, especialmente importante después de las dificultades que habían acompañado al conjunto montillano en el inicio de la temporada.Por otro lado, el encuentro dejó noticias especialmente positivas para la cantera del Club Deportivo Apedem. Entre ellas sobresalió la participación de Pablo, jugador del Juvenil A, que completó los noventa minutos y ofreció un rendimiento sobresaliente. Su actuación constituyó uno de los aspectos más destacados de la jornada, tanto por su aportación al equipo como por la oportunidad de seguir acumulando experiencia en una categoría superior.De igual modo, la convocatoria de Diego y Liam, ambos integrantes del Cadete A, volvió a poner de relieve la apuesta del club por sus categorías inferiores. Aunque ninguno de los dos llegó a debutar, su presencia en la dinámica del primer equipo representa una oportunidad para continuar su formación y evidencia la importancia que la entidad concede al desarrollo de sus propios jugadores. Además, Garrido destacó la colaboración de otros futbolistas del Juvenil B y de los equipos cadetes que participan en los entrenamientos del conjunto sénior.A este respecto, el entrenador cordobés dejó claro que la edad no constituye un obstáculo para ofrecer oportunidades a los jóvenes que demuestran estar preparados. "Igual que tenemos jugadores de 35 años o de 18, si uno de 16 tenemos que lanzarlo al campo, lo vamos a lanzar porque están preparados", afirmó Garrido, quien elogió el nivel de formación de las categorías inferiores y el trabajo que desarrollan sus responsables.De hecho, el técnico puso como ejemplo la participación de Bosco en el encuentro de la jornada anterior, cuando dispuso de minutos en un escenario complicado y ofreció un buen rendimiento. Garrido defendió así la posibilidad de recurrir a futbolistas de distintas edades y categorías, en función de las necesidades del primer equipo, y destacó especialmente la evolución de Pablo, un juvenil de segundo año que está respondiendo a las exigencias de la competición.Además, el entrenador vinculó esta apuesta por los jóvenes con uno de los principales propósitos del proyecto deportivo del Club Deportivo Apedem: avanzar hacia un primer equipo integrado por futbolistas montillanos que hayan desarrollado su trayectoria en las categorías inferiores de la entidad. Una filosofía que, a su juicio, exige continuidad en el trabajo de formación y oportunidades para aquellos jugadores que acrediten condiciones para competir.Por lo que respecta a la situación clasificatoria, Garrido se mostró satisfecho con la recuperación experimentada por su equipo, aunque advirtió de que todavía queda mucho camino por recorrer. "Por supuesto, todavía no hemos hecho nada", manifestó el entrenador, consciente de la exigencia de una competición en la que el Club Deportivo Apedem continúa trabajando para asegurar la permanencia. El conjunto montillano suma actualmente 12 puntos y comienza a encontrar una mayor regularidad después de las dificultades de las primeras jornadas.En esa misma línea, el técnico reconoció que el proceso de adaptación a la nueva categoría había resultado complicado durante el arranque del campeonato. Sin embargo, las victorias de las últimas jornadas han permitido al equipo ganar confianza y comprobar que puede competir con garantías frente a sus adversarios. A ello se suma la necesidad de seguir incorporando y adaptando a los futbolistas que se integran en la plantilla, una circunstancia que exige tiempo y continuidad en el trabajo semanal.Por otra parte, el triunfo frente al Peña Los Leones tuvo un significado especial al tratarse de la primera victoria del Club Deportivo Apedem como local. Hasta entonces, los resultados positivos habían llegado lejos de Montilla, en dos desplazamientos de considerable dificultad. Garrido incidió en la importancia de convertir los encuentros como local en una de las principales fortalezas del equipo, sin renunciar a continuar sumando puntos a domicilio.Finalmente, el entrenador cordobés se mostró esperanzado con la evolución de sus futbolistas y con la posibilidad de seguir progresando en las próximas jornadas. "Ya hemos roto el cascarón, como quien dice, nos hemos quitado los prejuicios y los sustos de esta liga nueva", afirmó Garrido, que confía en que la plantilla continúe desarrollando su juego con mayor seguridad y alcance el objetivo de la permanencia sin necesidad de esperar a la última jornada.De esta forma, el Club Deportivo Apedem encadena dos victorias consecutivas, consigue dejar su portería a cero y mejora su situación clasificatoria después de un comienzo de temporada complicado. La primera alegría del curso ante su afición permite a los montillanos instalarse en la zona media de la tabla y establecer una distancia de seis puntos respecto a las posiciones de descenso.