El Festival de Microcine de Montilla celebrará su octava edición del 13 al 17 de octubre



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El VIII Festival de Microcine de Montilla se celebrará del 13 al 17 de octubre en distintos espacios de la ciudad con una programación que combinará proyecciones cinematográficas, vinos, gastronomía y cultura. El certamen mantendrá su formato "5 cortos + 5 vinos" e incorporará una jornada adicional dedicada a los cortometrajes ganadores de las cinco primeras ediciones de los Premios Carmen, fruto de la colaboración con la Academia de Cine de Andalucía.La nueva actividad abrirá el festival el martes 13 de octubre en Bodegas Robles. La sesión, que se desarrollará entre viñedos, permitirá disfrutar de los trabajos premiados en esas cinco ediciones y tendrá carácter gratuito, con inscripción previa y hasta completar aforo.El director del festival, Dany Ruz, explicó que la colaboración con la Academia de Cine de Andalucía ha permitido sumar esta jornada al programa. La propuesta precederá a las tres sesiones del Concurso Nacional de Cortometrajes, que volverán a vincular las proyecciones con la degustación de vinos en diferentes escenarios de Montilla.La primera de las sesiones del concurso tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en el Hotel Don Gonzalo. La programación continuará el jueves 15 en la sede de ADEMO y el viernes 16 en Bodegas Robles, siempre bajo la fórmula "5 cortos + 5 vinos".Cada sesión tendrá un precio de 12 euros, aunque también se podrá adquirir un bono para asistir a las tres por 30 euros. Las entradas incluirán la proyección de los cortometrajes, la degustación de cinco vinos y el cáterin posterior.Entre las novedades de esta octava edición figura, además, la incorporación de un premio a la mejor comedia. El festival también concederá un reconocimiento especial, si bien la identidad de la persona que lo recibirá permanecerá en secreto hasta la gala de clausura.La entrega de los premios del Concurso Nacional de Cortometrajes se celebrará el sábado 17 de octubre, a las 19.30 de la tarde, en el Teatro Garnelo. Tras la gala de clausura, la celebración continuará en el Castillo-Alhorí con una postgala que contará con la actuación del grupo extremeño De Pueblo Chico.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el crecimiento experimentado por el festival durante estos ocho años y reconoció el trabajo de su director, Dany Ruz, por su "talento, compromiso y perseverancia". Asimismo, Llamas señaló la importancia de seguir haciendo crecer "una iniciativa que contribuye a proyectar Montilla" y vinculó el festival con la conexión entre la cultura, el patrimonio y el desarrollo económico y turístico de la ciudad.Las actividades del martes 13 y del sábado 17 de octubre serán gratuitas hasta completar aforo, mientras que las sesiones del concurso de los días 14, 15 y 16 requerirán entrada. Las reservas y la compra de localidades podrán realizarse a través de la