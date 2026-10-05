Atrium Ulia ofrece tres líneas de ayudas para la rehabilitación de viviendas en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto hoy el plazo de solicitud de su Programa de Ayudas a la Rehabilitación de Vivienda, que cuenta con una dotación de 70.000 euros y se dirige a propietarios y comunidades de propietarios. La iniciativa, gestionada a través de la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia), alcanza su segunda edición con tres líneas de subvención para financiar documentación técnica, obras de rehabilitación y accesibilidad e intervenciones en tejados y cubiertas.La reparación de cubiertas dañadas, especialmente tras el episodio de borrascas registrado durante los últimos meses, constituye una de las principales novedades de esta convocatoria, que también incorpora ayudas para retirar elementos de amianto. El programa contempla, además, el abono anticipado de la totalidad de la subvención concedida una vez dictada la resolución definitiva.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, presidenta de Atrium Ulia, destacó que "el Ayuntamiento pone a disposición de propietarios de vivienda y de propietarios de edificios estos recursos, con el entendimiento de que hemos detectado unas necesidades determinadas en relación a la vivienda". En ese sentido, señaló que las ayudas permitirán atender actuaciones relacionadas con la accesibilidad, la rehabilitación y la reparación de cubiertas.La primera línea dispone de 10.000 euros y está destinada a sufragar la redacción de informes y documentos técnicos necesarios para acometer las intervenciones. Entre ellos figuran las inspecciones técnicas de edificios, los certificados de eficiencia energética y los proyectos de accesibilidad y rehabilitación. Las subvenciones podrán alcanzar el 80 por ciento del coste, con un máximo de 1.000 euros para personas físicas y de 2.000 euros para comunidades de propietarios.La segunda línea, dotada con 20.000 euros, financiará obras de rehabilitación, conservación, eficiencia energética y accesibilidad. Incluye la reparación de fachadas y estructuras, la adecuación de instalaciones y la mejora del aislamiento, así como la instalación de ascensores y rampas o la adaptación de espacios para personas con discapacidad o movilidad reducida. También contempla intervenciones urgentes motivadas por riesgos estructurales o de salubridad.La tercera línea concentra 40.000 euros y se dedica específicamente a tejados y cubiertas. Los trabajos previstos comprenden la impermeabilización, la reparación de tejas, estructuras, canalones y bajantes, las mejoras del aislamiento térmico y la renovación de cubiertas.Dentro de esta última línea se incorpora la retirada de elementos de amianto, que deberá encargarse a una empresa autorizada. Para estos trabajos se contempla un suplemento de ayuda de hasta el 80 por ciento del coste de retirada, con un límite de 1.000 euros.Las ayudas para documentación técnica de la primera línea serán compatibles con las de la segunda y la tercera. Sin embargo, las subvenciones para obras de rehabilitación y las destinadas a tejados y cubiertas serán incompatibles entre sí.El programa establece un pago único anticipado del 100 por ciento de la cantidad concedida tras la resolución definitiva. Desde ese momento comenzarán a contar los plazos para ejecutar y justificar las actuaciones: 90 días naturales en el caso de la primera línea y 180 días naturales para las otras dos.La convocatoria también plantea agilizar los trámites administrativos para que las ayudas lleguen antes a las personas beneficiarias. En la valoración de las solicitudes se tendrán especialmente en cuenta la urgencia acreditada de las intervenciones y determinadas circunstancias relacionadas con la discapacidad, conforme a los criterios recogidos en las bases.Las solicitudes pueden presentarse desde hoy en el Registro Presencial de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Montilla o a través de la Sede Electrónica municipal, mediante el trámite. Las comunidades de propietarios y los conventos deberán realizar la presentación por sede electrónica con certificado de representación.El periodo de información y asesoramiento comenzó el pasado lunes 28 de septiembre en las oficinas de Atrium Ulia, situadas en la calle Conde de la Cortina, número 24, en la primera planta del Edificio de Urbanismo, en la Estación de Autobuses. Las consultas también pueden realizarse en el teléfono 957 650 150, extensión 130.Según la información facilitada por el Ayuntamiento, las bases estarán disponibles en la web municipal y en eluna vez publicadas en el BOP. El Consistorio y la empresa municipal animan a las personas propietarias y a las comunidades de propietarios a informarse previamente sobre los requisitos y la documentación necesaria para facilitar la tramitación de las ayudas.