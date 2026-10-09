Negativos positivados: la nueva sección de Rafael y Miguel Aguilar Portero en Montilla Digital

está de enhorabuena. Su sección de Firmas ha incorporado a los hermanos Rafael y Miguel Aguilar Portero, que brindarán a los lectores una nueva sección titulada, concebida para recuperar imágenes históricas de Montilla y devolverlas al presente acompañadas de las claves necesarias para comprender el momento en el que fueron tomadas.Rafael Aguilar aportará fotografías procedentes del archivo que reunió, especialmente, durante su etapa como corresponsal gráfico de, mientras que Miguel Aguilar se encargará de los comentarios y la contextualización histórica. No obstante, como han avanzado ambos autores, este nuevo espacio podría contar puntualmente con otras firmas invitadas.La incorporación de ambos hermanos suma al proyecto editorial dedos trayectorias estrechamente vinculadas a la fotografía, la historia, el patrimonio y la actividad cultural de la localidad.pretende convertir el archivo fotográfico en un punto de partida para regresar a acontecimientos, lugares, personas y escenas de la vida montillana que quedaron fijados en imágenes y que ahora podrán volver a contemplarse con la perspectiva que proporciona el paso del tiempo.El apartado gráfico estará en manos de Rafael Aguilar Portero, profesor técnico de Formación Profesional ya jubilado y autor de una extensa trayectoria que desborda ampliamente el ámbito estrictamente fotográfico. Su currículum reúne desde los años setenta numerosas exposiciones colectivas e individuales de cerámica, escultura y pintura en Montilla y en otras localidades, además de reconocimientos como un accésit del Premio Garnelo en 1978 por un dibujo y un segundo premio en la XXIV Exposición Nacional de Cerámica del Círculo de Bellas Artes de Pozoblanco, celebrado en 1988.La fotografía constituye, no obstante, una parte fundamental de su actividad. Además de ganar casi una decena de premios en la década de los ochenta, Rafael Aguilar participó en cursos y seminarios impartidos por fotógrafos como Manuel Pijuán, Ladislao Rodríguez, Manuel Ángel Jiménez, Juan Vacas o José Gálvez, además de asistir a seminarios de fotografía Fons Mellaria y a iniciativas relacionadas con la educación audiovisual.Durante varios años, el nuevo colaborador deimpartió también cursos de fotografía en blanco y negro a alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, así como en la Casa de la Cultura de Montilla y La Rambla y en los centros del profesorado (CEP) de Puente Genil, Lucena y Priego-Montilla.A esa labor formativa se añaden numerosas colaboraciones fotográficas en revistas, periódicos y boletines, entre las que destaca

El complemento perfecto a la imagen

Especial importancia tiene para esta nueva sección su etapa como reportero gráfico deen la Campiña Sur y la Subbética, desarrollada entre 1990 y 2000. De aquellos años procede buena parte del material que ahora podrá encontrar una nueva vida en: negativos e imágenes que documentaron una década de actualidad local y comarcal y que constituyen la materia prima esencial deEl trabajo de Rafael Aguilar ha estado igualmente presente en numerosos libros relacionados con Montilla, la cultura, la poesía, el vino y el patrimonio. En su currículum figuran colaboraciones en publicaciones como la guía turísticao diferentes pregones y obras literarias.Su obra fotográfica ha tenido además un recorrido expositivo propio. Entre las muestras individuales incluidas en su trayectoria figuran, en Montalbán;, en Montemayor;, en Fernán Núñez;, en Montilla;, en La Rambla;, un homenaje a Manuel Moya que pudo contemplarse en la famosa Fuente de los Doce Caños de Fuenteheridos; o, en Córdoba, junto a otras propuestas presentadas dentro y fuera de España, como la muestra, que pudo verse en el Centro Cultural "José de la Luz" de La Habana, en Cuba, en 1998. También participó en exposiciones colectivas en Montilla, Córdoba, Fuente Obejuna, Aguilar de la Frontera, Japón y Francia, entre otros lugares.Además de participar en la elaboración de un multimedia sobre la figura histórica y literaria del Inca Garcilaso de la Vega —personaje que encarnó en 1992 en un documental—, el nuevo colaborador dees autor de dos libros:Junto a las imágenes de Rafael Aguilar,contará con los textos y la contextualización de Miguel Aguilar Portero, licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Geografía e Historia, por la Universidad de Córdoba desde 1977. Su trayectoria profesional estuvo ligada durante más de tres décadas al Ayuntamiento de Montilla, donde fue funcionario desde enero de 1983 hasta su jubilación en noviembre de 2017. Entre otras responsabilidades, coordinó el programa municipaly ejerció como jefe del Servicio de Cultura desde enero de 1993 hasta su jubilación.Durante esa etapa fue asimismo secretario del Consejo Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo y del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico, además de secretario del Concurso Nacional de Pintura «Ciudad de Montilla» en las ediciones celebradas hasta 2017 y del Concurso Internacional de Pintura sobre El Gran Capitán en 2015. Estas responsabilidades institucionales se combinaron con una continuada participación en la vida cultural y asociativa de Montilla.Miguel Aguilar formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, ha estado vinculado durante distintas etapas al consejo de redacción de la revistay fue miembro cofundador del Aula Poética Inca Garcilaso, cuyas actividades literarias y artísticas coorganizó desde su constitución, en 1994, hasta 2001.También ejerció como secretario de la Agrupación de Cofradías de Montilla entre 1998 y 2001, formó parte de la Cátedra Gran Capitán y participó en la comisión redactora de sus estatutos, además de integrarse en el Consejo de Dirección del Boletín de Información Municipal y en la comisión organizadora del IV Centenario de San Francisco Solano.Su faceta como investigador, divulgador y conferenciante se ha centrado especialmente en la historia y el patrimonio montillano. Entre sus intervenciones figuran trabajos sobre el Paseo de Cervantes y el Llano de Palacio, Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, la Casa del Inca o Raúl Porras Barrenechea. Fue pregonero de la Fiesta de la Cruz en 1999 y de la Semana Santa de Montilla en 2001, además de pregonero del 125.º aniversario del Colegio Salesiano de Montilla en 2024.Miguel Aguilar ha participado igualmente en la organización y coordinación de actividades académicas de ámbito nacional e internacional. Entre ellas se encuentran unas jornadas sobre la biblioteca del Inca Garcilaso, el coloquio internacional, el coloquioo el curso internacionalSu producción bibliográfica refleja esa atención constante a Montilla y a algunos de los grandes nombres y episodios de su historia. Entre sus trabajos figuran la introducción a la reedición de, de Raúl Porras Barrenechea;; su participación como coautor en, realizado con Enrique Garramiola Prieto;; y, además de prólogos, introducciones, estudios y otras aportaciones editoriales.Desde 1991 ha publicado numerosos artículos enrelacionados con la historia, el arte y el patrimonio, con asuntos como el Monasterio de Santa Ana, la Casa del Inca, San Juan de Ávila, la geografía de la Campiña Oeste, San Francisco Solano o el Llano de Palacio, una labor divulgadora que completa el perfil con el que ahora asumirá la contextualización de las fotografías de su hermano.El editor de, Juan Pablo Bellido, ha expresado su "orgullo y enorme ilusión" por incorporar a Rafael y Miguel Aguilar Portero a la nómina de Firmas del periódico y afirma que"nos permitirá rescatar imágenes que forman parte de la memoria colectiva de Montilla y acompañarlas del contexto necesario para entender qué estaba ocurriendo, quiénes aparecen en ellas y qué lugar ocupan en nuestra historia".De igual modo, su trayectoria como colaborador en publicaciones locales se extiende a lo largo de más de cuatro décadas. Desde los inicios en 1982 en la revista, Miguel Aguilar Portero ha mantenido un compromiso constante con la difusión de la vida social, festiva y religiosa del municipio en publicaciones como el Boletín de Información Municipal o, así como en revistas de profundo arraigo tradicional, como las de la Romería Virgen de las Viñas o los boletines de diversas hermandades y cofradías, como la de los Patronos, Vera Cruz, Santa Cena, Nuestro Padre Jesús Nazareno o Santo Entierro.Asimismo, Miguel Aguilar ha aportado crónicas y artículos a cabeceras de índole cultural, musical y asociativa, incluyendo, la Revista del Festival Infantil de la Canción o la publicación de Pop Rock Montillano.Bellido señala que "un archivo fotográfico de estas características no solo permite mirar hacia atrás, sino también conservar ese patrimonio para quienes vendrán después" y sostiene que "la combinación de la mirada de Rafael, que estuvo detrás de la cámara durante tantos acontecimientos de nuestra historia reciente, y el conocimiento y la capacidad de contextualización de Miguel convierte esta nueva sección en una oportunidad para recuperar y preservar una parte de la memoria gráfica de Montilla".De este modo,se incorpora acomo un espacio en el que fotografía y memoria histórica caminarán juntas. Cada entrega partirá de varias imágenes seleccionadas por Rafael Aguilar y contará con la contextualización de Miguel Aguilar, sin cerrar la puerta a la participación puntual de otras firmas invitadas, con el propósito de volver a poner ante los lectores escenas del pasado de Montilla y contribuir a que ese patrimonio gráfico permanezca accesible para las generaciones futuras.