Jesús Alguacil, Julia Vera y Javier Mesa suben al podio en la XIV Carrera Nocturna de Alcolea

Dos bronces en Peñarroya-Pueblonuevo



FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

Los atletas montillanos lograron este pasado sábado un oro, una plata y un bronce en la XIV Carrera Nocturna de Alcolea, una cita incluida en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba que reunió a 600 corredores. Jesús Alguacil Barba encabezó estos resultados con la victoria absoluta en la prueba reina, mientras que Julia Vera Muñoz fue segunda en alevín femenina y Javier Mesa Herrador terminó tercero en máster D masculina.El triunfo de Alguacil, que este año defiende los colores del Club Trotasierra, llegó después de completar los 5.500 metros del recorrido en 17 minutos y 6 segundos. El corredor montillano aventajó en cuatro segundos a Francisco Vallejo Cano, que cruzó la meta en segunda posición con un registro de 17:10 tras unos últimos metros en los que reforzó su candidatura al podio.Por su parte, José Villatoro Moraga completó los puestos de honor de la clasificación masculina con un tiempo de 17:23. La cuarta plaza correspondió a Sergio González, que terminó en 17:27, en una carrera que permitió a Jesús Alguacil sumar una nueva victoria.Además del oro del atleta del Trotasierra, la participación montillana dejó la plata de Julia Vera Muñoz, del Club Atletismo Montilla. La corredora alcanzó el segundo puesto de la categoría alevín sub-12 femenina y ocupó la tercera posición de la clasificación general de su prueba.De igual modo, Javier Mesa Herrador, del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, subió al tercer escalón del podio en máster D masculina. El atleta finalizó en el puesto 42 de la clasificación general y aportó el bronce al balance de los representantes montillanos en la nocturna de Alcolea.En la prueba reina femenina, María Inmaculada Corpas Cobo, del Virgen del Castillo, se impuso con un tiempo de 21:08. La vencedora cruzó la meta con 21 segundos de ventaja sobre Virginia Moya Armenteros, del Trotasierra, que remontó posiciones durante la carrera hasta alcanzar la segunda plaza con un registro de 21:29. El podio femenino lo completó Blanca Sánchez Medina, que detuvo el cronómetro en 21:56. Por detrás, Pau Rodríguez ocupó la cuarta posición con una marca de 22:05.La decimocuarta edición de la Carrera Nocturna contó con una elevada presencia de público en la barriada cordobesa y reunió a 600 participantes de los 650 inscritos. La organización corrió a cargo del Club Atletismo Running Alcolea, con la participación de voluntarios y de Masatletismo.La cita llegó después de la Ruta de la Miel de Hornachuelos, disputada el domingo anterior, y abrió un fin de semana con varias convocatorias para los corredores populares. El calendario de este domingo incluye la Carrera Popular Ciudad de Aguilar y la Carrera Popular de Peñarroya-Pueblonuevo, Memorial Juan Gabriel García Guisado. La siguiente convocatoria señalada será el próximo domingo, festividad de Todos los Santos, cuando Cabra acogerá la cuadragésima edición de la Subida Pedestre a la Virgen de la Sierra.Los atletas montillanos María Teresa Mejías López y Javier Mesa Herrador consiguieron ayer domingo dos medallas de bronce en la XXVII Carrera Popular de Peñarroya-Pueblonuevo, que acogió el XVI Memorial Juan Gabriel García Guisado. Ambos corredores del Club Deportivo Atlético Gran Capitán subieron al podio de sus respectivas categorías en una cita incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba.María Teresa Mejías López alcanzó la tercera posición en Máster C femenina y concluyó en el puesto 99 de la clasificación conjunta de hombres y mujeres. En la general femenina, la representante montillana ocupó la decimonovena plaza.Por su parte, Javier Mesa Herrador se hizo con el tercer puesto en Máster D masculina. El atleta del Atlético Gran Capitán terminó en la posición 42 de la clasificación conjunta y fue trigésimo noveno en la general masculina, con lo que completó el balance de dos bronces para los corredores montillanos.La prueba, organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, reunió a más de 300 corredores inscritos y tuvo su salida y meta en la Plaza Santa Bárbara. El recorrido de diez kilómetros sirvió también para celebrar el centenario de la fusión de Peñarroya y Pueblonuevo del Terrible.En la clasificación absoluta masculina, el hinojoseño Jesús Miguel Jiménez Castelo logró la victoria con un tiempo de 33 minutos y 53 segundos. El corredor independiente mantuvo una ajustada pugna con Vicente Merino Fuentes, vencedor de la edición anterior, al que aventajó en apenas seis segundos.Merino cruzó la meta con un registro de 33 minutos y 59 segundos, mientras que José Antonio Gutiérrez completó el podio gracias a una marca de 34 minutos y 16 segundos. A continuación llegó Antonio José Páez, que finalizó cuarto con un tiempo de 34 minutos y 30 segundos.Por otro lado, Lisa Esquivel Blanco se impuso en la categoría absoluta femenina tras completar los diez kilómetros en 39 minutos y 54 segundos. La corredora del Club Trotasierra de Hornachuelos consiguió el triunfo después de haber alcanzado la cuarta posición en la Ruta de la Miel del domingo anterior.La segunda plaza correspondió a Inmaculada Rivera González, del Club Indea, que detuvo el cronómetro en 41 minutos y 27 segundos. Su registro le permitió aventajar en 35 segundos a Elena Moreno Aranda, del Club Trotasierra de Hornachuelos, tercera con una marca de 42 minutos y 2 segundos.De igual modo, el Trotasierra contó con Yolanda Bretón entre las primeras clasificadas. La corredora finalizó en cuarta posición con un tiempo de 43 minutos y 7 segundos, a algo más de un minuto de su compañera de equipo Elena Moreno.