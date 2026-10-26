La Orquesta de Córdoba y VibraTó ofrecerán cinco conciertos didácticos en el Teatro Góngora

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ORQUESTA DE CÓRDOBA

El alumnado de treinta municipios cordobeses asistirá desde mañana martes a una nueva edición de los Conciertos Didácticos en el Teatro Góngora de Córdoba. La iniciativa, fruto del convenio de colaboración entre la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y la Orquesta de Córdoba, ofrecerá hasta el jueves el espectáculo «Kacharristán», de la compañía VibraTó, con sesiones dirigidas a colegios, institutos, escuelas municipales de música y conservatorios de la provincia.La programación se distribuirá en cinco pases. El martes 27 y el jueves 29 habrá sesiones matinales a las 10.00 y a las 12.00 horas para estudiantes de colegios e institutos. El miércoles 28, el concierto comenzará a las 18.00 horas y estará destinado al alumnado de escuelas municipales de música y conservatorios.El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, explicó que el espectáculo contará con la colaboración de la Orquesta de Córdoba. Para facilitar la asistencia, la institución provincial pondrá a disposición de los centros educativos el transporte hasta el recinto de la capital.“Desde la Delegación de Cultura volvemos a poner a disposición de los centros educativos un servicio de transporte en autobús garantizando el traslado gratuito del alumnado desde sus localidades de origen hasta el Teatro Góngora”, señaló Duque.Además de Montilla, la convocatoria contará con alumnado de Fuente Palmera, Adamuz, Pedroche, Aguilar de la Frontera, El Carpio, La Rambla, Rute, Valenzuela, Cabra, Santaella, El Viso, Fernán Núñez, Puente Genil, Nueva Carteya, Villanueva del Rey y Montoro.La relación de localidades participantes se completa con Castro del Río, Baena, Priego de Córdoba, Lucena, Guadalcázar, Hornachuelos, Bujalance, Carcabuey, Fuente Carreteros, Peñarroya-Pueblonuevo, Palenciana, Fuente Tójar, Palma del Río y Villanueva de Córdoba.La principal novedad de esta edición es la incorporación del programa de talleres «Reciclaorquesta», desarrollado por el dúo VibraTó. Duque explicó que esta iniciativa “representa una apuesta directa por la concienciación ambiental, la ciencia y la ecología a través de la creación artística”.El delegado de Cultura detalló que “mediante estos talleres los participantes aprenden a fusionar la música clásica con el folclore universal transformando objetos cotidianos y de desecho, como regaderas, tuberías, recogedores, botellas o mangueras, en auténticas herramientas e instrumentos sinfónicos”.Las sesiones formativas se programaron para el pasado 21 de octubre con la participación del alumnado de las escuelas municipales de música de Castro del Río y Puente Genil. Los resultados musicales de estos talleres se mostrarán en un concierto previsto para el miércoles 28 de octubre.