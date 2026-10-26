El Club Deportivo Apedem roza la remontada en Villa del Río

El Club Deportivo Apedem perdió ayer domingo por 3 a 2 en su visita al Villa del Río Club de Fútbol, en un encuentro marcado por los errores de la primera mitad y la reacción montillana tras el descanso. Los goles de Aarón Salado y Jaime Márquez acercaron al conjunto dirigido por Rafael Garrido a una remontada que no pudo completar después de llegar al intermedio con tres tantos de desventaja.Y es que los primeros 45 minutos condicionaron el partido del equipo de Montilla. La falta de intensidad y concentración, junto con varios desajustes defensivos, permitió al conjunto local imponer su eficacia y construir una ventaja de 3 a 0. Un marcador que dejó al Club Deportivo Apedem con muy poco margen de error para afrontar la segunda parte.Sin embargo, el paso por los vestuarios cambió el desarrollo del encuentro. El equipo montillano ajustó su planteamiento, dio un paso al frente y comenzó a dominar el juego. La presión y una mejor salida de balón contribuyeron a esa transformación, acompañada de una mayor ambición colectiva para intentar recortar distancias.En ese contexto, los tantos de Aarón Salado y Jaime Márquez devolvieron la esperanza al Club Deportivo Apedem. El equipo pasó de afrontar una desventaja contundente a situarse a un solo gol del empate. La remontada estuvo cerca, aunque el esfuerzo de la segunda mitad no bastó para evitar que la visita a Villa del Río terminara sin puntos.Además, merece reconocimiento el trabajo desarrollado durante toda la semana por el equipo técnico que encabeza el entrenador cordobés Rafael Garrido para mejorar el rendimiento de la plantilla. Una labor que conserva su valor pese a la derrota, en un partido en el que los montillanos mostraron capacidad para corregir su rumbo y competir después de una primera parte adversa.Con todo, la respuesta tras el descanso no compensó los errores del arranque. El encuentro dejó dos versiones distintas del Club Deportivo Apedem: una primera mitad lastrada por las desconexiones y los problemas defensivos, y una segunda en la que la presión, el manejo del balón y la determinación permitieron discutir el resultado al conjunto local.Tras este tropiezo, el trabajo del equipo se centrará en analizar lo sucedido y corregir los errores que facilitaron la ventaja del Villa del Río Club de Fútbol. La concentración desde el pitido inicial y la continuidad en el rendimiento aparecen entre los aspectos que deberá reforzar la plantilla montillana.