Daniel Guerrero | De cambios y contratos

DANIEL GUERRERO

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Las formaciones políticas han emprendido una desbocada carrera propagandística para atraer al electorado antes incluso de que comience oficialmente la campaña de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre próximo. Y no dudan en difundir mensajes y eslóganes de discutida originalidad, pero que resultan novedosos para la frágil memoria de los ciudadanos, incapaces de recordar lo que propone cada partido y, mucho menos, las estrategias que emplearon en el pasado para ganarse el voto.De ahí que veamos ahora una invitación al “cambio” y la propuesta de un “contrato” como modernísimos instrumentos deelectoral con la intención de engatusar a los olvidadizos. Y los utilizan como si constituyeran la última novedad, a pesar de que ninguno de ellos aspire a lo que la literalidad en realidad expresa. Pero nos los venden de forma descarada como auténticas genialidades innovadoras por el partido que más posibilidades reúne para ganar las elecciones. Van así de sobrados.La verdad es que el verdadero y original “cambio”, como reclamo electoral, ya fue utilizado por el PSOE en 1982, cuando en aquellas históricas elecciones Felipe González se convirtió en el tercer presidente de la España democrática y el primero socialista. Era la primera vez que la izquierda accedía al poder en la época contemporánea.“Por el cambio” era el lema que motivó a más de diez millones de españoles a depositar su voto a favor de los socialistas para asegurar una transformación que ilusionaba a una ciudadanía deseosa de superar los residuos de un franquismo que continuaba incrustado en el Estado y la sociedad.Ello se evidenciaba en la procedencia de los presidentes que, tras la muerte del dictador, dirigieron el Gobierno: antes de la democracia, Arias Navarro, acérrimo al régimen dictatorial; y ya en democracia, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, políticos que se educaron y crecieron en el franquismo.El lema del PSOE propugnaba un auténtico cambio de la realidad política del país que sirviera para modernizar España y situarla, como una más, entre las naciones democráticas de Europa, en la que se reconocieran y respetaran las libertades y los derechos que la dictadura negaba. Enumerar los avances —políticos, sociales, culturales, económicos— que aquel cambio supuso requeriría de un espacio que este comentario no puede abarcar.En la actualidad, y sin ningún rubor por plagiar el eslogan, el Partido Popular promete emprender un “cambio” profundo si gana las próximas elecciones. Según van desglosando algunos de sus dirigentes, incluido su líder, piensan introducir reformas en la ley del aborto, en el sistema de pensiones, en la política fiscal para bajar impuestos, la política migratoria para endurecerla, algunos derechos de las personas LGBTIQ+ (diversas orientaciones sexuales e identidades de género), etcétera.Para Alberto Núñez Feijóo, el candidato conservador a presidente de Gobierno, los retos que afrontará con su cambio en la próxima legislatura “solo serán comparables a los de hace 50 años”, refiriéndose a los realizados durante la Transición, arriba esbozados. Ha llegado a afirmar que “por cada nueva ley hay que derogar tres”. Incluso sugiere que las bajas médicas las gestionen las mutuas para reducir el “absentismo” laboral.Más que un cambio para avanzar, parece un cambio para retroceder. El cambio original trajo consigo la extensión de la sanidad pública al conjunto de la población, la ampliación de derechos de los trabajadores, libertad para divorciarse, la igualdad de la mujer, la modernización del tejido productivo y muchos otros derechos y libertades que hoy creemos asegurados y existentes desde siempre.El “cambio” que promete la derecha representa, sin más, un retroceso en algunos de esos derechos y una limitación en muchas de las libertades conquistadas. Y lo hace con la disyuntiva habitual, ofreciendo “seguridad” y estabilidad a expensas de libertad y derechos, y crecimiento económico basado en la contención salarial y recortes en el Estado del bienestar.Tanta es su obsesión restrictiva que hasta confunde las bajas temporales por enfermedad con el absentismo laboral, abrazando así el sueño de los empresarios: que los trabajadores vayan a trabajar incluso si están enfermos, por temor a ser despedidos. Y la protección por si esto sucede también sufrirá menguas en cuanto a duración y cantidad de las prestaciones por desempleo.Avisan incluso que ni las pensiones se salvan, pues representan, según las derechas, un “gasto” inasumible para el Estado. Pero no aclaran cómo afrontará el supuesto problema, que afecta a diez millones de personas, de la financiación del sistema que, según la portavoz parlamentaria del partido, “ha petado”. Ni las becas seguirán igual con esa mentalidad austericida del gasto social.Un “cambio” que contempla, asimismo, la construcción de un millón de viviendas, pero obviando que tal promesa descansa en que el mercado satisfaga esta necesidad y que el Estado se limite a facilitar el negocio cediendo terrenos. Fue la política de vivienda de los gobiernos de Aznar que generó una burbuja inmobiliaria y que obligó a “ayudar” a los bancos, no a las familias que quedaron atrapadas por hipotecas desorbitadas.No, el “cambio” del Partido Popular no se parece en nada al cambio del PSOE de 1982. Entre otros motivos, porque será un cambio retrógrado, reaccionario, que empobrecerá aún más a los pobres y enriquecerá todavía más a los ricos, supondrá frenos para los trabajadores y rienda suelta para los empresarios, limitará derechos y libertades en general e incrementará el poder de las élites del capital y de los pudientes. No es un cambio: es un paso atrás.La otra oferta electoral “novedosa” es un “Contrato con España” que se presenta, con solemnidad impostada, enarbolando un documento que contiene generalidades y promesas, tales como garantizar el castellano en las aulas y la prohibición de regularizaciones colectivas.Incluye, además, “defender la soberanía nacional y la integridad territorial”, elevar la “calidad de nuestra democracia” (¿para no impedir la renovación de organismos e instituciones, como el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo?), “erradicar el adoctrinamiento en las aulas” (¿todo adoctrinamiento, incluido el religioso?) y hacer un “Estado más limpio y más ligero” (menos social), entre otras medidas.Se trata, en suma, de un mero resumen del programa del Partido Popular y un esbozo de las intenciones de Feijóo, destinados a facilitar una música agradable a los oídos de la ultraderecha, por si las cuentas fallan y es necesaria una coalición gubernamental.Pero este ofrecimiento de contrato tampoco es novedoso ni original. Es una iniciativa deelectoral que también ha sido plagiada descaradamente. Ya en 1999, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, inauguró la fórmula de establecer una colaboración directa con los vecinos mediante contratos firmados con los barrios que necesitaban una atención preferente. Así, ese año se firmaron 126 contratos-programa que contenían 1.207 estipulaciones. En 2003, repitió la fórmula, firmando 328 contratos, y en su tercer mandato, otros 428 contratos.Durante esa década como alcalde, los contratos de Monteseirín permitieron lo que se llamó una segunda modernidad para Sevilla (tras la primera de la Expo del 92), que posibilitó la peatonalización del centro y otras zonas de la ciudad, la construcción del metrocentro, el inicio de las obras del metro, la recuperación de la plaza de la Encarnación con “las setas” y un sinfín de mejoras más.En definitiva, tales contratos fueron verdaderos compromisos con la ciudad que permitieron que despertase del profundo letargo (industrial, de inversiones, cultural y social) en que había caído Sevilla tras los fastos de la Expo. No fue un mero recurso propagandístico, sino un contrato real, cuyo cumplimiento rondaba el 80 por ciento en cada mandato.El “contrato” de Feijóo, sin partidas ni plazos, es antes una pieza publicitaria que un acuerdo firme con la ciudadanía. Una simple copia de un recurso decon el que ilusionar a incautos. Alardes ornamentales que ocultan las verdaderas actuaciones que la derecha tiene decidido emprender para imponer su modelo social y económico, un modelo conservador en lo social y neoliberal en lo económico.Y eso es lo que hay que valorar a la hora de votar, en vez de confiar en “cambios” y “contratos” propagandísticos que ni siquiera son originales, pues son meros plagios descarados. Lo inquietante es que, si así de chapuceros se muestran en campaña, no quisiera imaginar cómo serán cuando gobiernen.