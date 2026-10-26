La UCO lleva al IES Inca Garcilaso herramientas para detectar y combatir los bulos



FOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) Inca Garcilaso de Montilla ha participado en la cuarta edición de, el programa impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) para proporcionar a los estudiantes herramientas con las que identificar bulos, noticias e imágenes descontextualizadas, estafas y medias verdades que circulan por internet. La iniciativa ha llegado este año a alrededor de 200 alumnos de seis centros educativos de Montilla, Fuente Obejuna, Villaviciosa de Córdoba, Benamejí y Córdoba capital.A través de talleres desarrollados en los propios centros educativos, el programa busca concienciar al alumnado sobre el funcionamiento de la desinformación y favorecer su alfabetización mediática y científica. Las sesiones plantean casos próximos a los jóvenes y analizan los diferentes formatos mediante los que pueden difundirse contenidos falsos, engañosos o descontextualizados en la red.Junto al IES Inca Garcilaso de Montilla, en esta cuarta edición han participado estudiantes del Lope de Vega, de Fuente Obejuna; La Escribana, de Villaviciosa de Córdoba; Don Diego de Bernuy, de Benamejí; Santa Rosa de Lima, de Córdoba; y López Neyra, también de la capital cordobesa. En conjunto, alrededor de 200 alumnos y alumnas de estos seis institutos han recibido formación específica para aprender a reconocer bulos y disponer de recursos que les permitan frenar su difusión.Las sesiones han estado impartidas por Laura G. Merino, coordinadora de Maldita Ciencia en la Fundación Maldita. Durante encuentros de una hora de duración, la periodista ha dialogado con los estudiantes acerca de los distintos formatos en los que suelen presentarse los bulos y sobre algunos de los mecanismos empleados para conseguir que estos contenidos se propaguen.Para acercar esta realidad al alumnado, los talleres han utilizado casos relacionados con asuntos y personajes próximos a sus intereses, entre ellos los ídolos del fútbol o losde éxito. El programa también aborda ejemplos vinculados a contenidos que han circulado ampliamente por internet, desde las gafas amarillas de Marcos Llorente hasta la crisis migratoria en Ceuta.Las estafas que suplantan la identidad de empresas bancarias o de mensajería forman igualmente parte de los contenidos tratados. La iniciativa parte de una realidad en la que internet reúne noticias e imágenes fuera de contexto, timos, medias verdades y bulos que pueden difundirse rápidamente por intereses económicos o políticos o, simplemente, con el propósito de generar confusión.Frente a este escenario,plantea la necesidad de comprender cómo funcionan estos contenidos y de conocer herramientas que permitan identificarlos y detener su propagación. La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba traslada así estas cuestiones directamente a los centros educativos de la provincia mediante una propuesta centrada en la formación práctica de los adolescentes.El objetivo del programa es que el alumnado pueda defenderse a sí mismo y a su entorno frente a un problema que la propia iniciativa considera una amenaza para la sociedad, la convivencia y la salud democrática. La formación no se limita, por tanto, a reconocer un contenido falso, sino que pretende dotar a los participantes de conocimientos que les permitan desenvolverse ante la información que reciben y comparten.Desde su puesta en marcha, los talleres dehan alcanzado ya a medio millar de adolescentes. En 2026, la Universidad de Córdoba ha incrementado el número de sesiones con el propósito de responder mejor a la elevada demanda registrada entre los centros educativos interesados en participar en la iniciativa.El programa también ha ampliado progresivamente sus espacios de actuación. Desde 2025, la actividad se desarrolla igualmente en bibliotecas públicas y ha extendido su presencia territorial mediante sesiones organizadas en colaboración con los Centros de Desarrollo Territorial.La participación del IES Inca Garcilaso incorpora de este modo a Montilla a una edición que recorre distintos municipios de la provincia y que mantiene como eje común el aprendizaje de herramientas para desenvolverse ante la desinformación. Los talleres combinan el análisis de casos reconocibles para los jóvenes con el diálogo directo con una profesional especializada en la verificación de contenidos científicos.forma parte del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria. La iniciativa está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.