El Ayuntamiento abre a la participación ciudadana su Plan Territorial de Emergencia Local



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla mantiene abierto hasta el próximo 30 de octubre el plazo para que la ciudadanía presente aportaciones al Plan Territorial de Emergencia Local, una herramienta destinada a mejorar la prevención, la coordinación de los servicios públicos y la respuesta municipal ante situaciones de emergencia. El borrador,y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se encuentra en fase de exposición pública antes de continuar su tramitación.El plan se ha elaborado desde el servicio municipal de Protección Civil para establecer un protocolo de actuación coordinado entre los recursos locales y los servicios supramunicipales y autonómicos. Su contenido tiene en cuenta las experiencias de los últimos años, entre ellas la pandemia del covid-19, los episodios meteorológicos adversos y el apagón eléctrico, que pusieron de manifiesto la importancia de contar con mecanismos de organización y respuesta ante circunstancias imprevistas.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que el objetivo es disponer de una herramienta que permita intervenir de forma organizada cuando se produzcan situaciones que afecten directamente a la seguridad de la población. En ese sentido, señaló que "es necesario tener este plan, es necesario que este plan se conozca por la ciudadanía y es necesario que esté coordinado también con el plan andaluz de emergencia".El documento contempla la organización de los medios y de los servicios que deban intervenir en una emergencia, junto con la formación de los equipos implicados y la información a la ciudadanía. También prevé la realización de simulacros y revisiones periódicas para mantener actualizados los procedimientos de actuación.Llamas subrayó que se trata de un instrumento dinámico, cuyo contenido deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y de las necesidades del municipio. La planificación incluye, por tanto, tanto la preparación de los recursos como el seguimiento del propio plan.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó el trabajo técnico realizado desde Protección Civil y animó a los vecinos a participar en el periodo de exposición pública. Según explicó, las aportaciones ciudadanas permitirán enriquecer el contenido del plan y favorecer su posterior implantación.Rosales incidió también en la coordinación con el marco de emergencias de Andalucía como parte del trabajo desarrollado. El propósito es mejorar la respuesta conjunta de los distintos servicios cuando una situación requiera una intervención organizada.El responsable técnico del plan, Antonio Varo, explicó que el documento deberá superar la fase de tramitación y homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Una vez completado ese proceso, comenzará la implantación, que incluirá el trabajo práctico sobre el terreno y el desarrollo de los aspectos necesarios para garantizar su funcionamiento.El plan establece tres situaciones operativas en función de la evolución y la gravedad de la emergencia. La primera corresponde a la preemergencia y está orientada a anticiparse ante la posibilidad de que ocurra un incidente. La segunda contempla la actuación del municipio con sus propios medios.La tercera situación prevé solicitar apoyo supramunicipal cuando los recursos locales resulten insuficientes. Esta organización permite definir la intervención municipal y el recurso a otras administraciones según las necesidades de respuesta.La elaboración del plan servirá, además, para revisar los recursos disponibles, identificar posibles necesidades y reforzar la coordinación entre los servicios municipales, los equipos de emergencia y las administraciones competentes. Su objetivo es disponer de una respuesta coordinada y adaptada tanto a las emergencias previsibles como a las que puedan surgir de manera inesperada.