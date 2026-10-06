El Festival de Copla incluye a Montilla en su recorrido por las peñas cordobesas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla será una de las localidades que acogerán durante este mes de octubre el III Festival de Copla en las Peñas, una iniciativa de laque cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba. El programa llevará actuaciones abiertas al público a 33 peñas de la provincia y de la capital, con el propósito de apoyar la actividad del tejido asociativo, dar a conocer a intérpretes de copla y favorecer la participación ciudadana en la vida cultural.La institución provincial respalda esta tercera edición a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana. Su responsable, Auxiliadora Moreno, explicó que la actividad “busca favorecer y apoyar la labor que realizan las entidades del tejido asociativo provincial, además de facilitar la participación de la ciudadanía de la provincia a nivel social y cultural en sus actividades”.La colaboración se articula mediante el convenio nominativo que la Diputación mantiene con la federación. Este apoyo permite incorporar la copla a la programación de las peñas flamencas y ofrecer espacios de actuación a copleros y copleras de Córdoba.En ese sentido, Moreno recordó que “desde la Delegación se apoya este proyecto en el marco del convenio nominativo que tenemos con dicha federación, que centra sus esfuerzos en la difusión del flamenco por nuestros pueblos. Este festival de copla hace que las diferentes peñas que forman parte de la federación puedan abrir sus puertas a otro tipo de música, también muy nuestro, además de dar oportunidades a muchos copleros y copleras de nuestra provincia”.La programación tiene previsto recorrer 27 destinos durante octubre. Sobre el alcance de esta edición, la delegada indicó que “el festival se desarrollará durante el mes de octubre en los municipios de la provincia y la capital y en esta tercera edición vamos a acercar la copla a 27 municipios, en concreto a 33 de sus peñas, en funciones que estarán abiertas al público en general”.El calendario de recitales situó el inicio del festival en Palma del Río el pasado 2 de octubre. El recorrido incluye también Montoro, Obejo, Espejo, La Carlota, Montilla, Córdoba capital, Priego, Villaharta, Adamuz, Fernán Núñez, Doña Mencía, Cañete de las Torres, La Rambla, Montemayor, Moriles, Baena, Belalcázar, Bujalance, Aguilar de la Frontera, Carcabuey, Belmez, La Guijarrosa, Albendín, Pozoblanco, Algallarín y Peñarroya-Pueblonuevo.La continuidad de la iniciativa llega después de las dos primeras ediciones. Moreno destacó que “han sido excelentes, con más de 1.000 personas asistentes en 2024 y 2025, por eso volvemos a apoyar esta iniciativa que permite promocionar nuevos talentos del cante dándolos a conocer en círculos y peñas de la provincia”.Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, José Gregorio Ramírez, agradeció el respaldo de la Diputación y señaló que “el objetivo del festival es intentar que la gente joven aficionada vaya a las peñas para que haya nuevas generaciones que disfruten de esta actividad”.La incorporación de público joven a las peñas figura así entre los propósitos de una programación que combina la difusión de la copla con la actividad de estas entidades. Ramírez insistió en que “es un evento bastante amplio que llega a casi toda la provincia y que esperamos genere la misma expectación que el año pasado”.