Se nubla en los metros finales

Montilla C.F. 1 – 1 C.D. Cabecense

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Fran González, Rafa Alcaide, Agudo, Iván Sánchez, Alvarito, Tena, Yeye y Cano. También jugó: Yiyo, Antonio Pino, Amara, Pedro y Brandon.

Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Fran González, Rafa Alcaide, Agudo, Iván Sánchez, Alvarito, Tena, Yeye y Cano. También jugó: Yiyo, Antonio Pino, Amara, Pedro y Brandon.

Club Deportivo Cabecense: Juanca, David, Manu, Eladio, Soria, Kisko, Diego, Davin, Baldo, Román y Espejo. También jugó: Jesús, Juan Jesús, Gonzaga, Migue, Puerto y Resumi.

Juanca, David, Manu, Eladio, Soria, Kisko, Diego, Davin, Baldo, Román y Espejo. También jugó: Jesús, Juan Jesús, Gonzaga, Migue, Puerto y Resumi.

Goles: 0–1 Baldo (m. 1); 1–1 Fran Cano (m. 25).

Baldo (m. 1); Fran Cano (m. 25).

Árbitro: Houssam El Fatni (Granada). Amonestó por los locales a Alvarito y por los visitantes a Javi Román, Manu, Juan Manuel Catalan, Devin. Expulsó por los visitantes a Javi Román (roja directa, m. 94) y Diego (doble amarilla, m. 46).

Houssam El Fatni (Granada). Amonestó por los locales a Alvarito y por los visitantes a Javi Román, Manu, Juan Manuel Catalan, Devin. Expulsó por los visitantes a Javi Román (roja directa, m. 94) y Diego (doble amarilla, m. 46).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 300 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol no pudo pasar del empate a uno en su enfrentamiento ante el Club Deportivo Cabecense a pesar de disfrutar de superioridad numérica durante toda la segunda mitad y cosechar una serie de oportunidades que no fue capaz de materializar.El encuentro comenzó con novedades en el once auriverde, teniendo en cuenta la jornada intersemanal que ha traído tres encuentros en tan solo siete días para los montillanos. Con todo ello, la contienda aportó un inicio enérgico. El Cabecense se adelantó al minuto de juego tras una jugada entre la defensa vinícola que permitió a Baldu, con un lanzamiento cruzado, batir a Rafa Martínez.El tanto hizo mella en los auriverdes, no visualizándose fluidez en los vinícolas y sin presencia en ataque. De igual modo, el Cabecense recuperaba el esférico con rapidez, ganando los duelos en la medular. Sin embargo, con el paso de los minutos las fuerzas se fueron igualando. El cuadro local hilvanó varias acciones en ataque, destacando un disparo de Fran Cano que blocó el guardameta y un posterior córner que Rafa Alcaide aprovechó para realizar un lanzamiento que sacó bajo palos la defensa.Pasado el ecuador del primer acto, llegó el empate. Alvarito cayó dentro del área, señalando el colegiado la pena máxima. Fran Cano cogió el esférico y tomó la responsabilidad, errando en primera instancia ante una buena estirada del guardameta; por suerte para los intereses auriverdes, el cuero quedó suelto en el área chica y Cano remachó a la red.Con las tablas en el marcador, el Montilla buscó la remontada hasta el final del primer acto, reflejando su mejoría con acciones ofensivas que murieron ante la firmeza defensiva de los visitantes. Sin tiempo para más, ambos contendientes se marcharon a vestuarios.Tras el descanso, el encuentro ingresó en una nueva fase, provocada en gran medida por la expulsión de Diego por doble amarilla a las primeras de cambio. El Montilla gozaría de toda la segunda mitad con un jugador más. No obstante, los visitantes tuvieron su mejor oportunidad poco después de la expulsión. En un error defensivo al tirar la línea de fuera de juego, el delantero Migue se plantó en el mano a mano ante Rafa Martínez, protegiendo la meta vinícola y evitando el tanto, un providencial Martínez.Pasado el susto, los montillanos volvieron a tomar las riendas hasta el final del choque. Varias ocasiones estuvieron cerca de adelantar a un Montilla impreciso en el área contraria. Alvarito, con un lanzamiento que sacó la defensa; Fran Cano, en un disparo cruzado que se marchó rozando el palo; o Antonio Pino, en varios balones desde la frontal que atajó el guardameta, fueron algunos de los protagonistas de un manantial de ocasiones que no fructificaron en gol.Los cambios en ambos equipos se sucedieron, manteniéndose la dinámica hasta el final. El Montilla tenía el control del esférico y volcó el juego sobre la meta visitante, mientras el Cabecense consiguió resistir las embestidas locales y cosechar un punto en su visita al Estadio Miguel Navarro Polonio. La próxima cita para los pupilos de Isaac de la Cuesta será este domingo, a las 19:00 horas de la tarde, en el Estadio Peña del Águila ante el Almodóvar Club de Fútbol.