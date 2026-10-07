Montilla abre oficialmente el curso escolar 2026-2027 con un homenaje a cuatro docentes jubilados



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebró ayer en Bodegas Alvear el acto de apertura oficial del curso escolar 2026-2027, una jornada de convivencia que reunió a representantes de los centros educativos del municipio, equipos directivos, profesorado, escuelas infantiles y asociaciones de madres y padres de alumnos, y que sirvió también para reconocer la trayectoria de cuatro profesionales que han puesto fin a su vida laboral.El encuentro, que se celebra tradicionalmente durante la primera semana de octubre una vez iniciado el curso, volvió a convertirse en un espacio de convivencia para los distintos integrantes de la comunidad educativa montillana. En esta edición, el acto tuvo como escenario Bodegas Alvear y contó también con la actuación del pianista Alberto Depaés.Uno de los momentos centrales de la jornada fue el homenaje tributado a cuatro profesionales de la educación que han finalizado su trayectoria laboral: Juan Fernando Luque Carmona, del Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas"; Soledad Raya Casado, del CEIP San Francisco Solano; Raimundo Carmona Ortiz, del CEIP San José; y Francisco Javier Sánchez Madrid, del IES Emilio Canalejo Olmeda.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que este encuentro supone “el pistoletazo de salida al curso, el inicio del curso escolar”, aunque destacó igualmente su dimensión como reconocimiento a quienes alcanzan la jubilación después de una larga trayectoria al servicio de la educación pública. En este sentido, recordó que son cuatro los profesionales que este año finalizan su vida laboral y reciben el reconocimiento de la comunidad educativa.Rafael Llamas incidió especialmente en el carácter vocacional de la enseñanza y señaló que un docente “lo sigue siendo toda la vida”. A partir de esa consideración, el alcalde destacó también la importancia que tienen los centros educativos en la construcción de la convivencia en el municipio.“Si algo a Montilla la define, principalmente, es su convivencia y gran parte del valor de la convivencia de nuestro municipio lo tienen nuestros centros educativos”, afirmó el alcalde, que puso de relieve la aportación que realizan estos espacios no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación personal del alumnado.Llamas señaló, en este sentido, que “ahí no solamente se adquieren conocimientos, sino también se adquieren valores y se pone en el centro a las personas”, y destacó el orgullo del Ayuntamiento de Montilla por el trabajo que desarrollan los centros educativos del municipio.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó que la jornada reúne a “todos esos pilares fundamentales de la educación de nuestro pueblo”, con la participación de colegios, equipos directivos, profesorado, escuelas infantiles y asociaciones de madres y padres de alumnos. El responsable municipal subrayó igualmente la relevancia del movimiento asociativo y de la colaboración entre los diferentes agentes que forman parte de la comunidad educativa.Sánchez explicó que el formato de este encuentro ha experimentado una evolución durante los últimos años. De una jornada centrada inicialmente en la formación se ha pasado a un día de convivencia, aunque manteniendo como finalidad favorecer el contacto y la relación entre quienes integran la comunidad educativa de Montilla.La elección decomo escenario de esta edición coincidió además con el reconocimiento de Montilla como Ciudad del Vino. Junto a ese contexto, el teniente de alcalde volvió a situar el homenaje a los profesionales jubilados entre los elementos principales de una jornada destinada también a reconocer la labor desarrollada durante décadas desde las aulas.Miguel Sánchez destacó que estos docentes “han dedicado su vida a nuestros hijos y a dar esas enseñanzas a nuestros hijos”, poniendo así el acento en una trayectoria profesional vinculada a la formación de varias generaciones de montillanos y montillanas.Entre las personas homenajeadas intervino Francisco Javier Sánchez Madrid, que acaba de iniciar su jubilación después de 34 años de trayectoria profesional en Montilla. El docente explicó que el municipio fue su primer destino definitivo y que decidió permanecer en él durante toda su carrera, un periodo en el que ha establecido un estrecho vínculo tanto con el alumnado como con sus compañeros.Sánchez Madrid señaló que uno de los aspectos que más ha valorado a lo largo de estos años ha sido “el cariño” recibido y el contacto con las personas. Su prolongada trayectoria en la enseñanza le ha permitido incluso impartir clase a hijos de antiguos alumnos y compartir posteriormente profesión con personas que también pasaron por sus aulas.La apertura oficial del curso escolar volvió a reunir así a los diferentes sectores de la comunidad educativa de Montilla en una jornada que combinó la bienvenida al curso 2026-2027 con el reconocimiento a Juan Fernando Luque Carmona, Soledad Raya Casado, Raimundo Carmona Ortiz y Francisco Javier Sánchez Madrid por su trayectoria dedicada a la enseñanza.