Carlos Serrano | ¿Solo son tiendas?

Entiéndame, no me sale el frío dato periodístico o analítico. Únicamente puedo juntar estas palabras para mostrar el sentimiento que ha invadido las calles de múltiples ciudades españolas durante estos días. Son únicamente unas tiendas de campaña, unos lemas cobrando vida en pancartas de tela y cartón. Junto a estos elementos, unos ciudadanos leen proclamas, comparten música y recitan poesía.Sin embargo, levantan violencia y odio entre algunos ciudadanos que no encuentran sentido a esta forma de expresión. Algunos representantes públicos conservadores incluso han dudado de su legalidad. No les culpo. Isabel Díaz Ayuso o Natalia Chueca, más algunos otros sectores del Partido Popular y Vox, se pierden si no se canta «Cara al Sol» en las manifestaciones.«Hay cosas más importantes», dicen unos. «No trabajan», dicen otros. Alguien debería recordarles que las luchas que merecen la pena no entienden de horarios de oficina. Son estudiantes en su mayoría, el futuro de este país. A ellos se unen los que, con dos trabajos, no llegan a fin de mes. Siendo licenciados, con máster e idiomas. Personas de todas las edades se han ido uniendo para reclamar una vivienda digna y protestar contra un sistema que parece convertir los derechos fundamentales en piezas de Monopoly.Curiosamente, no se vieron banderas de España (al menos de momento) para apoyar, dar oxígeno y fuerza a las reivindicaciones. Sí hicieron acto de presencia entre quienes, con el rostro tapado y mediante la violencia, quisieron pisotear una exigencia popular. Dejen en paz a la bandera: es también la de aquellos a los que pretenden callar a base de golpes. Para algunos, es su única medida de programa. Poca idea, mucho puño.Antes de que su espuma de rabia les impida hablar, les ayudo. Sí, Ceuta existe. Y resulta complicado defender una patria frente a las «invasiones bárbaras» mientras hay ciudadanos condenados a vivir debajo de un puente. Mientras la nómina no da para vivir —sobrevivir, ni hablamos—, es difícil pensar en otra cosa con la nevera vacía y un fondo buitre, munición del capitalismo y el neoliberalismo, apuntando a la cabeza.Y que no te mientan, camarada anónimo, del que ignoro si leerás esto. Este supuesto Gobierno progresista ha permitido más de 260.000 desahucios en su legislatura, informaba. Si solo tenemos en cuenta desde enero a marzo, la media congela la sangre: 44,5 desahucios diarios, expone. Son muy limitadas nuestras cifras para expresar el dolor. No cabe cuantificar los llantos, las ilusiones y los sueños hechos añicos, las desesperaciones acumuladas, las vidas lanzadas al vacío gracias a un mercado inhumano.Ahora vienen las prisas. Y no son buenas consejeras. Cuando llega el hartazgo —la protesta, los gritos de la calle—, se sienta el Gobierno a intentar buscar una solución. La solución no es jugar con nuestra Constitución para sacar adelante decretos de vivienda a modo de parches para intentar callar a la calle y usar la protesta popular como una supuesta marioneta para sacar votos.Las urnas dictarán sentencia el próximo 29 de noviembre. El grito en la calle debe verse en los colegios electorales. En las elecciones pasadas de 2023, se llegó al 70 por ciento de participación, superando en cuatro puntos los resultados de 2019, en palabras de RTVE. Los lemas, los puños levantados, las exigencias que agotan las gargantas se quedarán en humo si se decide no acudir a la llamada del voto. La desilusión fabrica pasotas de la política. Pero la política no pasa de sus pasotas.Ahora vendrán los golpes en el pecho y la venta de los grandes logros del Ejecutivo. Intentarán convencer con la palabraen cada uno de sus discursos. Pero ya cansa. La corrupción cansa. El empleo precario cansa. No poder soñar con un futuro a medio o largo plazo cansa. Necesitamos una limpieza a fondo. Ya han llegado las lluvias, pero no se han movido las tiendas.