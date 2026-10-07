Montilla firma una destacada actuación en el Campeonato de España Máster de Campo a Través

Los atletas montillanos completaron una destacada participación en el Campeonato de España Máster de Campo a Través, celebrado este pasado domingo en el circuito de Las Erillas de Hornachuelos, donde el Club Atletismo Montilla desplazó a varios de sus deportistas federados y consiguió situar a su equipo masculino de 50 años en la séptima posición nacional, además de alcanzar el noveno puesto en la prueba de relevos mixtos de 45 a 54 años. A estos resultados se sumó la actuación de la montillana María Dolores Castellano Zamorano, integrante del Club Los Califas – Universidad de Córdoba, que terminó decimotercera en la categoría femenina de 50 años.La competición reunió finalmente a 407 atletas y pudo disputarse después de haber sido aplazada. La organización de Hornachuelos recuperó así una cita nacional que concentró a deportistas máster de numerosas categorías y que combinó las clasificaciones individuales con las clasificaciones por equipos y los relevos mixtos que pusieron el cierre al campeonato.En cuanto a la representación del Club Atletismo Montilla, Agustín García Cañero tomó parte en la categoría masculina de 35 años, en la que consiguió la trigésima posición. La prueba correspondiente a este grupo de edad tuvo como vencedor a Lehsen Sidahmed, campeón de España de 5.000 metros este año en Madrid.Además, Francisco Javier Marqués López compitió en la categoría masculina de 45 años y finalizó en el puesto 47.º. Esta carrera, disputada sobre una distancia de 5.500 metros, concluyó con el triunfo de Jesús Montejano, que aventajó en diez segundos a Pablo Villalobos, mientras que Daniel Sanz, vencedor de la edición anterior, ocupó la tercera plaza.Por otro lado, la categoría masculina de 50 años concentró la mayor presencia del Club Atletismo Montilla. Rafael Sánchez Fernández obtuvo la vigesimosegunda posición, Juan Moreno Repiso cruzó la meta en el puesto 28.º y Francisco Luque Osuna terminó en el 55.º lugar. En cabeza, la carrera estuvo especialmente igualada, con Carlos Outón como campeón, Manuel López a solo tres segundos en segunda posición y Javier Díaz tercero, a cuatro segundos del vencedor.La actuación conjunta de Rafael Sánchez, Juan Moreno y Francisco Luque permitió, además, que el Club Atletismo Montilla alcanzara uno de sus resultados más significativos de la jornada. Los tres corredores integraron el equipo masculino de 50 años que terminó séptimo de España, en una clasificación para la que puntuaban los tres mejores tiempos de los atletas de un mismo club dentro de cada categoría.En la participación femenina, Ana Herrador Luque consiguió la duodécima posición en la categoría femenina de 55 años. La montillana se midió en una prueba que compartió protagonismo con las categorías femeninas de 45 y 50 años y en la que las atletas completaron tres vueltas al circuito de Las Erillas. En la categoría de Herrador Luque, María López volvió a imponerse después de haber logrado también el triunfo en 2025.De igual modo, el Club Atletismo Montilla tuvo presencia en los relevos mixtos de 45 a 54 años. El cuarteto formado por Cristina, Rafael Sánchez, Ana Herrador y Juan Moreno terminó en la novena posición, otro resultado que completó la participación colectiva de la expedición montillana en Hornachuelos. Las carreras de relevos pusieron el punto final al campeonato y repartieron los títulos entre Trops-Cueva de Nerja, Trotasierra Hornachuelos e Inficant-Villa de Noja en sus respectivos grupos de edad.A la representación del Club Atletismo Montilla se sumó María Dolores Castellano Zamorano. La atleta montillana, que milita en el Club Los Califas – Universidad de Córdoba, compitió en la categoría femenina de 50 años y completó los 5.500 metros en un tiempo de 24 minutos y 28 segundos, registro con el que obtuvo la decimotercera posición.El Campeonato de España dejó, asimismo, una amplia diversidad de clubes entre los puestos de honor. Un total de 44 entidades diferentes consiguieron subir a alguno de los cajones del podio durante una competición en la que Trops-Cueva de Nerja y Atletismo Maracena terminaron con nueve medallas cada uno, mientras que Vino de Toro Caja Rural ocupó la segunda posición atendiendo al número de oros y fue tercero por número total de metales.La cita de Hornachuelos permitió así a los atletas montillanos medirse con algunos de los mejores especialistas máster del panorama nacional y dejó como principales resultados colectivos para el Club Atletismo Montilla la séptima plaza del equipo masculino de 50 años y la novena posición en los relevos mixtos de 45 a 54 años, junto a las distintas actuaciones individuales de sus representantes y al decimotercer puesto conseguido por María Dolores Castellano Zamorano.