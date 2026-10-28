El atleta montillano Jesús Alguacil se impone en los diez kilómetros de Aguilar



FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

El montillano Jesús Alguacil Barba se impuso este domingo en la vigesimonovena edición de la Carrera Popular "Ciudad de Aguilar", tras completar sus diez kilómetros en 33 minutos y 23 segundos. El atleta del Club Trotasierra Hornachuelos encabezó un podio íntegramente ocupado por corredores de su equipo y sumó un nuevo triunfo apenasY es que el corredor de Montilla enlazó dos victorias en un fin de semana de intensa actividad para el atletismo provincial. Después de vencer en Alcolea, Alguacil volvió a subir a lo más alto del podio en Aguilar de la Frontera, donde aventajó en 29 segundos a su compañero Antonio Montero Parejo, segundo clasificado con un registro de 33 minutos y 52 segundos.Además, el Club Trotasierra Hornachuelos completó su presencia en las tres primeras posiciones de la clasificación absoluta masculina gracias a Pedro Catena Ruiz. El tercer clasificado cubrió los 10.000 metros en 34 minutos y 17 segundos y cruzó la meta 54 segundos después del vencedor montillano.En cuanto al escenario de la competición, la avenida Miguel Cosano acogió tanto la salida como la llegada de esta vigesimonovena edición. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera a través de su Área de Deportes, forma parte del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba.Por otro lado, la clasificación absoluta femenina estuvo encabezada por la jiennense Lola Chiclana Parrilla, del Trops Cuevas de Nerja. La ganadora de la Ruta de la Miel de 2025 completó el recorrido en 38 minutos y 16 segundos, un tiempo que le permitió asegurar la victoria con una ventaja de tres minutos y ocho segundos sobre la segunda clasificada.A continuación llegó su compañera Irene Yébenes Alcántara, que firmó un registro de 41 minutos y 24 segundos. El tercer puesto correspondió a Ainhoa Ruiz Bogas, del Club Trotasierra Hornachuelos, que terminó la carrera en 44 minutos y 45 segundos.Asimismo, la cita aguilarense coincidió el pasado domingo con la vigesimoséptima Carrera Popular Peñarroya-Pueblonuevo, decimosexto Memorial Juan Gabriel García Guisado. Ambas competiciones, junto con la Nocturna Running de Alcolea, concentraron la actividad de un fin de semana del circuito cordobés en el que Jesús Alguacil logró las victorias de Alcolea y Aguilar.Tras estas pruebas, el Circuito Provincial de Carreras Populares continuará el próximo domingo, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, con la cuadragésima edición de la Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra.