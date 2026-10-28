Montilla suma una nueva asociación para favorecer la inclusión de personas vulnerables



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla dará mañana la bienvenida a la nueva asociación Camino de Sonrisas, un colectivo que nace para favorecer la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad mediante actividades de convivencia, acompañamiento y participación social. La iniciativa, que tiene como objetivo final realizar el Camino de Santiago en grupo, se dará a conocer públicamente este jueves, 29 de octubre, a las 20:00 de la tarde, en el castillo del Gran Capitán.Antes de afrontar el Camino de Santiago, el proyecto propone organizar desayunos, pequeñas rutas por Montilla, excursiones y visitas a conciertos. Estas actividades permitirán que las personas participantes establezcan vínculos y se preparen progresivamente para realizar el recorrido con los apoyos necesarios.El fundador de la asociación, José Manuel Pino, explicó que la iniciativa cuenta con la colaboración de profesionales y entidades sociales para acompañar a quienes participen en las distintas propuestas. Además, se prevé disponer de apoyo especializado y recursos adaptados que faciliten su participación.Entre las organizaciones con las que se están estableciendo contactos figuran Futuro Singular, la Fundación Social Universal (FSU) y el Hogar de Tardes Mamá Margarita. La colaboración con entidades sociales forma parte del proyecto de acompañamiento que plantea Camino de Sonrisas.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, destacó el valor de esta iniciativa ciudadana, que reúne a personas con distintas realidades en torno a la solidaridad y la ayuda mutua.La asociación busca ahora la implicación de empresas, entidades y personas voluntarias para desarrollar su programa de actividades. Las colaboraciones podrán materializarse mediante aportaciones económicas, recursos o participación directa en las propuestas. Sus impulsores aspiran, además, a extender la iniciativa a otros municipios.El acto que se celebrará mañana en el castillo de Montilla incluirá intervenciones de personas vinculadas a proyectos sociales y testimonios de superación personal. La presentación permitirá conocer la propuesta de Camino de Sonrisas y las formas de colaborar con la nueva asociación.