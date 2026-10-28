Montilla suma una nueva asociación para favorecer la inclusión de personas vulnerables

Montilla dará mañana la bienvenida a la nueva asociación Camino de Sonrisas, un colectivo que nace para favorecer la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad mediante actividades de convivencia, acompañamiento y participación social. La iniciativa, que tiene como objetivo final realizar el Camino de Santiago en grupo, se dará a conocer públicamente este jueves, 29 de octubre, a las 20:00 de la tarde, en el castillo del Gran Capitán.
Antes de afrontar el Camino de Santiago, el proyecto propone organizar desayunos, pequeñas rutas por Montilla, excursiones y visitas a conciertos. Estas actividades permitirán que las personas participantes establezcan vínculos y se preparen progresivamente para realizar el recorrido con los apoyos necesarios.
El fundador de la asociación, José Manuel Pino, explicó que la iniciativa cuenta con la colaboración de profesionales y entidades sociales para acompañar a quienes participen en las distintas propuestas. Además, se prevé disponer de apoyo especializado y recursos adaptados que faciliten su participación.
Entre las organizaciones con las que se están estableciendo contactos figuran Futuro Singular, la Fundación Social Universal (FSU) y el Hogar de Tardes Mamá Margarita. La colaboración con entidades sociales forma parte del proyecto de acompañamiento que plantea Camino de Sonrisas.
Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, destacó el valor de esta iniciativa ciudadana, que reúne a personas con distintas realidades en torno a la solidaridad y la ayuda mutua.
La asociación busca ahora la implicación de empresas, entidades y personas voluntarias para desarrollar su programa de actividades. Las colaboraciones podrán materializarse mediante aportaciones económicas, recursos o participación directa en las propuestas. Sus impulsores aspiran, además, a extender la iniciativa a otros municipios.
El acto que se celebrará mañana en el castillo de Montilla incluirá intervenciones de personas vinculadas a proyectos sociales y testimonios de superación personal. La presentación permitirá conocer la propuesta de Camino de Sonrisas y las formas de colaborar con la nueva asociación.
Antes de afrontar el Camino de Santiago, el proyecto propone organizar desayunos, pequeñas rutas por Montilla, excursiones y visitas a conciertos. Estas actividades permitirán que las personas participantes establezcan vínculos y se preparen progresivamente para realizar el recorrido con los apoyos necesarios.
El fundador de la asociación, José Manuel Pino, explicó que la iniciativa cuenta con la colaboración de profesionales y entidades sociales para acompañar a quienes participen en las distintas propuestas. Además, se prevé disponer de apoyo especializado y recursos adaptados que faciliten su participación.
Entre las organizaciones con las que se están estableciendo contactos figuran Futuro Singular, la Fundación Social Universal (FSU) y el Hogar de Tardes Mamá Margarita. La colaboración con entidades sociales forma parte del proyecto de acompañamiento que plantea Camino de Sonrisas.
Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, destacó el valor de esta iniciativa ciudadana, que reúne a personas con distintas realidades en torno a la solidaridad y la ayuda mutua.
La asociación busca ahora la implicación de empresas, entidades y personas voluntarias para desarrollar su programa de actividades. Las colaboraciones podrán materializarse mediante aportaciones económicas, recursos o participación directa en las propuestas. Sus impulsores aspiran, además, a extender la iniciativa a otros municipios.
El acto que se celebrará mañana en el castillo de Montilla incluirá intervenciones de personas vinculadas a proyectos sociales y testimonios de superación personal. La presentación permitirá conocer la propuesta de Camino de Sonrisas y las formas de colaborar con la nueva asociación.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA