Jacobo Repiso López revalida el título de campeón de Andalucía de Bádminton por Clubes



FOTOGRAFÍA: CLUB BÁDMINTON RUTE JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BÁDMINTON RUTE

Jacobo Repiso López se proclamó ayer campeón de Andalucía de bádminton por Clubes en categoría sub-13. El joven deportista montillano milita en el Club Bádminton Rute, que consiguió anotarse ayer su tercer título autonómico consecutivo tras vencer por 5-0 al Club Bádminton Arjonilla. La fase final, disputada en la localidad sevillana de San José de la Rinconada, culminó una competición en la que Repiso López ganó todos sus partidos sin ceder un solo set.Repiso volvió a participar en la conquista del campeonatocuando todavía pertenecía a la categoría sub-11. En esta ocasión, el deportista montillano compitió como sub-13 de primer año, por lo que aún podrá permanecer una temporada más en esta categoría.Su participación se mantuvo durante toda la competición: disputó dos partidos en cada enfrentamiento entre clubes, tanto en las jornadas previas como en los cuartos de final, las semifinales y la final. Se trata del máximo de encuentros que permite el reglamento a un mismo jugador dentro de cada duelo entre equipos. Y el montillano resolvió todos esos partidos en dos sets, de manera que no necesitó recurrir a una tercera manga de desempate, cerrando el campeonato sin derrotas, un registro que acompañó al nuevo título del conjunto ruteño.La competición se desarrolló en varias jornadas y comenzó con una fase en la que los clubes se enfrentaron todos contra todos. Los resultados determinaron una clasificación que sirvió para ordenar los cruces de la jornada definitiva, celebrada ayer en las pistas del Club Bádminton Rinconada.En esa fase final, el Club Bádminton Rute superó los cuartos de final por 4-1 y repitió el mismo resultado en semifinales. En el encuentro por el título se impuso por 5-0 al Club Bádminton Arjonilla, de Jaén, y completó así las tres eliminatorias que le dieron el campeonato.La final volvió a reunir a dos equipos que se conocen bien en esta competición. Rute y Arjonilla han disputado las cuatro últimas finales del torneo autonómico: el conjunto jiennense ganó la primera de esa serie y el club ruteño se ha adjudicado las tres siguientes, incluida la celebrada ayer en San José de la Rinconada.Cada enfrentamiento entre clubes comprende cinco partidos: dobles mixtos, dobles masculinos, dobles femeninos, individual masculino e individual femenino. El equipo que consigue tres victorias se asegura la eliminatoria, aunque en esta final Rute terminó ganando los cinco encuentros.El orden de juego comienza con el partido de dobles mixtos, que se disputa en solitario. Después se celebran de forma simultánea los dobles masculinos y femeninos, mientras que los dos individuales quedan para el final. Dentro de ese formato, Jacobo Repiso completó en cada cruce los dos partidos que podía disputar conforme a la normativa.El podio del campeonato quedó encabezado por el Club Bádminton Rute, seguido del Club Bádminton Arjonilla como subcampeón. La tercera posición correspondió al Club Bádminton La Orden, de Huelva, entidad en la que se formó Carolina Marín, una de las mayores leyendas del deporte español y la jugadora que rompió la hegemonía asiática en el bádminton mundial.El nuevo título da continuidad al conseguido por Jacobo Repiso en 2025, cuando participó en el campeonato sub-13 siendo todavía jugador sub-11 de segundo año. Aquella fase final se celebró en el Palacio de Deportes "Carolina Marín" de Huelva y también concluyó con una victoria del equipo ruteño frente a Arjonilla.En la final de aquella edición, el montillano formó pareja con Mario Sánchez en dobles masculinos y ambos vencieron a Pablo Chillarón y Mario Raigón por 21-10 y 21-13. Durante ese campeonato también participó en dobles mixtos junto a Nadia Padilla y terminó sin perder ningún encuentro.A esos resultados por equipos se suman los obtenidos en 2025 en el Campeonato de Andalucía Absoluto y Sub-11 celebrado en Bonares. Allí, Jacobo Repiso se proclamó campeón autonómico de dobles masculinos sub-11 junto a Mario Sánchez y consiguió la medalla de bronce en la prueba individual.