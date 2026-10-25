Moriles vive un multitudinario fin de semana en torno a su XXVIII Cata de Vino

La XXVIII Cata de Vino de Moriles afronta hoy su última jornada tras un fin de semana marcado por la elevada afluencia de público y el extraordinario ambiente vivido en torno a los vinos de la localidad. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Moriles y la Asociación de Bodegas de Moriles, ha reunido a nueve bodegas con una programación de degustaciones, gastronomía, visitas enoturísticas y música que concluirá esta tarde, a las 17.30 horas.Bajo el lemaha dedicado esta edición al trabajo de los viticultores después de las dificultades ocasionadas por el mildiu en la pasada campaña. El encuentro ha ampliado su superficie expositiva y la participación de bodegas, con la incorporación de la firma montillana Arrabal Rodríguez y de Bodegas Emendis, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Penedès. A su vez, está presente en la muestra el Taller Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable, especializado en la fabricación artesanal de venencias, así como de rociadores, jarras o canoas de trasiego, elementos relacionados directamente con los oficios más tradicionales de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, explicó que el lema “nace de una realidad vivida por el sector tras la campaña marcada por el mildiu, pero que va mucho más allá de una circunstancia concreta, ya que habla de una manera de entender la tierra y el vino, de quienes no se rinden y siguen cuidando sus viñas para que Moriles continúe siendo referente por la calidad y singularidad de sus vinos”.La representación local ha estado integrada por Bodegas Lagar de Casablanca, Bodegas Doblas, Bodegas El Monte, la Cooperativa San Jerónimo, Bodegas Los Gabrieles, Bodegas Hathor y Lagar de Los Frailes. Sus propuestas, junto con las de las dos firmas invitadas, han conformado la oferta vinícola de una edición que ha combinado la actividad en el pabellón con experiencias concertadas en bodegas y lagares.El gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles, Cristóbal Luque, señaló que la ampliación de la muestra ha respondido al objetivo de “seguir haciendo crecer la Cata y de ofrecer al visitante una representación cada vez más amplia y diversa del sector”.Uno de los actos destacados de esta edición fue el nombramiento del periodista y divulgador Ramón Francàs Martorell como Embajador de los Vinos de Moriles durante la inauguración. Vinculado a, Francàs fue reconocido en 2025 como Mejor Periodista y Prescriptor de Vinos de España en los premios International Wine Challenge Industry y cuenta con distinciones de la Corporación de Vignerons de Champagne, UVIPE y Qalidès.Sobre esta designación, Francisca Carmona subrayó que “contar con Ramón Francàs como embajador supone un reconocimiento al valor y al prestigio que tienen nuestros vinos y a la importancia de seguir acercándolos a nuevos públicos”.El reconocimiento al trabajo desarrollado en el viñedo, al emprendimiento agrario y a la conservación y difusión de la cultura del vino también tuvo su espacio el viernes. Gabriel Fernández Estrada recibió la distinción de Viticultor Ejemplar 2026 por su dilatada experiencia y su dedicación a las labores y al cuidado de la viña, mientras que Sergio Díaz Carmona fue distinguido como Joven Emprendedor Agrario 2026 por sus iniciativas y su esfuerzo en un sector que necesita relevo generacional y contribuye a fijar población.El Lagar de Las Manillas fue reconocido como Lagar o Bodega del Año 2026 por la recuperación y puesta en valor del patrimonio vinícola de Moriles de acuerdo con la tradición y el entorno natural. Por su parte, Tabernas Moriles 1970 recibió el reconocimiento de Establecimiento del Año 2026 por su labor de difusión de la cultura gastronómica y vitivinícola del municipio en la capital cordobesa.La jornada del viernes incluyó, además, la elaboración, presentación y degustación del cóctel Mori Mary, ideado y dedicado a Moriles por Jaume Amigó López, de Bodegas Emendis. Esta propuesta de coctelería precedió a un sábado en el que las dos bodegas invitadas protagonizaron sendas degustaciones dirigidas en el Pabellón de la Cata.Bodegas Arrabal Rodríguez acercó su proyecto de elaboración y envasado de vinos artesanales, con especial atención a los vinos en rama de calidad superior y a la calidad de la uva. La presencia de esta firma montillana se sumó a la de Emendis, una iniciativa familiar que Salvador Vallès puso en marcha en 2007 en la Masia Puigmoltó, documentada desde 1186 y situada en Castellet i la Gornal, donde dos generaciones participan en la elaboración de vinos y cavas.La relación entre territorios vinculados al vino formó parte del planteamiento de esta edición. Francisca Carmona manifestó que “queremos que Moriles sea también un espacio de encuentro entre territorios que comparten una cultura del vino, que tienen mucho que aportar y mucho que aprender unos de otros”.El tradicional brindis multitudinario marcó la tarde del sábado, que continuó con cócteles, vino y las sesiones musicales de Jose House. La artista flamenca morilense Mariceli Ramírez actuó también en una jornada que prolongó la actividad del pabellón hasta las 21.00 horas.Las visitas concertadas a bodegas y lagares han completado la programación durante las mañanas del fin de semana. Para facilitar los desplazamientos, la organización ha dispuesto un servicio de minibús desde la calle Conde de Colomera, junto al nuevo teatro, con destino final en el Pabellón de la Cata. Ayer sábado también se ofrecieron servicios gratuitos de autobús desde Cabra, Lucena, Puente Genil y Aguilar de la Frontera.Una de las novedades de hoy será la cata armonizada de vinos y chocolates, programada para las 13.15 horas en el pabellón y dirigida por Rafael Fernández Pérez, venenciador oficial del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, divulgador de vinos y fundador de la Escuela de Venenciadores de Moriles.La presencia del chocolate se ha extendido a otras propuestas mediante el patrocinio de Chocolates Simón Coll. La firma, vinculada a Sant Sadurní d’Anoia y con más de 180 años de trayectoria, ha aportado asesoramiento sobre las combinaciones de sus productos con los distintos vinos de Moriles, además de ofrecer sus chocolates en los expositores de las bodegas y del Ayuntamiento.Simón Coll desarrolla su actividad a través de las marcas Simón Coll y Chocolate Amatller. La Cata ha contado también con el patrocinio de Calpe Inox, empresa especializada en maquinaria y equipamiento de acero inoxidable para bodegas, fundada en 1910 y con presencia en España y en mercados internacionales.La oferta gastronómica ha reunido a Cárnicas de Moriles, Mundo Burguer, Doña Cayetana, Dehesa Ibéricos y Pastelería Solano. A ella se ha sumado la participación del Taller Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable, especializado en la fabricación artesanal de venencias, rociadores, jarras y canoas de trasiego, piezas vinculadas a los oficios tradicionales de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.La cita ha contado con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. La delegada de Recursos Humanos de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, afirmó que “apoyar iniciativas como esta es apostar por el desarrollo rural, por la actividad económica ligada al territorio y por un sector vitivinícola que genera empleo, identidad y oportunidades”.La organización ha incorporado un servicio de ludoteca para el sábado y el domingo en las instalaciones de la Cata y ha establecido que los menores deben acceder acompañados. El encuentro está adherido a la plataforma internacionaly promueve el consumo responsable y moderado.La programación continuará esta tarde, a las 14.30 horas, con el taller gastronómico “Vinos de Moriles, de la copa al plato”. La asociación cordobesa Esto está Wüenísimo ofrecerá una degustación de elaboraciones preparadas con vinos de la localidad. A las 16.00 horas actuará la Escuela de Flamenco de Moriles, presentada y dirigida por Araceli Hidalgo. Los agradecimientos y la clausura de la XXVIII Cata de Vino de Moriles están previstos a las 17.30 horas.