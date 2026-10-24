Montilla inaugura '29 Creadoras' en el Claustro del Pretorio de Santa Clara



FOTOGRAFÍA: PEDRO PABLO GALLARDO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: PEDRO PABLO GALLARDO

La exposiciónabrió ayer sus puertas en el Claustro del Pretorio del convento de Santa Clara de Montilla, donde podrá visitarse hasta el próximo 2 de noviembre. La muestra reúne obras de 29 mujeres artistas de la provincia de Córdoba, entre ellas, las montillanas María José Bellido Jiménez y María José Ruiz López, y forma parte de laEl alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de dar visibilidad a las mujeres artistas que durante mucho tiempo no recibieron el reconocimiento que merecían. Asimismo, puso en valor la recuperación del Claustro del Pretorio, rehabilitado por el Ayuntamiento como espacio para acoger exposiciones temporales.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló el arte como una herramienta para promover la igualdad y combatir la violencia de género. La exposición se incorpora a las actividades culturales, educativas y de sensibilización que el Área de Igualdad del Ayuntamiento ha preparado con motivo del 25 de noviembre.Integrada en Botí Itinerante, «29 Creadoras» propone un recorrido por disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado y la acuarela. La selección permite acercarse a distintas técnicas y lenguajes creativos a través de los trabajos de las artistas participantes.Entre las propuestas figuran las esculturas en madera y hierro de Sofía Ostos Abreu, las acuarelas de Dolores García Álvarez y los acrílicos con pigmentos naturales de Lola J. Valiente. La representación montillana se concreta en las obras «Serie División del Espacio 003», de María José Bellido Jiménez, y «Tiresias», de María José Ruiz López.La muestra puede visitarse hoy, sábado 24 de octubre, de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Mañana domingo abrirá de 11:00 a 13:00 horas, mientras que del 26 al 30 de octubre el horario será de 18:30 a 20:30 horas. El sábado 31 de octubre, el Claustro del Pretorio volverá a recibir visitantes de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Los días 1 y 2 de noviembre, últimas jornadas de apertura de la exposición, el horario será de 11:00 a 13:00 horas.María José Bellido Jiménez, nacida en Montilla el 5 de marzo de 1968, es pintora, dibujante y artista experimental. Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Pintura en 1991 y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla desde 1996, desarrolla un trabajo vinculado a la investigación plástica y organizado en cuatro ámbitos de exploración.En sus investigaciones sobre grafismos, Bellido combina líneas y colores en composiciones en las que el dibujo sirve como referencia estructural. La división del espacio constituye otro de sus campos de trabajo, centrado en la abstracción, la arquitectura del espacio y las relaciones entre las texturas, la forma y el color. A este ámbito pertenece la obra que presenta en «29 Creadoras».Sus ensoñaciones abstractas exploran las posibilidades de las líneas y las manchas cromáticas. Desde 2017, la artista también desarrolla una serie de fragmentaciones y objetos encontrados en la que incorpora técnicas mixtas, producciones sonoras y vídeos, con trabajos disponibles en plataformas digitales como Bandcamp.María José Ruiz López, nacida el 2 de diciembre de 1966, es licenciada en Bellas Artes y en Derecho, diplomada en Lengua y Cultura Italiana y académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Su formación está vinculada a las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri de Italia.En 1997 expuso su trabajo en la basílica de San Juan de Letrán de Roma. Desde entonces, su trayectoria ha incluido muestras en ciudades de Italia, Francia y España. Sus obras pueden contemplarse en espacios como la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova, la Accademia Internazionale dei Micenei, la Fundación Focus Abengoa de Sevilla y las catedrales de Toledo y Moyobamba, esta última en Perú.A finales de abril de 2015, el papa Francisco recibió un lienzo de grandes dimensiones de la artista montillana como obsequio del Ayuntamiento a la Santa Sede con motivo de la proclamación de san Juan de Ávila como doctor de la Iglesia universal, que había tenido lugar el 7 de octubre de 2012 de manos de Benedicto XVI.La pintura, donada por María José Ruiz al pueblo de Montilla, se había presentado el 6 de enero de 2014 durante una eucaristía conmemorativa del 514.º aniversario del nacimiento de san Juan de Ávila. El retrato se encuentra en la iglesia del Colegio Español de San José, en Roma.Junto a su producción de temática religiosa, la pintora ha desarrollado obras con contenido social. Su cuadro «¿Por qué?», referido a la violencia de género, obtuvo el Premio de Pintura Focus-Abengoa. A esta temática pertenece también «Blanco roto».El espacio que acoge la exposición forma parte del convento de Santa Clara, que el pasado año cumplió el quinto centenario de su fundación a manos del primer marqués de Priego. El Claustro del Pretorio abrió al público en 2024, después de unas obras de restauración que precisaron una inversión superior a los 840.000 euros.La intervención fue cofinanciada en un 80 por ciento por la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Imagina Montilla, mientras que el Ayuntamiento aportó el 20 por ciento restante. El proyecto culminó un proceso iniciado en marzo de 2021 con la firma de un convenio entre Rafael Llamas y la hermana vicaria, María Jesús Blanco, que formalizó la cesión al Consistorio de parte de las instalaciones del monasterio durante cincuenta años.Aquel acuerdo permitió recuperar las dependencias más próximas a las calles Pozo Dulce y Benedicto XIII. Se trata de un cuerpo del monasterio construido en torno a un patio triangular que se encontraba prácticamente en desuso por parte de la comunidad clarisa debido a su avanzado estado de deterioro.