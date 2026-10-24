Nuevas ofertas de empleo

Fisioterapeuta (Iznájar)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Iznájar con contrato laboral temporal de una duración de 365 días a jornada completa, para cubrir una excedencia. Entre sus funciones figuran la valoración física de residentes, el diseño y ejecución de terapias rehabilitadoras, el trabajo en equipo interdisciplinar y la formación en pautas de movilización al personal gerocultor. Como requisito imprescindible, se requiere diplomatura o grado en fisioterapia. La incorporación está prevista para el 7 de enero de 2027, con un salario bruto mensual de 1.456 euros, pagas extras no prorrateadas y horario a negociar. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 3 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/10/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería o gerocultor en una residencia privada de personas mayores ubicada en Córdoba, mediante un contrato laboral temporal de 120 días de duración a jornada parcial. La oferta especifica como requisito indispensable que la persona aspirante sea menor de 30 años y cuente con la titulación oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. El empleo contempla una dedicación de 20 horas semanales en horario según cuadrante rotativo, con un salario bruto mensual de 1.430 euros y las pagas extras prorrateadas. La incorporación está fijada para el 16 de octubre de 2026 y el plazo de inscripción finaliza el 3 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/10/2026
Mozo de almacén (Lucena)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Lucena con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones comprenden la preparación de pedidos mediante labores de picking y packing, la carga y descarga de mercancía y el mantenimiento del almacén organizado. Entre los requisitos exigidos se requiere un nivel educativo mínimo de educación secundaria obligatoria o equivalente y doce meses de experiencia en la ocupación. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.402 euros con pagas extras no prorrateadas, en horario de 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 3 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/10/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Auxiliar administrativo/-a (Montilla)Se oferta un puesto de auxiliar administrativo en Montilla para la recepción de pedidos de clientes, su mecanización en el programa de gestión, la emisión de albaranes y la atención al cliente en materia de pedidos. Para optar a la vacante es imprescindible contar con la titulación de técnico en Gestión Administrativa y acreditar al menos 3 meses de experiencia en la ocupación. La oferta contempla una contratación laboral temporal de 150 días a jornada completa, con un horario de 8:30 a 13:30 y de 15:45 a 18:45 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 29 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/10/2026
Carretillero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de operador u operadora de maquinaria elevadora-carretillero o carretillera en Córdoba para la carga, descarga y movimiento de mercancías en vivero agrícola. Las tareas incluyen el manejo de carretilla y maquinaria de manutención, manipulación de palets, apoyo en logística y revisión básica de maquinaria. La contratación es laboral de fijo discontinuo a jornada completa, en horario partido de 8:00 a 17:00 horas. Ofrece un salario bruto mensual de 1.500 euros con pagas extraordinarias prorrateadas. Se valorará disponer de formación como operador-conductor de carretilla elevadora y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 26 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/10/2026
Docente de oposiciones (Córdoba)Se oferta un puesto de docente para la preparación de oposiciones de Auxiliar Administrativo y Administrativo en Córdoba. Las funciones comprenden la impartición de clases teóricas y prácticas del temario oficial, corrección de test, elaboración de materiales y seguimiento del alumnado. Se exige contar con titulación universitaria, conocimiento acreditado del temario y una experiencia previa de 12 meses en la ocupación. La contratación es laboral de fijo discontinuo a jornada parcial de 6 horas semanales en horario de tardes. Ofrece un salario bruto mensual de 800 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 2 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/10/2026
Técnico en análisis de datos (Córdoba)Una empresa de empleo público oferta un puesto de técnico en análisis de datos y gestión de información en Córdoba. Las funciones comprenden la recopilación, integración y sistematización de datos, extracción mediante APIs y analítica avanzada. La oferta está enmarcada en el programa Proyectos Investigo, por lo que exige ser menor de 30 años, figurar como demandante de empleo y poseer titulación universitaria en Gestión de la Información, Documentación o similar, sin requerir experiencia. Se ofrece contrato temporal de un año a jornada completa, con horario de 8:00 a 15:00 horas y salario de 2.457 euros brutos mensuales. El plazo finaliza mañana, 25 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/10/2026
Enfermero/-a (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para la Unidad de Estancia Diurna de Nueva Carteya. Las funciones incluyen la atención sanitaria y la creación de protocolos de coordinación con el centro de salud, emergencias sanitarias, prevención y tratamiento de úlceras por presión, caídas y medidas de contención. Para optar a la vacante es imprescindible contar con el grado o la diplomatura en Enfermería. La oferta contempla una contratación indefinida a jornada parcial de 6 horas semanales, distribuidas los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas. La retribución fijada asciende a 270 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Peones de albañilería (Doña Mencía)Se ofertan dos puestos de peón o peona de albañilería en Doña Mencía para la realización de tareas de construcción y ejecución de proyectos de obras a nivel autonómico. El desempeño requiere disponibilidad para desplazarse por la Comunidad Autónoma, ofreciendo la empresa transporte desde la sede, alojamiento y dietas. Se valorará la formación en prevención de riesgos laborales con un mínimo de 20 horas en la materia y 6 meses de experiencia previa. Se ofrece contratación indefinida a jornada completa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas. El salario bruto mensual es de 1.600 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Docente de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica (Baena)Una empresa de empleo público oferta un puesto de docente de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica para la impartición del curso FMEE0108 con certificado de profesionalidad en Baena. Se requiere cumplir con los requisitos de titulación, experiencia y competencia docente fijados en el artículo 168 del RD 659/2023, de 18 de julio. La contratación laboral es temporal, con una duración de 88 días a jornada completa y un horario de 8:00 a 15:00 horas. El puesto ofrece un salario bruto mensual de 2.423 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 26 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Empleado/-a de hogar (Córdoba)Se oferta un puesto de empleado o empleada de hogar en régimen interno para el desarrollo de tareas de limpieza, organización general de la vivienda, cocina y cuidado de niños en Córdoba. El trabajo requiere acompañamiento a la familia en sus desplazamientos nacionales e internacionales, abarcando periodos vacacionales y fines de semana. La oferta contempla una contratación laboral indefinida a jornada completa, con los descansos fijados por ley. La retribución estipulada es de 1.221 euros brutos mensuales sin pagas extraordinarias prorrateadas. Resulta imprescindible acreditar 36 meses de experiencia previa en la ocupación. El plazo para inscribirse en la oferta finaliza el 28 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Córdoba para la elaboración de menús, tareas de cocina y control documental normativo. Al ser para una residencia de mayores, se valorará la experiencia en trato directo y vocación de servicio con este colectivo, además de 12 meses de experiencia en la ocupación. Requiere titulación técnica en cocina, dirección de cocina o certificado profesional de la familia de hostelería y turismo. La contratación laboral es temporal de 90 días con posibilidad de prórroga, a jornada parcial de 38 horas semanales en turnos rotatorios. El salario mensual bruto asciende a 1.200 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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