La procesión de la Virgen de la Aurora recorrerá mañana el centro de Montilla

La Franciscana Hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Aurora y San Francisco Solano afronta este fin de semana los actos centrales de los cultos en honor a la patrona de Montilla, con la salida procesional prevista para mañana sábado, las Serenatas y Coplas de la Aurora durante la noche y buena parte de la madrugada y la solemnidad dedicada a la Virgen el domingo 11 de octubre.La programación religiosa comenzó el pasado 1 de octubre en la Parroquia de San Francisco Solano, donde cada tarde, a partir de las 19.30 horas, se viene celebrando la exposición del Santísimo, el rezo del Santo Rosario y el ejercicio de la novena. A las 20.30 horas tiene lugar la Santa Misa, presidida cada jornada por distintos sacerdotes.Los cultos han contado durante estos días con Ángel Cristo Arroyo Castro, vicario episcopal de la Campiña; Fernando Suárez Tapiador, rector de la Basílica Menor de San Juan de Ávila de Montilla; Antonio Llamas Vela y Tomás Pajuelo Romero, canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba; Abraham Luque García, administrador parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Montilla; Antonio Ramírez Climent, párroco de San Sebastián; Francisco Salvador Flores Hidalgo, párroco de San Bartolomé de Baena; y Jesús Enrique Aranda Cano, párroco de la Asunción de Priego de Córdoba.El programa incluyó también, el pasado domingo 4 de octubre, a las 8.00 de la mañana, el tradicional Rosario de la Aurora, seguido de la celebración de la Santa Misa. Esta mañana, desde las 9.00 horas, ha tenido lugar la entrega floral de los niños de Montilla a su Madre, otro de los actos incluidos por la Hermandad en los cultos de este año.La novena continuará esta tarde con los actos previstos a las 19.30 horas y, posteriormente, a las 20.30 horas, con la Santa Misa a cargo de Florencio Muñoz García, párroco de San Francisco Solano y consiliario de la Hermandad Patronal. A su vez, la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla ha querido este año rondar y homenajear a la Aurora más longeva de Montilla, un acto que tendrá lugar a las 18:30 de esta tarde en la Plaza Poeta Miguel Hernández.El programa alcanzará mañana sábado uno de sus momentos principales. A las 18.30 horas se celebrará la Santa Misa y, una hora después, a las 19.30 horas, Nuestra Señora de la Aurora iniciará su salida procesional desde la Parroquia de San Francisco Solano. La Franciscana Hermandad ha invitado a los ciudadanos de Montilla a acompañar a la patrona durante este recorrido.La procesión discurrirá por las calles San Francisco Solano y Santa Ana para continuar por la Plaza de la Inmaculada, Corredera, Puerta de Aguilar, Médico Cabello y Fuente Álamo. Desde este último punto, el cortejo proseguirá por San Francisco Solano hasta regresar a la parroquia.La jornada del sábado se prolongará hasta la noche. A las 22.30 horas están previstas las Serenatas y Coplas de la Aurora, una de las manifestaciones tradicionales vinculadas a la festividad de la patrona montillana y que volverá a situar la música popular en el centro de la celebración.Las Coplas de la Aurora constituyen un canto colectivo en honor a la patrona cuya tradición se remonta a tiempos antiguos. Según recogió José Miguel Mejías del Río durante la primera fase de elaboración de lapara el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, estas composiciones se interpretaban originalmente durante las vísperas de la procesión y desaparecieron a mediados del siglo XX por la falta de intérpretes.La tradición fue recuperada durante la década de los setenta gracias a fieles montillanos y aficionados a la música como Francisco Muñoz Carrasco, quien llegó a ser presidente de honor de la Centuria Romana Munda, y desde entonces ha incorporado diferentes estilos musicales y voces.Los cultos en honor de la patrona de la localidad concluirán el domingo 11 de octubre con la solemnidad de Nuestra Señora de la Aurora. A las 10.00 horas se celebrará la Santa Misa, presidida por Antonio Palma León, capellán del Monasterio de Santa Clara de Montilla.La última de las celebraciones tendrá lugar a las 13.00 de la tarde con la Función Solemne de la Hermandad, presidida por Florencio Muñoz García, párroco de San Francisco Solano de Montilla y consiliario de la corporación. Con este acto se cerrará el programa de cultos iniciado el pasado 1 de octubre en honor a Nuestra Señora de la Aurora, patrona de Montilla.El templo en el que nació San Francisco Solano en 1549 compartirá protagonismo con la Plaza de la Rosa, otro de los puntos neurálgicos de este fin de semana festivo. Allí, los puestos de castañas y nueces volverán a llenar de aromas otoñales el corazón de Montilla, mientras distintas hermandades y colectivos —como la Centuria Romana Munda— ofrecerán las tradicionales sopaipas con chocolate, indispensables en esta celebración que cada año reafirma la identidad y la fe de todo un pueblo.