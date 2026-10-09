Condenado a tres meses de prisión un conductor que huyó de la Policía Local de Montilla

La Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado a tres meses de prisión a un conductor de Montilla que huyó de la Policía Local en un ciclomotor cuando llevaba más de once años con el permiso de conducir sin vigencia por la pérdida de todos sus puntos. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero y dieron lugar a una persecución por varias calles del municipio, que terminó en una cochera utilizada como taller de una empresa que regenta el propio condenado.La sentencia lo considera autor de un delito de conducción con pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de los puntos legalmente asignados, previsto en el artículo 384.1 del Código Penal. Además de la pena de prisión, la resolución impone la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.Según la información adelantada por, la intervención policial comenzó a las 13.40 de la tarde del pasado 10 de enero, cuando una patrulla de la Policía Local de Montilla detectó al acusado mientras circulaba por la avenida Antonio Miguel y Navarro al mando de un ciclomotor "sin placas de matrícula". Los agentes le dieron el alto, pero el conductor desatendió la indicación y emprendió la huida.La patrulla inició la persecución con los distintivos acústicos y luminosos activados. El acusado circuló a gran velocidad y giró continuamente la cabeza para comprobar la posición de los policías. Durante el recorrido, según recoge la resolución, "realizó varias maniobras evasivas, con zigzagueos y cambios bruscos de dirección".La fuga continuó por la avenida María Auxiliadora y las calles Asunción de Alvear y Francisco Zafra Contreras. En esta última, el conductor cruzó sin respetar una señal de parada obligatoria y se dirigió hacia la calle Pachía, donde comenzó a circular en sentido contrario.Después accedió al parque Guillermo Núñez de Prado, una zona de circulación peatonal en la que el acceso de vehículos está restringido únicamente a los titulares de las cocheras situadas en este enclave. Desde allí siguió hasta la calle Santa Teresa de Jornet y giró hacia un camino de tierra, donde el ciclomotor quedó momentáneamente atrapado.Los agentes abandonaron entonces el vehículo policial e intentaron alcanzarlo a pie. Sin embargo, el conductor consiguió desbloquear el ciclomotor y volvió a distanciarse de los policías. La persecución concluyó cuando se introdujo con el vehículo en una cochera que funciona como taller de la empresa que regenta. La resolución precisa que no se acreditó que, durante la huida, algún peatón o conductor tuvieran que realizar una maniobra evasiva o de escape para evitar una colisión con el ciclomotor.Según desveló, el acusado había perdido la totalidad de los puntos de su permiso de conducir en 2014. La Jefatura Provincial de Tráfico acordó la pérdida de vigencia el 3 de noviembre de aquel año y, según consta en la sentencia, la resolución le fue notificada personalmente el 15 de diciembre.Cuando se produjo la persecución, el pasado 10 de enero, habían transcurrido más de once años desde aquella notificación. La condena impuesta por el magistrado-juez de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba corresponde al delito de conducción con el permiso sin vigencia por la pérdida total de los puntos.