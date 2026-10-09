La Ludoteca “Días sin Cole” de Montilla ofrecerá el 30 de octubre más de cien plazas gratuitas

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha el próximo 30 de octubre una nueva jornada de la Ludoteca “Días sin Cole”, una iniciativa dirigida a menores de entre 3 y 12 años que se desarrollará en el Complejo Envidarte con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral durante una jornada no lectiva. La propuesta contará con 105 plazas gratuitas y ofrecerá a los niños y niñas participantes una jornada de actividades en un entorno educativo y de convivencia.La ludoteca funcionará en horario ordinario de 9.00 a 14.00 horas, aunque las familias que lo necesiten podrán acogerse también a un horario ampliado. En concreto, el servicio se extenderá de 8.00 a 9.00 horas por la mañana y de 14.00 a 15.00 horas al término de la jornada, ampliando así el margen disponible para favorecer la conciliación de las familias participantes.El plazo para solicitar una de las 105 plazas comenzó el pasado 6 de octubre y permanecerá abierto hasta el día 16, ambos inclusive. Las inscripciones deberán formalizarse mediante el formulario al que se accede a través del código QR incorporado en el cartel informativo de la iniciativa.La adjudicación de las plazas estará sujeta a una serie de criterios de prioridad. En primer lugar tendrán preferencia los menores cuyos dos progenitores o tutores estén trabajando. A continuación se situarán aquellos niños y niñas que tengan un progenitor o tutor que trabaje y, finalmente, en caso de que todavía quedaran plazas disponibles, podrán acceder los menores cuyos progenitores o tutores no estén trabajando.Además, para verificar la autenticidad de la información aportada durante el proceso de inscripción, las familias deberán adjuntar en el formulario la vida laboral de ambos progenitores o tutores. Este requisito permitirá aplicar los criterios establecidos para ordenar las solicitudes cuando el número de inscripciones haga necesario determinar la prioridad de acceso.La Ludoteca “Días sin Cole” se plantea como un recurso gratuito de apoyo a las familias de Montilla ante las necesidades de conciliación que pueden producirse durante las jornadas no lectivas. Al mismo tiempo, la actividad permitirá que los menores de entre 3 y 12 años dispongan de un espacio específico durante el 30 de octubre, con una programación orientada a las actividades educativas y la convivencia en las instalaciones del Complejo Envidarte.