Montilla registró 208 contratos menos en septiembre tras el máximo de agosto

Balance provincial

Montilla registró 698 contratos de trabajo en septiembre, 208 menos que en agosto, lo que supone un descenso mensual del 22,96 por ciento, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La caída de la contratación agrícola y la reducción de los contratos suscritos por hombres marcaron el balance del mes, en el que se formalizaron 260 contratos indefinidos y 438 temporales. Pese al retroceso respecto a agosto, la cifra total superó en 41 contratos la registrada en septiembre de 2025.La disminución mensual afectó a las dos modalidades de contratación. Los indefinidos pasaron de 343 a 260, con una reducción de 83 contratos y del 24,20 por ciento, mientras que los temporales bajaron de 563 a 438, es decir, 125 menos y un descenso del 22,20 por ciento. Con estos resultados, la contratación indefinida representó el 37,25 por ciento del total de septiembre, frente al 37,86 por ciento de agosto, y la temporal concentró el 62,75 por ciento restante.Por sectores, la agricultura contabilizó 224 contratos, frente a los 565 del mes anterior. Esta diferencia de 341 contrataciones supuso una caída del 60,35 por ciento, parcialmente compensada por los aumentos registrados en los servicios, la industria y la construcción. Los contratos indefinidos agrícolas descendieron de 233 a 81, mientras que los temporales pasaron de 332 a 143.Los servicios reunieron el mayor volumen de contratación de septiembre, con 272 contratos, el 38,97 por ciento del total local. El sector sumó 72 contratos más que en agosto, un incremento del 36 por ciento. De ellos, 124 fueron indefinidos y 148 temporales, modalidades que representaron, respectivamente, el 17,77 y el 21,20 por ciento de todas las contrataciones formalizadas en Montilla durante el mes.La agricultura ocupó la segunda posición, con el 32,09 por ciento de los contratos. Sus 81 indefinidos equivalieron al 11,60 por ciento del total municipal y sus 143 temporales, al 20,49 por ciento. Dentro del propio sector agrícola, la contratación temporal supuso el 63,84 por ciento.La industria, por su parte, pasó de 87 a 132 contratos, con un crecimiento mensual del 51,72 por ciento, y concentró el 18,91 por ciento de la contratación local. En este sector se registraron 33 contratos indefinidos y 99 temporales, equivalentes al 4,73 y al 14,18 por ciento del total municipal. Los temporales representaron tres de cada cuatro contratos industriales.La construcción cerró septiembre con 70 contratos, 16 más que en agosto, lo que supone un aumento del 29,63 por ciento. El sector reunió el 10,03 por ciento de la contratación de Montilla, con 22 contratos indefinidos y 48 temporales. Estas cifras equivalieron al 3,15 y al 6,88 por ciento, respectivamente, del conjunto de contratos del mes.El análisis por sexos muestra que los hombres suscribieron 373 contratos, el 53,44 por ciento del total, frente a los 561 de agosto. La reducción fue de 188 contratos, un 33,51 por ciento. Entre las mujeres, la contratación descendió de 345 a 325, con 20 contratos menos y una caída del 5,80 por ciento. Las trabajadoras concentraron el 46,56 por ciento de las contrataciones de septiembre.De los contratos registrados entre los hombres, 147 fueron indefinidos y 226 temporales, frente a los 217 y 344 del mes anterior. La contratación indefinida masculina disminuyó un 32,26 por ciento y la temporal, un 34,30 por ciento. Dentro de este grupo, los indefinidos representaron el 39,41 por ciento y los temporales, el 60,59 por ciento. Sobre el total municipal, ambas modalidades supusieron el 21,06 y el 32,38 por ciento, respectivamente.Entre las mujeres se formalizaron 113 contratos indefinidos y 212 temporales. En comparación con agosto, fueron 13 indefinidos menos, una reducción del 10,32 por ciento, y siete temporales menos, un descenso del 3,20 por ciento. La contratación indefinida representó el 34,77 por ciento de los contratos femeninos, mientras que la temporal alcanzó el 65,23 por ciento. En relación con todas las contrataciones del municipio, los indefinidos suscritos por mujeres supusieron el 16,19 por ciento y los temporales, el 30,37 por ciento.La comparación interanual ofrece un resultado distinto al balance mensual. Los 698 contratos de septiembre de 2026 superaron en un 6,24 por ciento los 657 registrados en el mismo mes de 2025. Los indefinidos aumentaron de 228 a 260, un 14,04 por ciento, mientras que los temporales pasaron de 429 a 438, un 2,10 por ciento. El peso de la contratación indefinida creció así desde el 34,70 hasta el 37,25 por ciento.Este incremento interanual se concentró en la contratación femenina, que pasó de 269 a 325 contratos, con 56 más y un crecimiento del 20,82 por ciento. Los indefinidos suscritos por mujeres aumentaron de 75 a 113, un 50,67 por ciento, y los temporales, de 194 a 212, un 9,28 por ciento. Entre los hombres, en cambio, el total descendió de 388 a 373 contratos, un 3,87 por ciento, con seis indefinidos y nueve temporales menos que un año antes.Por actividades, la industria presentó el mayor incremento interanual en términos absolutos, al pasar de 62 a 132 contratos, 70 más. Los servicios aumentaron de 256 a 272 y la construcción, de 68 a 70. La agricultura descendió de 271 a 224 contratos, con una reducción de 47 y del 17,34 por ciento.La evolución de los últimos doce meses completos, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, dejó un total de 8.245 contratos en Montilla. De ellos, 2.655 fueron indefinidos, el 32,20 por ciento, y 5.590 temporales, el 67,80 por ciento. La contratación temporal superó a la indefinida en todos los meses de este periodo.Tras los 657 contratos de septiembre de 2025, la serie descendió a 634 en octubre y subió a 839 en noviembre. Diciembre cerró con 676 contratos y enero de 2026, con 680. Febrero registró 568, la cifra más baja de los doce meses analizados, antes de que marzo elevase la contratación a 760.En abril se contabilizaron 606 contratos; en mayo, 627; y en junio, 590. La cifra aumentó a 661 en julio y alcanzó en agosto los 906, el máximo del periodo, antes de bajar a los 698 de septiembre. Agosto también presentó el mayor número de contratos indefinidos, con 343, mientras que el máximo de temporales correspondió a noviembre de 2025, con 593.En el ámbito provincial, la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de España situó en el 35,92 por ciento la proporción de contratos indefinidos firmados en septiembre y en el 64,08 por ciento la de temporales. De acuerdo con estas cifras, el peso de la contratación indefinida en Montilla se situó 1,33 puntos porcentuales por encima del provincial.Los datos provinciales de desempleo aportados por la Subdelegación reflejaron aumentos de 73 personas en la industria, 133 en los servicios y 322 en el colectivo sin empleo anterior. Por el contrario, el paro descendió en 34 personas en la agricultura y en 113 en la construcción.La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, vinculó el balance provincial con la inestabilidad de la contratación. La responsable sindical afirmó que Córdoba "vuelve a atraparse en su propio espejismo, evidenciando la trampa de nuestro mercado de trabajo: Tenemos 9.071 contratos más que el mes pasado, pero la realidad nos estalla en la cara porque las colas del paro siguen creciendo".En su valoración, CCOO cifró en 28.057 los contratos firmados en la provincia y situó su temporalidad en el 63,25 por ciento, un porcentaje distinto del 64,08 por ciento comunicado por la Subdelegación del Gobierno. El sindicato contrapuso ese volumen de contratación con un aumento de 1.611 afiliaciones a la Seguridad Social."Esto significa que solo el 5,74 por ciento de las firmas se traduce en un alta real. El resto es puro troceamiento: personas de la clase trabajadora encadenando contratos por días o por horas para intentar sobrevivir", subrayó Acaiña.La organización sindical también señaló que los servicios concentraron a 30.647 personas en paro, el 66,33 por ciento del total provincial. Acaiña describió este contexto como "una economía que respira al ritmo de las campañas y agoniza cuando estas terminan, dejando siempre a las mismas personas atrás".En su análisis por sexos, CCOO situó en 28.512 el número de mujeres desempleadas, el 61,71 por ciento del total, frente a 17.691 hombres, el 38,29 por ciento. "Hablamos de una desigualdad estructural inamovible que castiga desproporcionadamente a las trabajadoras", incidió la secretaria de Empleo.El sindicato añadió que, según el Observatorio de las Ocupaciones, de los 5.959 nuevos contratos indefinidos iniciales registrados en la provincia, 4.005 correspondieron a hombres, el 67,21 por ciento, y 1.954 a mujeres, el 32,79 por ciento. "El mercado no es neutral. Ellas no solo son mayoría absoluta en el desempleo, sino que son sistemáticamente marginadas a la hora de repartir la estabilidad", denunció Acaiña.La responsable de CCOO reclamó medidas para transformar el modelo productivo provincial y dirigió a las instituciones una valoración crítica de su evolución. "El mercado laboral de Córdoba no avanza, simplemente da vueltas sobre sí mismo triturando derechos", manifestó.Por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Córdoba, Antonio Rafael López, señaló que la temporalidad continuó siendo habitual en los nuevos empleos, con casi dos de cada tres contratos de septiembre de carácter temporal. "Con toda probabilidad, esta tendencia continuará en los próximos meses con el inicio de campañas agrarias tan relevantes como la del olivar o la de los cítricos y de la temporada fuerte del comercio con la llegada próxima de las fiestas navideñas", recalcó.