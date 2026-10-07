La Librería Nobel acoge este viernes un encuentro con Luz Pichel y Miguel Ángel García Argüez

El programa, impulsado por el Ministerio de Cultura para las librerías independientes, llegará este viernes a Montilla con un encuentro literario protagonizado por los escritores Luz Pichel y Miguel Ángel García Argüez. La cita tendrá lugar a las 20.30 de la tarde en la Librería Nobel, situada en la confluencia de las calles Fuente Álamo y La Parra, junto al Conservatorio Elemental de Música.La iniciativa permitirá reunir en el establecimiento montillano a dos autores con trayectorias vinculadas a distintos ámbitos de la creación literaria. En el caso de Luz Pichel, la poesía constituye el eje de una obra en la que ocupan un lugar destacado cuestiones como las relaciones entre lenguas mayores y menores, la capacidad expresiva de los dialectos, la memoria, la infancia o los conflictos de clase que afloran a través de la lengua.Luz Pichel nació en Alén, Pontevedra, en 1947. El propio nombre de su lugar de origen, que significa «más allá» y también «el más allá», aparece ligado a una experiencia lingüística que ha marcado su escritura. Allí aprendió a hablar dentro de una lengua cuya continuidad aparece amenazada y en un contexto en el que quienes la utilizan consideran, según la información facilitada sobre la autora, que son siempre otros quienes hablan bien.Esa tensión lingüística constituye una de las vías que explora su poesía, junto con la potencialidad liberadora de un uso del dialecto que no esté estabilizado ni folklorizado, la conflictividad de clase que deja a la vista el castrapo y las posibilidades de invención que abren tanto la memoria como la infancia.Su trayectoria poética se inició con, publicado por Ediciones La Palma en 1990 y reconocido con el I Premio de Poesía Ciudad de Santa Cruz de la Palma. Posteriormente aparecieron, editado por la Diputación de Huelva en 2004 y distinguido con el XXIV Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, y, publicado por la Fundación Caixa Galicia en 2006 y galardonado con el XXVI Premio Esquío de Poesía.También en 2004 vio la luz, editado por la Universidad Popular José Hierro de Madrid, un volumen que reunió la reedición de su primer poemario junto a nuevos trabajos como. A estos títulos se sumaron posteriormente, publicado en 2013 en la colección Diminutos Salvamentos de Progresele y reeditado en 2026 por La uña rota;, aparecido en 2015 en Ediciones La Palma; y, editado por La uña rota en 2017.La producción de Luz Pichel incluye igualmentepublicado en 2021 por Cartonera del Escorpión Azul;, aparecido ese mismo año en La uña rota; y, editado en 2023 también por La uña rota. En 2026, La uña rota ha vuelto además a publicarJunto a ella participará en el encuentro Miguel Ángel García Argüez, nacido en La Línea de la Concepción, Cádiz, en 1969. Poeta, novelista, músico, docente y autor del Carnaval de Cádiz, es licenciado en Filología Hispánica y reside en Cádiz, donde desarrolla buena parte de su actividad literaria y pedagógica.García Argüez ejerce como profesor del Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz, donde imparte docencia relacionada con la literatura, el arte y la cultura españolas. Desde 1999 desarrolla, además, talleres de creación literaria y animación a la lectura en universidades, centros educativos, bibliotecas e instituciones culturales.Durante casi dos décadas dirigió la Escuela de Letras Libres de Chiclana, en Cádiz, y desde 2011 coordina La Escuelita de las Palabras, un aula virtual dedicada a la experimentación y a la pedagogía de la escritura creativa. Su actividad creativa se extiende por la poesía, la narrativa, el teatro, la literatura infantil y el ensayo documental.Dentro de su obra poética figuran títulos como, publicado en 2001;, de 2004;, aparecido en 2010;, de 2012; y la retrospectiva, publicada en 2023.Como narrador ha publicado, entre otras obras,, de 2010;, de 2017;, aparecido en 2019 y reconocido con el Premio Carolina Coronado; y, publicado en 2024. Su producción en el ámbito documental comprende, de 2001;, de 2020;, de 2022; y, de 2024.Miguel Ángel García Argüez mantiene asimismo una vinculación con la poesía escénica, la música y la creación interdisciplinar a través de La Palabra Itinerante y del proyecto. A esta actividad se suma su trayectoria como letrista y autor del Carnaval de Cádiz, para el que ha firmado numerosos repertorios de comparsas y coros.Entre esos repertorios se encuentran. Todo este recorrido creativo servirá de contexto al encuentro que ambos autores compartirán este viernes en Montilla dentro de Afinidades Electivas, el programa del Ministerio de Cultura destinado a las librerías independientes.