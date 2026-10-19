El Festival de Microcine de Montilla rinde tributo a José María Luque y a Juan Carlos Villanueva

José María Luque y Juan Carlos Villanueva se convirtieron este sábado en los grandes protagonistas de la gala de clausura del VIII Festival de Microcine de Montilla. El descubrimiento de una butaca del Teatro Garnelo con el nombre del docente montillano y la entrega del Premio "Isidoro Jiménez" al intérprete cordobés constituyeron los platos fuertes de una jornada en la que el cortometraje, codirigido por Teresa Bellón y César F. Calvillo, obtuvo el primer premio del certamen. El festival, dirigido por Dany Ruz, ha recibido este año 449 cortometrajes y seleccionó quince producciones nacionales para su concurso, cuya programación se distribuyó por distintos espacios de la localidad.Uno de los reconocimientos de la jornada quedó vinculado de manera permanente al Teatro Garnelo: la butaca número 6 de la fila 1 fue dedicada a José María Luque,. La iniciativa, promovida por la organización del festival, recordó su participación en la vida cultural montillana y su trayectoria vinculada a la enseñanza y al periodismo.Nacido en Montilla en 1948, José María Luque ejerció durante tres décadas como maestro del Colegio Salesiano San Francisco Solano y fue corresponsal dedurante 26 años. Su labor docente le valió el Premio al Mérito Educativo y, tras una jubilación anticipada por enfermedad, mantuvo su vinculación con la educación mediante su colaboración con el Centro de Educación Especial El Molinillo, de la Fundación Futuro Singular Córdoba.Su actividad periodística y literaria incluyó el impulso dey una colaboración destacada con. Publicó, además de compartir la autoría decon Juan Portero Laguna y decon María Dolores Ramírez Ponferrada.Fundador y primer director del Grupo de Teatro La Cepa, pregonero de la Semana Santa de 1998 e impulsor de la Centuria Romana Munda, participó también en la creación del Museo Garnelo y en la actividad cultural del Casino Montillano. Su relación con el mundo del vino quedó reconocida con distinciones como el Premio Tinaja del Año, en 2007, y su nombramiento como Capataz de Campo y la concesión del Premio Bodeguero Juan Rodríguez, ambos en 2013.En noviembre de 2024, la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla lo nombró Magno Cofrade Canoa con Grado de Solera. Desde 2025, una iniciativa popular respaldada por entidades educativas, culturales y periodísticas promovía su reconocimiento como Hijo Predilecto de Montilla.El otro homenaje de la clausura tuvo como protagonista a Juan Carlos Villanueva, que recibió el Premio "Isidoro Jiménez" por su trayectoria. El actor ya había participado en la inauguración de esta octava edición, donde destacó la identidad propia adquirida por el festival y su capacidad para combinar el cine con la esencia vitivinícola de Montilla.Nacido en Córdoba el 7 de octubre de 1959 y graduado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de su ciudad, Villanueva ha desarrollado una carrera como actor, productor y director teatral. Sus primeros pasos estuvieron ligados al Grupo La Buhardilla, antes de incorporarse en 1979 al Grupo Trápala, con el que participó en propuestas como, sobre textos de Miguel de Cervantes, y, adaptación de, de Papi y Cahue.Su experiencia escénica incluye labores como ayudante de dirección de ópera y su participación en, de Josefina Molina, para el Centro Andaluz de Teatro. En el ámbito del cortometraje protagonizó, dirigido en 2004 por el cineasta cordobés Miguel Ángel Entrenas.La televisión ocupa una parte importante de su trayectoria, con trabajos en series andaluzas como, además de títulos como. En la séptima temporada deinterpretó a Isidro Galván.A esos trabajos se suman sus intervenciones en. En cine participó en películas como, ambas de 2014, y, estrenada en 2017.Los homenajes a José María Luque y a Juan Carlos Villanueva compartieron protagonismo con el reconocimiento a, ganador del primer premio del festival. La obra de Teresa Bellón y César F. Calvillo formó parte de una convocatoria que mantuvo el cortometraje nacional como eje de su programación y que volvió a utilizar el patrimonio cultural y enológico de Montilla como escenario de encuentro con el público.La octava edición comenzó el martes 13 de octubre entre los viñedos de, con una sesión especial organizada junto a la Academia de Cine de Andalucía. Bajo la propuesta “Cine entre viñas”, la apertura incluyó la proyección de los cortometrajes ganadores de las cinco primeras ediciones de los Premios Carmen.Durante aquella inauguración, Rafael Llamas señaló que “este festival nace de la tierra, nace del propio Montilla, de un talento como es Dany Ruz, que lo está demostrando ya fuera de nuestras fronteras”. El alcalde destacó la colaboración del Ayuntamiento con el director del certamen y avanzó que la cita tendría un papel especial en la programación vinculada a la designación de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027.Dany Ruz recordó que el proyecto comenzó en 2018 y destacó la continuidad de una iniciativa que relaciona la creación audiovisual con la cultura del vino. En la apertura también participó el actor y presentador Andrés Berlanga, colaborador habitual del festival, quien puso de relieve el trabajo colectivo necesario para organizarlo y la cercanía con el público.Junto a Villanueva estuvo el director y productor Bernabé Rico, que presentó, una comedia sobre la tolerancia. Rico valoró la posibilidad de asistir a proyecciones en bodegas y compartir después impresiones y debates sobre las obras exhibidas.El programa del Concurso Nacional distribuyó sus quince cortometrajes en tres sesiones bajo la fórmula “5 cortos + 5 vinos”, con vinos de Bodegas Robles y propuestas gastronómicas. El calendario situó estas citas en el Hotel Don Gonzalo, la sede de la Asociación de Empresarios de Montilla y la propia bodega, los días 14, 15 y 16 de octubre, respectivamente.La programación incluyó, además, una actividad dirigida a estudiantes en el Teatro Garnelo para acercar el lenguaje cinematográfico a las nuevas generaciones. Para la jornada del viernes se contempló la entrega del Premio Ignacio Nacho, una de las nuevas líneas de reconocimiento al cine andaluz incorporadas este año, mientras que el cierre del sábado preveía una postgala en el Castillo-Alhorí con música del grupo extremeño De Pueblo Chico.A lo largo de sus ocho ediciones, el Festival de Microcine de Montilla contó con la participación y el reconocimiento de profesionales como Josefina Molina, Benito Zambrano, Kiti Mánver, Macarena Gómez y Juanma Lara. En esta ocasión, la colaboración de la Academia de Cine de Andalucía se sumó a la implicación de bodegas, establecimientos hosteleros, empresas, instituciones y asociaciones locales. El Ayuntamiento agradeció a la organización y a las personas participantes su contribución a una iniciativa que reúne cine, cultura y promoción de la ciudad.