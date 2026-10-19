La lluvia mantiene cerrada la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán

El temporal mantiene cortada al tráfico la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán de Córdoba, afectada por el desbordamiento del arroyo Salado, mientras que en Córdoba capital una mujer ha resultado herida en la espalda por la caída de un elemento de una cornisa. Las lluvias y tormentas han generado 673 emergencias en Andalucía desde el pasado sábado, 38 de ellas en la provincia de Córdoba.El cierre de la CO-4207 se decretó a las 21.22 horas de ayer domingo después de que el desbordamiento del arroyo Salado, en las inmediaciones del pago de Malabrigo, provocara una acumulación de agua, barro y piedras sobre la calzada. La circulación quedó inicialmente interrumpida en ambos sentidos entre los kilómetros 5 y 6, uno de los puntos de esta carretera que vuelve a verse afectado cuando las precipitaciones alcanzan cierta intensidad en la Campiña Sur.La Dirección General de Tráfico instó a la Guardia Civil a cerrar la circulación para permitir que los operarios de Mantenimiento de Carreteras de la Diputación de Córdoba pudieran trabajar en la zona con el objetivo de restablecer el tránsito. La proximidad del cauce del arroyo Salado y la escasa diferencia de cota, unidas a la sedimentación acumulada durante décadas, hacen que este tramo pueda colapsar incluso con precipitaciones moderadas.El balance de las 18.30 horas de este lunes mantiene la CO-4207 cerrada al tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 9,1, entre Montilla y Montalbán de Córdoba, incluido el puente de La Zarza, situado entre los kilómetros 5 y 6. Se trata de una vía especialmente transitada por los vecinos de Montalbán de Córdoba y que ha sufrido cierres reiterados por el desbordamiento del arroyo Salado.La incidencia del temporal en la provincia se ha extendido también a Córdoba capital. Una mujer ha resultado herida este lunes en la espalda por la caída de un elemento de una cornisa en la calle Sevilla. El aviso se registró a las 12.07 horas y los servicios sanitarios atendieron a la afectada antes de trasladarla a un centro sanitario.Córdoba suma 38 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas dentro de las 673 gestionadas en Andalucía entre las 12.00 horas del sábado 17 de octubre y las 18.30 horas de este lunes. Almería es la provincia que concentra un mayor número, con 175 incidencias, seguida de Cádiz, con 155, y Málaga, con 150. En Sevilla se han coordinado 81 emergencias; en Granada, 62; en Jaén, siete, y en Huelva, cinco.La evolución de las incidencias refleja un descenso durante este lunes. Hasta las 18.30 horas se habían gestionado 81 emergencias en la comunidad autónoma, frente a las 323 registradas el domingo y las 269 contabilizadas durante la jornada del sábado.Los avisos han estado relacionados principalmente con anegaciones de viviendas, locales, garajes y vías públicas, además de problemas en servicios básicos, rescates y salvamentos, obstáculos en las carreteras y desprendimientos. Entre las vías que permanecen cerradas figura también la CO-4103, entre los kilómetros 0 y 13, entre Bujalance y Villa del Río, además de la SE-6300, entre los kilómetros 0 y 6, en Lebrija.Las lluvias han causado asimismo incidencias destacadas en otros puntos de Andalucía. En Motril, los bomberos rescataron a dos personas mayores que habían quedado atrapadas por una inundación en su vivienda de la plaza de Venus. El aviso se recibió a las 12.48 horas y el rescate concluyó a las 13.50 horas.El municipio granadino concentró 14 avisos entre las 12.40 y las 13.40 horas, principalmente por anegaciones de calles, viviendas, comercios y aparcamientos, así como por alcantarillas desbordadas y caminos cortados. También se comunicaron la rotura de una acequia con riesgo de inundación, la presencia de contenedores en la vía y una colisión entre dos vehículos en la A-7.En Arcos de la Frontera, en Cádiz, el 1-1-2 recibió otros 28 avisos entre las 15.18 y las 16.06 horas por las lluvias intensas, con afecciones a viviendas, calles, carreteras y establecimientos. Entre los registros de precipitación acumulada de las 18.30 horas destacan los 66,8 litros por metro cuadrado contabilizados en Gaucín y los 52,2 de Benahavís, ambos municipios de Málaga. En Grazalema se registraron 28 litros por metro cuadrado; en la estación de Ronda Instituto, 18; y en el puerto de Motril, 16,6.También se contabilizaron 12,6 litros por metro cuadrado en Carrión de los Céspedes, 12 en Cortes de la Frontera, 7,5 en Cazalla de la Sierra, 6,2 en Cala y seis en Válor. Estos registros corresponden a los datos disponibles de las estaciones entre las 17.00 y las 18.00 horas.El Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía permanece activado en fase de emergencia, situación operativa 1. A las 18.30 horas de este lunes continuaban además operativos 22 planes territoriales de emergencia de ámbito local en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.Para este martes 20 de octubre están previstos avisos amarillos por lluvias en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir. Los avisos estarán vigentes entre las 06.00 y las 11.59 horas por precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.Ante episodios de lluvias intensas, la Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar un viaje. Si resulta imprescindible circular, aconseja reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y respetar los cortes, desvíos e indicaciones de los servicios de emergencia.Las recomendaciones insisten igualmente en que no se debe atravesar una carretera inundada, una rambla, un arroyo o cualquier zona cubierta de agua, ni a pie ni en vehículo, debido a que la corriente puede arrastrar personas y automóviles y el agua puede ocultar socavones, obstáculos o daños en la calzada. También se aconseja alejarse de cauces, riberas, pasos subterráneos y puntos bajos y evitar estacionar en zonas inundables.En caso de inundación en una vivienda, se recomienda dirigirse a las plantas superiores y evitar sótanos, garajes y plantas bajas con riesgo de anegación. En el exterior, las indicaciones pasan por mantenerse lejos de muros, fachadas deterioradas, árboles y laderas donde puedan producirse desprendimientos y, durante las tormentas, buscar refugio en un edificio seguro.