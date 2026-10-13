El CEIP Vicente Aleixandre volverá a celebrar su carrera solidaria contra la leucemia infantil



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El CEIP Vicente Aleixandre de Montilla volverá a movilizar a su comunidad educativa el próximo viernes, 16 de octubre, con una nueva edición de la carrera solidaria «La Vuelta al Cole», una iniciativa de la Fundación Unoentrecienmil destinada a apoyar la investigación de la leucemia infantil.El centro participará por tercer año consecutivo en esta convocatoria, que reúne a numerosos colegios en torno a la lucha contra el cáncer infantil y que permitirá colaborar mediante la adquisición de dorsales de participación o a través de una fila cero.Bajo el lema, el CEIP Vicente Aleixandre anima a alumnado, familias y al resto de la comunidad educativa a sumarse a una jornada que tendrá como eje la carrera solidaria promovida por Unoentrecienmil. La convocatoria pretende contribuir económicamente a impulsar la investigación frente a esta enfermedad a través de las aportaciones realizadas por los participantes.La comunidad educativa montillana afrontará así su tercera participación consecutiva en «La Vuelta al Cole». Las personas interesadas podrán adquirir su dorsal de participación o colaborar mediante la denominada fila cero, en ambos casos a través de la madre delegada de cada clase, según la información facilitada por el propio centro.La iniciativa cuenta, además, con el precedente de la última participación del colegio, en la que se consiguieron recaudar 1.284 euros para favorecer la investigación de la leucemia infantil. El objetivo planteado ahora por el CEIP Vicente Aleixandre es volver a implicar al conjunto de su comunidad educativa y tratar de superar esa cantidad mediante las aportaciones vinculadas a la carrera solidaria.El material informativo de «La Vuelta al Cole» relaciona las aportaciones económicas con tiempo añadido para la investigación. Así, una colaboración de 3 euros representa 12 minutos más de investigación; una aportación de 5 euros equivale a 20 minutos; y una de 10 euros se traduce en 40 minutos destinados a avanzar en el estudio de la leucemia infantil.La campaña impulsada por la Fundación Unoentrecienmil presenta la participación de los centros escolares como una forma directa de contribuir al trabajo investigador. Junto a la información de la carrera, el material difundido incorpora también la historia de Sergio y anima a los participantes a conocerla y dejar un mensaje de apoyo mediante un código QR.«La Vuelta al Cole» vuelve de esta manera al CEIP Vicente Aleixandre con una propuesta que combina actividad física, participación escolar y recaudación de fondos. El planteamiento de la jornada parte de una convocatoria abierta a la comunidad educativa para que cada participante pueda colaborar mediante su dorsal o, en caso de no tomar parte directamente en la carrera, a través de la fila cero.La iniciativa cuenta asimismo con la colaboración y presencia en su difusión de Montilla Running & Barefoot, el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, el propio CEIP Vicente Aleixandre y la AMPA Vicentale del CEIP Vicente Aleixandre. El centro ha acompañado la convocatoria con una llamada expresa a la participación para volver a unir esfuerzos frente a la leucemia infantil.