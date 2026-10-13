Aceites Bellido lleva al Palacio de La Merced su primer aceite de la nueva cosecha

La firma montillanapresentará este jueves en Córdoba su, un aceite de oliva virgen extra ecológico elaborado con aceitunas de cosecha propia seleccionadas en las fincas Juan Colín y Alto Jesús. El acto comenzará a las 19.30 de la tarde en el Patio Blanco del Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, y permitirá conocer y degustar este producto obtenido a partir de frutos recolectados del 27 al 30 de septiembre pasados.La presentación contará con una cata dirigida a cargo de José María Penco, director general de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y jefe de panel de cata de numerosos concursos nacionales e internacionales. De este modo, la actividad permitirá acercarse a las características dely al proceso seguido desde la selección de los olivares hasta la extracción del aceite."Este año, la aceituna ha presentado una calidad excepcional, con una madurez y un tamaño óptimos para obtener un aceite de oliva virgen extra de gran intensidad aromática y sabor", detalla auno de los responsables de la firma, Gonzalo Bellido, quien desvela que la nueva cosecha se ha elaborado con aceitunas recogidas en su momento óptimo y molturadas de forma inmediata para conservar al máximo sus aromas, su sabor y su frescura.“Cada gota de nuestro aceite virgen extra conserva el aroma y la frescura del primer día de cosecha”, asegura Gonzalo Bellido, quien hace hincapié en que else elabora a partir de aceitunas seleccionadas que, posteriormente, se someten a un proceso de extracción en frío que, según el propio Gonzalo Bellido, “permite disfrutar de esta maravilla de la naturaleza”.La campaña de este año ha incorporado, además, la recolección nocturna como una de las medidas destinadas a favorecer que las aceitunas lleguen frescas al molino. Gonzalo Bellido detalla que “este año hemos hecho la recolección de madrugada, entre las 10.00 de la noche y las 4.45 de la madrugada, mientras que la molturación se ha realizado de manera inmediata tras la recogida”.La nota de cata del, que detallará este jueves José María Penco, lo califica como un "fantástico zumo fresco de aceituna picual que irrumpe en nariz con intensos e incisivos toques vegetales que recuerdan al monte bajo mediterráneo".Gonzalo Bellido resalta que la nota de cata “destaca la hierba silvestre recién cortada seguido de finos aromas a alloza y el plátano verde”, mientras que culmina olfativamente con un elegante recuerdo a la menta. “En boca entra muy dulce y fluido, mostrando después su fortaleza con un elegante amargo medio y un robusto picante muy agradable y persistente”, sostiene la nota de cata, que añade que “el retrogusto recuerda a la fresca aceituna verde y la hoja de olivo”, dando lugar así a un aceite de oliva virgen extra muy complejo y armónico en su conjunto.La producción parte de olivares propios y de un control que la empresa extiende a las distintas fases de elaboración. Gonzalo Bellido afirma que “el objetivo fundamental de nuestra empresa es la obtención de aceite de oliva virgen extra de alta calidad y su puesta en el mercado” y hace hincapié en que “este control de la calidad se inicia en nuestros olivares, ya que nuestro aceite procede de aceitunas de cosecha propia, y continúa con una adecuada recolección y extracción en el molino”.La firma montillana obtiene sus aceites de oliva virgen extra a partir de diferentes variedades y cuenta entre sus elaboraciones con aceites de cosecha temprana. Bellido destaca que “son aceites que se valorizan por su intensidad olfativa y gustativa, por ser ricos en polifenoles, que confieren ese valor antioxidante tan beneficioso para la salud”.La apuesta de Aceites Bellido por este tipo de producciones ha permitido a la firma reunir más de sesenta premios nacionales e internacionales en los últimos años. El aceite de oliva virgen extra Juan Colín se comercializa actualmente en países como Francia, Alemania, Holanda, Austria y Japón, además de encontrarse en diferentes puntos del territorio autonómico y nacional. El nuevoya puede adquirirse a través de lay, en Montilla, tanto en sus tiendas físicas —en el horno de la calle Escuelas como en el propio Molino Juan Colín— como en cualquiera de los establecimientos de Supermercados Contreras-Covirán.La actividad de Aceites Bellido se completa con el modelo de turismo experiencial desarrollado en el Molino Juan Colín, una almazara del siglo XVI situada en la Sierra de Montilla. Allí, los visitantes pueden conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, recorrer olivares ecológicos, participar en catas sensoriales y visitar un museo dedicado al olivo y el Jardín de Olivos Centenarios.Este trabajo de divulgación ha recibido también distintos reconocimientos. En 2025, el Molino Juan Colín recibió el primer premio al “Mejor Patio Ornamentado” en el Concurso Patios de Bodega y un reconocimiento de la Asociación Española de Municipios del Olivo por su labor de difusión cultural. Gonzalo Bellido señala que “no somos únicamente productores de aceite: somos narradores de una historia que empieza en cada rama del olivo y que queremos compartir con quienes nos visitan”