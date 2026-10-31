Abierto hasta el 19 de noviembre el plazo para los campamentos de Navidad de Cerro Muriano

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (ARCHIVO)

La Diputación de Córdoba mantiene abierto hasta el 19 de noviembre el plazo de solicitud para los Campamentos de Navidad de Cerro Muriano, que se desarrollarán del 26 al 29 de diciembre. La iniciativa, impulsada por la Delegación de Juventud de la institución provincial, ofrece 200 plazas para niños y niñas de entre 8 y 16 años, con un precio de 75 euros por participante y bonificaciones para determinados colectivos.La convocatoria distribuye las plazas en dos grupos de edad: 100 están destinadas a menores de entre 8 y 12 años y las otras 100 se reservan para chicos y chicas de 13 a 16 años. La responsable provincial de Juventud, Sara Alguacil, recordó que estos campamentos no pudieron celebrarse el año pasado debido a la realización de varias obras en el albergue.En cuanto a las condiciones económicas, Alguacil explicó que “el precio será de 75 euros por participante y hay previstas bonificaciones. Así, se bonificará el 100 por ciento del importe a los participantes incluidos en el cupo del 10 por ciento para menores en riesgo de exclusión social y a los del cupo del 2 por ciento destinado a personas con discapacidad”.La propuesta ofrece una alternativa de ocio durante las vacaciones escolares de Navidad y una opción de conciliación para las familias. En ese sentido, la delegada provincial subrayó que “estos campamentos no solo son una opción de conciliación para las familias cordobesas en época en la que no hay colegio, sino que representan una oportunidad única de ocio alternativo y saludable en mitad de la naturaleza”.El periodo de presentación de solicitudes comenzó el 19 de octubre y permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre. Las personas interesadas podrán formalizar la petición mediante el trámite previsto en la