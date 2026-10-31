José Antonio Hernández | La importancia de cada una de nuestras vidas

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Aunque había leído, releído, comentado y disfrutado con su extensa obra literaria, confieso que esta publicación me ha sorprendido hasta tal punto que algunas de sus páginas me han descubierto a un ensayista que desconocía. El lenguaje claro y directo analiza y explica vivencias personales que nos proporcionan las claves para una lectura profunda y placentera de hechos que nos orientan hacia el intimismo y la humanización.Cada uno de sus 49 breves capítulos es un espejo fiel que refleja algunos de los asuntos que afectan directamente a nuestras vidas individuales, familiares, sociales y políticas. Esas vidas que, como él afirma, “se vive a veces sin pretenderlo, sin ansia, con el corazón contenido, como esas tierras que esperan las lluvias para ver crecer los tallos y convertirse en flor” (p. 64).En mi opinión, la clave de sus serias y claras reflexiones es la “importancia vital de la vida humana, de cada una de nuestras vidas”. Su razonamiento es profundo y, al mismo tiempo, claro. Explica con lucidez cómo los diferentes bienes, como la paz, la libertad y la prosperidad, tienden a perderse después de ser alcanzados, y que algunos males, como la guerra, la esclavitud y la pobreza, aunque sean derrotados en un determinado momento, después reaparecen con nombres distintos.Estoy de acuerdo en que “vivir” bien, la cuestión más importante para la mayoría de los seres humanos, no suele ser el objeto principal de nuestras reflexiones. Ocupados y preocupados por los múltiples quehaceres de cada día, no caemos en la cuenta de que el mayor capital que poseemos es la propia vida y, en consecuencia, no encontramos con facilidad las fórmulas adecuadas para administrarla y para aprovecharla extrayendo todo su jugo. La palabrarecupera así profundidad y amplitud porque se refiere a todas las actividades de la vida cotidiana.Sus palabras son claras y terminantes: “No hay más tierra que la vida ni más aire que el que respiramos; aunque nos engañen con dulces palabras, la sangre es roja y no se derrite. Ayer no entendía a los humanos; hoy tampoco, con tantos campos baldíos. ¿Cómo se puede matar por un metro cuadrado de tierra estéril?” (p. 65). Dejemos, al menos, que nuestro tiempo fluya mansamente.Francisco Herrera López.Autoedición.2026.