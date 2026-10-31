La Plaza de la Aurora acoge mañana la Paella Gigante de la Centuria Romana Munda

La Centuria Romana Munda celebrará mañana, Día de Todos los Santos, la trigésimo sexta edición de su Paella Gigante en la Plaza de la Aurora de Montilla. La cita comenzará a las 12.00 del mediodía y contará con raciones para unas 3.500 personas, además de gachas caseras, vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y un concierto del grupo Maldito Duende.Los integrantes de la Centuria se pondrán los mandiles para preparar el que, según avanza la organización, será “el arroz más grande de Andalucía”. La convocatoria volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una comida popular que la entidad que preside Rafael Cabello, vinculada a las antiguas tradiciones del barrio del Gran Capitán, organiza cada año con motivo de esta festividad.La elaboración de la paella sobre el fuego de leña será uno de los principales atractivos de la jornada. En ediciones anteriores, el equipo de cocineros, bajo la dirección de Antonio Salido, ha empleado 200 kilos de arroz, 80 de carne, 50 de tomate, 40 de pimientos y 15 litros de aceite de oliva. Para esta ocasión, la organización prevé aumentar las cantidades de ingredientes.La preparación requerirá paletas de cuatro metros con las que remover el arroz sobre una candela alimentada por mil kilos de leña. Este despliegue permitirá cocinar las raciones previstas para una celebración que congrega cada año a centenares de personas en la Plaza de la Aurora.Junto a la paella, los asistentes podrán degustar durante la jornada las gachas caseras propias del Día de Todos los Santos. Los vinos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles acompañarán la oferta gastronómica de esta nueva edición, para la que la Centuria Romana Munda ha preparado una programación más amplia que de costumbre.Al igual que el pasado año, los amantes del deporte y de la naturaleza podrán participar en, una marcha de senderismo por los alrededores de Montilla, promovida por MundaEventos. Una oportunidad perfecta para descubrir el paisaje otoñal del municipio antes de disfrutar del arroz.A su vez, la música llegará a partir de las 18.00 de la mano de Maldito Duende, grupo tributo a Héroes del Silencio. Su concierto en directo pondrá el cierre a la celebración con un repertorio dedicado a los grandes temas de la mítica banda zaragozana.La festividad del 1 de noviembre contará, además, con otra cita gastronómica cerca de la Plaza de la Aurora. La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas celebrará su habitual merienda de sopaipas con chocolate para recaudar fondos destinados a los gastos de la cofradía.Esta hermandad fue fundada en 1956 por un grupo de jóvenes trabajadores del sector vinícola, impulsados por el escritor y bodeguero José Cobos Jiménez. Su merienda volverá a acompañar la tarde del Día de Todos los Santos en el barrio del Gran Capitán de Montilla.